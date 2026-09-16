來稿｜台灣當局還在盲目賭博　矽谷已經預言台海終局

來稿作者：區漢宗



7月15日，國台辦例行發佈會上，《參考消息》記者拋出一道頗有意味的提問：近日該報刊發〈 矽谷嗅到「兩岸新局起風」〉一文，稱台海議題已成為美國矽谷熱門話題；有矽谷投資人判斷「中美無戰理由，台灣在10至20年間被大陸逐漸統一」，橋水創始人達里奧亦撰文指「世界秩序正發生根本變化，大陸將完成兩岸統一」。發言人朱鳳蓮的回應簡短而有力：祖國必須統一，也必然統一，這是任何人任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。



矽谷為何「嗅到風起」？

值得玩味的是提問者的身份——《參考消息》本身，以及被引用的兩個信源：矽谷投資人、橋水達里奧。前者代表全球科技資本的風險嗅覺，後者代表宏觀對沖基金對世界秩序重構的判斷。兩者都不是北京官方的傳聲筒，卻在同一時段給出指向一致的預判。這恰恰是觀察台海局勢一個極有張力的切面：當「場外觀察者」開始集體調整對兩岸終局的定價，「歷史大勢」四個字就不再只是宣傳語，而成了可測算的概率。

矽谷關心台海，表面看是關心晶片——台積電的先進制程牽着蘋果、英偉達、AMD的命門。但這一次，話題從「供應鏈風險」滑向了「統一時間表」，尺度不一樣。那位矽谷投資人說的「10至20年間被逐漸統一」，橋水達里奧說的「世界秩序根本變化」，背後其實是同一套邏輯。

第一，中美博弈的「熱戰成本」遠高於「冷處理統一」成本。​矽谷算的是賬。台海若真爆發衝突，全球半導體供應鏈斷鏈、加州養老金持倉縮水、科技巨頭估值重估——華爾街和沙丘路（Sand Hill Road，美國風險投資的代名詞）沒人願意接這個盤。所以「中美沒有一戰的理由」，是資本視角的冷靜結論。

第二，力量對比的曲線已經越過臨界點。​ 達里奧做了一輩子宏觀周期，他說的「世界秩序根本變化」，指的是二戰後美國主導的體系正在被多極化稀釋，而中國大陸是主要變數之一。放到台海場景裏，就是「以時間換空間」的天平早已倒向大陸一側——軍事實力、經濟依存、區域外交、法理框架，四張牌大陸越打越齊。

第三，「逐漸統一」這四個字，矽谷聽出了「北平方式」的味道。​不必然是炮火，更可能是壓力、孤立、耗損、談判的組合拳。這對資本而言是「可對沖」的，所以矽谷才敢把它放進「熱門話題」而不是「避諱話題」。

國台辦回應是說給矽谷聽

回到國台辦的回應。「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望。祖國必須統一，也必然統一，這是任何人任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。」——這段話看似慣例表述，但放在7月15日這個時間點和矽谷提問這個語境下，有幾層意思要拆開看。

首先，必須「講政治決心」，「必然」講客觀規律。​ 一個是主觀意志，一個是客觀趨勢，兩詞並列，是中共對台話語的標準搭配，但每次重複都不是空轉。它暗示的是：統一不是「要不要」的問題，是「什麼時候、什麼方式」的問題。

「任何人任何勢力都無法阻擋」 ——這句話的靶子是誰？​ 表面是答矽谷，實則是說華盛頓和台北。華盛頓過去幾年的操作是「戰略模糊」往「戰略清晰」蹭，但又不敢真踩紅線；台北這邊賴清德上台後「兩國論」調門拉滿，靠的是賭美國會兜底。國台辦這句，是把這兩層的幻想一起敲掉：美國兜不住，台灣躲不過。

後半段那句「為全球經貿合作注入更強大能量」，是專門說給矽谷聽的。​你不是擔心供應鏈嗎？統一之後反而更穩定——這是把對方的話術反打回去。這一句軟中帶硬，比前面「歷史大勢」那一段更值得矽谷琢磨。

國際資本已在對統一做規劃

矽谷投資人給的時間窗，和國台辦當然不會公開認領，但也不會否認。這裏面有個微妙的錯位：北京官方口徑從來不說「哪一年統一」，只說「時不我待」只爭朝夕。不劃死線，是為了保留所有選項的彈性——和平搞得成就和平，搞不成還有別的。但矽谷和橋水這種「場外裁判」主動給出10-20年區間，反而說明一件事：國際資本已經在按「統一是未來兩屆美國總統任期內的事」做情景規劃了。

這個認知一旦在西方精英圈擴散，連鎖反應會很快。跨國企業開始把「統一情景」寫進董事會報告，智庫開始推「後統一台海架構」，周邊國家開始調整對一個中國框架下的新現實的對沖姿勢。當「統一」從北京的口號變成華盛頓、東京、新加坡的預案時，賴清德當局的「倚美謀獨」劇本就越來越難演——因為你靠的那個「美」，內部已經開始算「統一後的賬」了。

真正要警惕的是變數

國台辦說「必然統一」底氣足，但「10至20年」是矽谷的版本，不是北京的承諾。中間的差值，恰恰是風險所在。

賴清德的「急獨」挑釁會讓法理台獨一步邁出去，時間窗立刻壓縮，不會等你10年。美國的「烏東化」企圖在於把台灣變成長期流血包袱，拖大陸的後腿，這是華盛頓某些鷹派的真實想法。日本、菲律賓等區域在第一島鏈上的小動作，可能成為外部介入的跳板。這些因素任何一個發酵，「逐漸統一」都可能被逼成「快速統一」。所以朱鳳蓮那句「必然統一」後面，其實藏着一句沒說出口的——方式和節奏，由大陸決定，不由矽谷定價，也不由華盛頓和台北合謀。

《參考消息》拿矽谷和橋水做由頭提問，國台辦用「歷史大勢」作答，這場問答本身就是一個信號：北京並不回避「外界在算統一時間表」這件事，甚至樂見國際資本把「統一不可避免」當作基準情形（base case）而非風險情形（risk case）。

20年前，西方談台海是「status quo（現狀）能維持多久」；10年前是「會不會有危機」；今天矽谷談的是「10至20年逐漸統一」——問題的座標換了，答案其實早就寫好了，只是越來越多的人開始看得見。

祖國必須統一，也必然統一。這不是預測，是複盤。等矽谷那邊把這份研報發給所有LP的時候，他們自己也會發現：他們不是在預測未來，他們只是在承認一個已經發生的趨勢，只是遲到得有點久。

作者區漢宗是香港傳媒人。



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