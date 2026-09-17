立法會議員．李鎮強｜ 從廣州荔灣考察看香港產業出海

來稿作者：李鎮強議員



筆者日前隨自由黨到廣州荔灣區進行為期三天的實地考察交流調研，荔灣區作為廣州古老而充滿活力的傳統城區，近年在舊區活化、非遺保育、科技創新及現代產業轉型方面展現出重大革新，三日的沉浸式考察，不僅讓一行人深切體會到「香港所長、荔灣所優」的互補潛力，更為香港當前的城市更新、旅遊業轉型、文化創意發展，以及青年科創孵化帶來深遠啟示。



作者李鎮強是第八屆立法會選舉委員會界別議員，全國政協委員，自由黨副主席。（資料圖片）

在首日考察中，我們走訪了由廣州卷煙二廠舊址活化而成的「1906科技園揚韜廣場」及國家4A級旅遊景區「永慶坊」。1906科技園保留了工業建築立面與特色遺址，巧妙地注入充滿活力的橙色元素與霓虹燈，打造出無圍牆的公園式立體街區；永慶坊則透過「微改造」模式，在保留西關騎樓建築群傳統風貌的同時，融合現代文創與潮流商業。

這對香港推動城市更新及老區活化具有極高借鏡價值。香港近年積極推動舊區活化與海濱發展，但不少項目卻難以融合商業模式及保育元素。筆者認為，香港可以參考荔灣「產商一體化」及「微改造」模式：例如在市區活化項目中，引入高增值的初創企業辦公室，並以地面層的潮流商業與餐飲業作支撐，既能讓科技更貼地，亦能為老區注入年輕的消費人口。值得一提的是，1906科技園不單是文青打卡點，更是青年創業孵化的搖籃——園區提供低成本的孵化空間與產業資源對接，成功吸引不少青年創業者進駐，實現「上層辦公研發、下層商業試水」的創新閉環。

此外，香港亦應善用延綿的海濱長廊、大型廣場或特色街區，舉辦常態化的街頭非遺展演（如戲曲折子戲、舞麒麟、武術表演等），降低文化體驗門檻，將海濱與街頭巷尾打造為隨處可見的文化風景。

而在走訪永慶坊非遺文化街、粵劇博物館以及「王新元廣繡大師工作坊」時，筆者深深被當地非遺項目的商業化生命力所打動，其中，廣繡大師王新元不僅傳承傳統花鳥與山水作品，更破格地將非遺與動漫二次元等現代元素進行跨界結合；至於永慶坊的大師工作室亦透過引入智能科技（如VR、機器人演示）與跨界文創（如醒獅手信、網紅咖啡），成功實現自負盈虧與可持續發展。

這正是香港非遺保育與文化產業最值得參考的一環，香港擁有豐富且獨特的非遺資源，如「大坑舞火龍」、「長洲太平清醮」、「搶包山」及涼茶文化等，同時香港更擁有世界頂尖的國際設計、品牌推廣與IP運營能力。因此，筆者認為，特區政府應加大資源配對，鼓勵本地非遺傳承人與潮流設計師、本地餐飲及時尚品牌進行跨界合作，例如將舞火龍或太平清醮的文化元素，轉化為日常時尚潮牌、IP玩具、限定餐飲等，藉此吸引更多國際旅客與本地年輕客群消費，顯著提升其經濟效益，真正實現傳統文化的「活起來」與「走出去」。

加上，香港亦可發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，將荔港兩地經跨界重組後的優質非遺 IP 與文化文創產品，透過香港的國際展覽會及商貿平台推廣至「一帶一路」沿線國家及世界各地，做到「文化出海」，說好中國故事。

在考察行程中，考察團與荔灣區政協及多個部委代表進行了深入座談，並實地參觀了廣州市增材製造產業園、傳統商貿轉型排頭兵企業「域驫控股」（珠寶直播電商全產業鏈），以及新能源汽車巨頭「廣汽埃安（GAC AION）」等。筆者深刻感受到大灣區城市在先進製造、數字化轉型及供應鏈構建上的硬實力。特別是在廣州市增材製造產業園，園區專門設有扶持初創企業落地的高效機制，透過提供「產學研用」一站式科研支撐與試製設備，積極鼓勵科創團隊將科研成果轉化落地。這對香港正大力推動的「中游科研成果轉化」極具參考價值——香港的高校位列世界前列，擁有強大研發能力，若能結合荔灣這類成熟的產業園區，可大幅縮短科研產品從實驗室走到市場的週期。

至於香港在金融服務、專業諮詢、國際法律仲裁、知識產權認證檢測及國際營銷方面更擁有深厚底蘊，因此，荔港兩地有潛力在「先進製造＋國際服務」、「傳統商貿＋直播電商數字化」等範疇實現雙向賦能。

筆者藉此倡議，香港與廣州荔灣應建立常態化對接機制，進一步常態化香港工商界與荔灣等大灣區核心區縣的交流對接機制，打通人才、資金、技術與信息的雙向流動。特區政府亦可向社會各界提供更精準的資訊與支援，鼓勵更多香港企業家及青年親身到荔灣實地考察、投資興業，共同把握大灣區發展所帶來的龐大機遇。

廣州荔灣的成功經驗告訴我們，傳統與現代絕非對立，歷史底蘊恰恰是推動現代經濟與文化創新的最佳土壤。未來筆者與自由黨將繼續發揮好橋樑與紐帶角色，推動兩地在經貿、文創、城市更新及青年發展上的深度合作，為粵港澳大灣區的高質量融合發展注入源源不絕的動能。

作者李鎮強是第八屆立法會選舉委員會界別議員，全國政協委員，自由黨副主席。



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