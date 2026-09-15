立法會議員．樓家強｜檢討綜援精準扶貧　優化機制讓關懷更到位

來稿作者：樓家強議員



香港持續推動關愛共融社會，積極回應弱勢社群的實際需要並提供適切支援。在2026-27年度，特區政府投放在教育、醫療衞生及社會福利的預算經常開支超過3,500億元，佔整體經常開支約六成，反映特區政府對民生福祉的高度重視。然而，總體扶助效果仍有進一步精準化的空間──一方面，偶有媒體報導濫用福利的情況；另一方面，「以老護老」、「以老護殘」等隱蔽困境，卻依然在社區中悄然上演。



這些現象正好反映現行機制尚有優化之處，而這亦正是特區政府推動「精準扶貧」改革的意義所在。制度上的挑戰，宜從制度層面應對及解決。筆者建議全面檢討並改革綜援制度，由審查機制、援助方式至覆蓋層面，從頂層設計開始逐一審視，務求打造一個公帑用得其所、社會認同制度兜底力量、有需要人士樂於求助的三贏方案。



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（立法會）

參考房署經驗 建立常態化審查機制

在審查方面，加強識別與審核、確保資源精準投放，是優化制度的重要一環。目前，綜援制度主要依靠申請人如實申報入息及境內外資產，社署亦會定期覆檢批核個案，並與其他政府部門和機構核對資料及進行分析。惟由於核查範圍始終有限，對於境外資產的掌握，仍有進一步完善的空間。

為了讓公帑發揮最大效益，筆者建議社署參考房屋署的做法，在保障個人私隱及符合法律規範的前提下，透過主動抽查，以及與內地相關部門建立常態化核查的合作機制，以更有效核實境外資產申報情況；再輔以跨部門大數據聯網，構建更具穿透力的動態審查及監測系統，從制度層面加強防範及打擊濫用行為，讓資源得以更精準地投放在真正有需要的市民身上。

拆解援助綑綁 精準對應實際需要

綜援制度的原意，是為在經濟上無法自給的人士提供安全網，以應付生活上的基本需要，當中涵蓋的範圍相當全面。現時綜援金額大致由標準金額、補助金及特別津貼組成；特別津貼則包括租金、水費及排污費、搬遷、醫療、眼鏡及特別膳食等不同項目。這種安排充分體現政府對受助人生活需要的照顧，讓有需要家庭在困難時期可獲得較完整的支援。不過，正因現行制度提供的是一套較全面的保障，當中亦可能出現「援助綑綁」的情況。部分申請人實際上未必需要全套支援，可能只需要短期生活周轉，或只面對租金、醫療、子女就學等某一兩項較突出的開支壓力；然而，由於社會上缺乏足夠相應、方便申請的單項或過渡性援助，他們往往只能透過申領綜援，一併獲取整套生活保障。

這種「全餐式」援助可能在無形中增加受助人離開綜援網的顧慮。截至2024年底，領取綜援平均時間長達8.3年，雖然社署已推行「就業支援服務」協助健全受助人重投社會，但在2024-25年度的15,044名受助人中，只有395人透過就業或教育成功脫離綜援網，比率不足3%，反映現行支援與就業銜接之間，仍有值得進一步研究和完善之處。

根據社署《綜合社會保障援助指引》的資料，以一個四人家庭為例，假設48歲的丈夫失業、40歲妻子全職照顧兩名分別為16及7歲的子女。在失業期間，丈夫的主要需要或許只是獲得一段時間的生活周轉，直至重投職場，但由於香港並無相關對應的單項失業援助計劃，他便只能申請「全餐式」綜援。此外，按上述假設，該家庭每月可獲15,648元綜援金，當中包括佔整體金額三四成「隱性收入」——5,928元特別津貼，重返職場意味著將失去這部分「隱性收入」，實際收入有機會不增反減，在一定程度上亦影響了受助人重投勞動市場的意願。

正因制度同時綑綁了住屋、醫療、就學、交通、水電煤及實報實銷生活雜費等多項重要生活保障，一旦離開綜援網，就意味著頓失整套生活安全網，需自行重新張羅，這無疑增添了他們的顧慮，亦因此令不少受助人對脫離綜援網卻步。

政府早前宣布，自今年10月1日起推出為期三年的「綜合社會保障援助住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」，鼓勵具工作能力的綜援人士持續就業，合資格住戶轉為申領職津後，最高可獲總額45,000元現金獎勵。筆者樂見政府推出鼓勵措施，但為了進一步推動受助人自力更生，筆者建議檢視現行綜援政策，研究適度拆解綑綁式援助，增加針對性補助，讓受助人得其所需，公帑用得其所。

建立大數據精準扶貧平台

當審查機制更趨完善、援助方式更為靈活之後，下一步便是找出那些隱蔽的、未被察覺的弱勢社群，並分辨他們的真正需要。參考內地脫貧攻堅的成功實踐，不少省市善用大數據精準識別貧困對象，透過統籌不同部門的數據進行交叉比對，篩選可能有需要的住戶，再逐一核查，確認後細化找出所需協助，從而確保幫扶政策精準到位。

筆者建議特區政府借鑑有關做法，善用入境處、醫管局、房委會、教育局等部門累積的大量數據，整合資產細節（例如汽車、房產、工商註冊、存款投資等）、常住情況、醫療健康、入息開支等資訊，建立跨部門精準扶貧大數據平台，以科學化、系統化的方式篩查與配對資源。如此，才能真正做到讓資源用得其所、讓關懷落到實處，使每一位有需要的市民都能感受到社會的支持與溫暖。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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