綠色和平｜減廢進度大落後——膠樽生產者責任制不容再拖

來稿作者：蔡諾正



今屆政府任期踏入最後一年，環境局在2021年發布的《香港資源循環藍圖2035》（下稱《減廢藍圖》），定下減廢與回收的中期目標，以及承諾「五年一檢」，即理應在今年檢視和更新。環境局近月指減廢回收工作「已經取得實質進展」，但近年廢物政策接連觸礁或拖延，減廢進度與藍圖目標相距多大？政府在餘下任期是否需要補救？



減廢回收成效有限

藍圖目標遙遙無期

環境局在《減廢藍圖》計劃透過垃圾徵費將「廢物棄置量減少40至45%」，並「提升回收率至約55%」，以達至中期目標。但這個被稱為「減廢火車頭」兼在過去20年廣獲民意支持的政策，在兩年前推出時卻因指引及配套不足而告吹。環境局月前網誌回顧過去工作時，指「香港成功扭轉廢物棄置量長期上升的趨勢」，並透露2021-25年的都市固體廢物棄置量，減少9.1%至10,326公噸，每年錄得1.8-3.4%的減幅。

然而，綜合局方網誌提及的數據和《固體廢物監察報告》，去年的廢物棄置量減幅已比之前數年回落。即使接下來每年減幅突飛猛進至4%，2027年（今屆政府任期最後一年）的廢物量也只會比2021年減少約16%，與《減廢藍圖》中期目標的四成減幅，仍有一大段距離。

其次，在回收方面，政府過往2021-24年在回收投放至少11億元，同期回收率每年僅增加1%，目前達34%，但其增幅主要源自廚餘和含鐵金屬，前者與廚餘回收計劃有關，但增幅僅為全港約12日的產生量。同段時間，廢紙和塑膠的回收量亦下跌，加上政府去年取消中央收膠，膠樽生產者責任計劃再三延期等，《減廢藍圖》定下的55%的中期目標岌岌可危。

執迷焚化不可持續

偏離世界轉型趨勢

減廢回收進度落後，環境局早已預備用焚化爐「救駕」。在局方眼中，本港第一座石鼓洲焚化爐預料每日可燒3,000公噸垃圾，若在2027年全面運作，或可助當局達到中期的減廢目標。不過，因政策失策而依賴基建來達標背後的成本卻極為高昂，單是工程建造成本已比垃圾徵費預計的各項初始成本多出約160億元。這種一把火焚化垃圾「燒不見為淨」的做法，或大大減低減廢回收動機，本末倒置，絕非可持續的廢物政策。

近年國際間對焚化爐態度轉變，不再視之為靈丹妙藥。丹麥的焚化爐近年被指「不夠垃圾燒」（excess waste incineration capacity），令廢物棄置量高企，回收停滯，對焚化爐造成依賴（path dependency）。而先後興建六座焚化爐的新加坡，近年也明言焚化爐的建造成本和土地資源高昂，不可持續；國家《循環經濟發展「十五五」規劃》也強調「利用全鏈條的循環經濟體系」。香港在財赤及全球產能危機下，焚燒垃圾不止是「燒錢」的做法，亦落後於國家及國際大局。

社會各界準備就位

責任制振低迷風氣

環境局近年部分減廢政策因準備不足而受批評後，似乎頓失方向，沒打算加速推行其他政策，予人因噎廢食之感。觀乎當局目前的「手牌」，膠樽生產者責任計劃有助扭轉膠樽垃圾上升的趨勢（2024年增加8%），提高整體回收率，以及重建市民減廢回收的信心，一舉三得。

膠樽生產者責任計劃諮詢至今五年，各界已準備多時──大型食品級塑膠回收廠已就位，當局的入樽機先導計劃五年間已回收約三億個膠樽，足見市民逐步建立回樽習慣。若計劃按如民間建議的一元按金實行，更能推近計劃的目標回收率75% ，每年可回收約12億個膠樽。

膠樽生產者責任計劃萬事俱備，只欠政府落實。環境局在今屆任期最後一年檢視《減廢藍圖》時，宜加快推出計劃，並制定膠樽減量及重用目標，要求企業公開使用量及減量進度，將計劃升格為源頭減廢政策，長遠減少廢物棄置量，減少依賴焚化爐連繫各界重振低迷的減廢回收風氣。

作者蔡諾正是綠色和平項目主任。



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