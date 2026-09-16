楊莉珊｜「一五」藍色襟章藏玄機　揭開香港未來五年「施工圖」

來稿作者：楊莉珊



行政長官李家超今天（9月16日）到立法會同時發表《香港第一個五年規劃》與新一份《施政報告》，並偕團隊佩戴THEi師生設計的藍色「一五」襟章、北部都會區科技紋領帶和絲巾。表面看，這是一場關於視覺符號的政務傳播；往深處看，它釋放出一個更重要信號：香港首次把「五年戰略藍圖」與「年度施政拆解」綁在同一天出台，試圖用更長周期穩定預期、用更細台賬推動落地。襟章上的雙正方相疊、領帶上的縱橫科技紋，不只是禮服配飾，更是這套治理邏輯的形象化——把人才、產業、空間、金融、民生疊在一起，把「背靠祖國、聯通世界」從口號寫成施工圖。



襟章圖案展現協同邏輯

藍色襟章寫 「一五」，雙正方相疊，官方解讀為彙聚社會四面八方資源與多元人才。這個意象切中香港當下最稀缺的一樣東西：協同。過去香港不缺頂尖大學、不缺金融人才、不缺創科點子，但科研轉化、產業政策、土地供應、人才居留往往分屬不同節奏，跨局跨部門像幾條平行線。

第一個五年規劃若只做「願景文集」，意義有限；若能借「雙正方」的疊合邏輯，把「創科—金融—北都—人才—房屋」做成一張責任圖，才有機會把分散優勢整合成系統優勢。領帶與絲巾取北部都會區科技靈感，縱橫向紋路象徵內聯外通，也呼應規劃把北都放在「新引擎」位置的取向：不是再建一個睡城新市鎮，而是以大學城、河套、新田科技城、沙嶺資料園、洪水橋產業用地共同撐起產學研與跨境協同。

創科、金融、北都是三大引擎

創科會是這份五年規劃的硬核。主題動畫把AI列為關鍵字，方向應是推動人工智慧與各行業融合、擴大應用場景、加快科研成果轉化產業化。李家超早前已明確，AI是香港加速創科發展的核心，政府正制定全面AI策略；沙嶺資料園承擔算力擴容，香港人工智慧研發院計劃2026年運營，做中下游研發與成果轉化。

金融部分相對成熟，也最該承擔「即期增長」的任務。李家超在香港銀行公會活動上提出四方面合作：拓展離岸人民幣業務、以金融賦能實體與科創、發展大宗商品、守住金融安全。五年規劃若能把金融篇寫成「離岸人民幣+大宗+科創資本+安全規管」四腳桌，而非只講國際中心地位，市場會更有體感。

北部都會區是空間主線。諮詢與近期官方表述給出的五年量化目標包括：北都未來五年提供約7萬個房屋單位、約100萬平方米經濟樓面；整體產出約900公頃熟地，其中約300公頃產業用地；新田科技城、河套、流浮山數碼科技、沙嶺資料園等創科用地合計超340公頃；大學城推動產學研一體。

這些數字比任何動畫都重要，因為北都成敗不看宣傳片，看三件事：土地能否按期熟化、產業能否真實落租落產、人口能否職住平衡。片區開發、原址換地、產業園公司、北都專屬法例，都是為拆掉過去阻礙「離岸人民幣+大宗+科創資本+安全規管」的釘子。

青年政策融入產業房屋

青年政策在動畫裏被譯成「有工開、上到樓、生活開心」，這句口語其實給了政府一把尺。有工開，不只是失業率數位，而是青年進入創科、金融、專業服務、綠色經濟的中位薪資與晉升通道；上到樓，不只是公屋輪候，而是資助出售單位、白表按揭、北都青年住房、近產業區租住選擇是否匹配首置能力；生活開心，則涉及文體設施、心理支持、創業失敗容錯、跨界流動。五年規劃若把青年當「受助對象」會不夠，應該當「生產要素」：AI、資料、生物科技、綠色金融都需要年輕人，留人靠的不是口號，是產業崗位+可負擔住房+進修路徑。近期政界討論北都提高資助房屋人均居所、調整租售比例、降低青年首置門檻。

房屋從「有屋住」到「住得好」，是另一個評判維度。五年規劃不能只報總單位數，還要分公營私營養、分區域、分戶型、分配套；舊區更新、屋邨智慧化、簡樸房替代劣質劏房，都應設淘汰時間表。

醫療、養老、教育則是五年規劃的民生底盤。動畫列入這些範疇，符合李家超年初定下的增進民生福祉取向：擴大長者醫療券、優化醫療教育、加快公營房屋、簡樸房、青年就業創業。

長遠藍圖需靠貫徹執行

回到襟章與領帶的象徵，最值得肯定的，是特區政府嘗試用中長期規劃替代純年度施政的碎片化。過去施政報告一年一更，跨屆大型專案容易被重新排序；現在規劃管2026年至2030年方向，施政報告管當年拆解，理論上能解決「換屆即重來」的老問題。

整體看，藍色「一五」襟章與北都科技領帶，是一次不錯的軟性包裝：用設計把宏觀規劃講得有人味，用動畫把創科金融房屋講得進大眾。但香港當前需要的，不止是符號上的匯聚，更是執行上的疊加——把人才疊進產業，把產業疊進土地，把金融疊進科創，把住房疊進就業，把五年目標疊進每年預算與問責。若能做到，第一個五年規劃會從「首份」變成「可信」；若仍停留在願景動畫與領帶紋路，符號再美，也難掩落地之渴。每一筆寫香港未來，最終不是寫在短片裏，而是寫在工地、實驗室、交易系統、公屋入夥通知書和青年工資單上。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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