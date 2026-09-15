來稿｜北都大學城要成為聯通中外的「科教之城」

來稿作者：陳錦雲



香港北部都會區（以下簡稱「北都」）已經列入國家「十五五」規劃中，這意味着已經上升為國家戰略規劃。在香港的首個五年規劃中，北都國際大學城是其中重點布局的項目。北都大學城建設關係到香港高等教育擴容，也關係到創科產業、青年發展和港深協同。規劃應把大學城放在香港長遠發展格局中考慮，使其成為教育、科研、產業和人才集聚的平台。



嚴選高校契合產業需求

香港擁有較強的高等教育和基礎研究能力，多所高校在國際上具有競爭力，科研人才和學術成果基礎較好。當前較突出的短板，是科研成果從實驗室走向市場的鏈條仍需強化。許多高校成果停留在論文、專利或早期項目階段，進入中試驗證、工程化開發、產品化和規模應用的渠道仍然有限。北部大學城可以圍繞這一短板進行規劃，把高校科研、企業研發、技術轉移和產業應用放在同一平台上統籌推進。

北都大學城引入院校、研究院和企業時，可重點考察其學科實力、產業合作能力、技術轉化經驗和國際合作資源。生命健康、人工智能、機器人、綠色科技、先進材料、微電子和數據科學等，可作為優先發展的重點領域。

在院校選擇上，還應特別重視高校的產學研結合能力，既具備較強的基礎科研能力，也能夠與企業和產業技術人才緊密合作，推動科研成果進入中試、工程化開發和市場應用，並形成支持畢業生創新創業的機制。

強化成果轉化全鏈支撐

北都大學城首先應強化成果轉化功能。除教學樓、宿舍和一般科研空間外，應同步建設概念驗證中心、中試平台、公共實驗室、知識產權服務中心、技術轉移中心和早期產業基金。這些平台可以幫助科研團隊完成技術驗證、樣機測試、市場評估和企業對接，提升高校成果在香港本地轉化的機會。

同時，應加強高校、科研機構與企業之間的聯繫，讓科研人員、企業工程師和產業技術人才圍繞實際項目開展合作，使基礎科研成果能夠更快進入產業化環節，也讓企業需求更早進入高校科研和人才培養過程。

北都大學城也應成為內地高校院所、科技企業與香港高校合作的實體平台。香港具有國際化制度環境、大學科研基礎和金融專業服務優勢，內地擁有較完整的產業鏈、豐富應用場景和工程化經驗。兩地資源在大學城內結合，有助於形成「香港研發、大灣區轉化、國際市場」的路徑。

打造青年全周期成長通道

青年發展應成為大學城建設的重要目標。香港培養了不少理工科和研究型人才，但本地高質量研發崗位和專業對口崗位仍需增加。北都大學城聚集科研機構、企業研發中心和轉化平台後，可以帶來科研、工程、技術轉移、項目管理、知識產權、創投和專業服務等職位，為青年提供更多留港發展的機會。

入駐機構可設置本地實習名額、聯合培養項目、博士後職位、青年科研計劃和創業支持項目，形成「學習—科研—實習—就業—創業」的連續通道，並推動高校與企業共同參與人才培養，讓學生更早接觸產業需求和創新創業實踐。

推制度創新建共享平台

北都大學城應與北部都會區產業布局、河套深港科技創新合作區、新田科技城、香港科學園和深圳相關產業平台形成聯動。各平台之間可以形成分工：大學城側重人才培養、基礎研究和早期轉化；河套和新田科技城側重跨境研發、應用驗證和產業對接；深圳相關產業平台提供製造、市場和場景支持。通過這種協同安排，香港的科研成果可以更順暢地進入大灣區產業鏈，也可以進一步面向國際市場。

制度配套是北都大學城有效運行的關鍵。跨境科研合作往往涉及資金使用、設備通關、數據流動、知識產權、專業資格和人才簽證等實際問題。北都大學城可作為制度創新試點，探索科研資金便利使用、科研設備和樣本通關綠色通道、數據合規流動機制、知識產權共同管理機制，以及科研人員和專業人才跨境流動便利安排。

建設模式上，北都大學城宜採用開放共享方式。香港土地和公共資源有限，共享教學空間、共享實驗設施、共享圖書與數據資源、共享宿舍、共享會議空間和共享中試平台，可以提高資源使用效率，也有助於促進不同院校、研究機構和企業之間的合作。同時應完善交通、房屋、醫療、文化體育和社區服務等配套，為學生、科研人員、企業員工和周邊居民提供穩定的公共服務。

建立多元體系量化成效

北都大學城的建設成效應有具體、可衡量的評估標準。教育方面，可關注引入課程、聯合學位、研究生項目和國際合作項目的質量。科研方面，可關注重點實驗室、聯合研究中心和重大科研項目的建設情況。轉化方面，可關注概念驗證項目、中試項目、專利授權、初創企業、企業合作和產業基金投入。人才方面，可關注本地青年實習崗位、科研崗位、博士後職位、畢業生留港就業和創業項目。協同方面，可關注與深圳、河套、大灣區企業和國際機構的合作成果。

總體而言，北部都會區大學城應服務香港首個五年規劃的實際需要，重點推動高等教育、創科產業、青年發展和港深協同。未來的北都大學城，應成為香港科研成果落地、青年人才發展、產業資源集聚和大灣區協同創新的重要支點。

作者陳錦雲是香港大灣區教育融合發展智庫主席；研究助理吳祉璇為本文提供協助。



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