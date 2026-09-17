來稿｜三地謀求獨立英國恐將解體　移英港人烏托邦還剩下什麼？

來稿作者：高松傑



英國正在走向解體。這不是危言聳聽，而是正在發生的政治現實。筆者從不喜歡針對他國指手畫腳、說三道四，因為這是別人的家事。但筆者會把英國正在發生的憲政危機當作案例參考，尤其是對那些盲目投奔英國的港人而言，這個案例極具警示意義。



三地聯手能否退出聯合王國？

2026年9月14日，威爾斯首席部長楊偉思（Rhun ap Iorwerth，又译艾奧禾夫）、蘇格蘭首席部長施榮禮（John Swinney）、北愛爾蘭首席部長敖美雪（Michelle O'Neill，又譯奧尼爾），在卡迪夫簽署聯合聲明，要求英國中央政府承認三地人民有權決定自身憲政前途，包括舉行獨立公投。這是權力下放以來，蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭三地首次同時由支持獨立或愛爾蘭統一的政黨領導，三地分離主義力量從過去各自為戰，變成了一條協同推進的統一戰線。蘇格蘭首席部長施榮禮更直言，首相貝安德「將作為聯合王國的最後一任首相載入史冊」。

這不是某個邊緣政客的妄言。蘇格蘭支持獨立民調已達47%，北愛爾蘭支持愛爾蘭統一達36%，威爾斯支持獨立達32%。數字雖然尚未全面過半，但三地聯手的政治意義遠超民調本身。過去倫敦可以分而治之，如今三地把議題統一成一個根本性問題：如果聯合王國是「自願組成的聯盟」，成員有沒有退出的權利？

而真正的致命一擊，在國防。英國全部核潛艦，包括「前衛」級戰略核潛艦及「三叉戟」潛射彈道導彈，全部駐紮在蘇格蘭西海岸的克萊德皇家海軍基地。英格蘭境內沒有任何港口能在可預見的未來替代容納這些核潛艦及彈頭。蘇格蘭一旦獨立，英國將在短時間內無處安置其唯一的獨立核威懾力量。筆者認為，昔日靠艦炮殖民全球的海上霸主，如今連自家後院的核潛艦都面臨無家可歸的窘境，這已是帝國落幕最赤裸的寫照。

就在英國自顧不暇之際，阿根廷總統米萊補上了一刀。他接受英國《經濟學人》採訪時，引用1984年《中英聯合聲明》，反問英國：「英國對香港就是這樣做，那麼為什麼不達成協議，讓這些島嶼遲早回歸阿根廷呢？」他更直言英國正走向衰落。筆者認為，一個南美國家的總統，當着英國媒體的面，用英國自己當年的殖民地移交模式來要求英國交出領土——這是對「日不落帝國」最後一絲體面的公開羞辱。

移英港人「賣樓遷英」後的現實

然而，就在聯合王國夕陽西下之際，一批移英港人卻仍沉醉在「終極烏托邦」的幻夢之中。筆者早就說過，外國的月亮不是特別圓。他們賣樓套現、舉家遷英，以為從此可以在英倫三島過上歲月靜好的生活。現實給了他們什麼？

先說飯碗。英國《金融時報》報道指出，由於語言障礙、文化差異及專業資格不被認可，大量移英港人只能從事低薪臨時工作，無法做回以前的本行。有測量師擁有碩士學位和15年大型政府合約管理經驗，求職半年不果，只能去做分揀郵件的工作；有會計師轉行在廚房工作；有IT專家轉行做倉務。英國港僑協會的就業輔導員直言，英國的工廠或酒店「有太多香港人」，很多在香港有非常高社會經濟地位的人，連中層管理職位都找不到。有移英港人在社交群組訴苦，移英快四年，一直從事藍領工作，且只是由職業中介聘用，事業不順，家庭也不和睦。更諷刺的是，BNO簽證條款明確規定移英港人不能獲得公共經濟援助。你納了稅，卻沒有資格享受社會安全網——筆者認為，這就是所謂的「平等對待」？

再說歧視。有評論一針見血地指出：「英國人連波蘭人也排斥，香港人就更加一看就知道是非我族類。如是令他們很難在職場獲得公平待遇。」2026年5月英國地方選舉，持極端反移民立場的英國改革黨席位暴增至1,453席，排外浪潮之下，移英港人處境只會更加尷尬。有移英港女在網上怒轟英國服務業「惡頂」，直指自己在當地頻頻「受氣」，「次數多過我喺香港30年加埋」。有網民分享移英後在工廠打工的辛酸：工廠裏的香港人個個拼命幹活，波蘭、東歐和本地工人都沒這麼賣力，結果到頭來收到警告的卻是香港人。筆者認為，這種歧視不是個別事件，而是結構性的排斥。

飯碗保不住，錢包自然也守不住。有移英港人透露，扣稅後月薪只剩4,000多鎊，再扣租屋1,000至2,000鎊，月薪就只剩下2,000鎊，換算港幣約20,000，再加上其他生活開支，經濟上相當緊絀。有移英五年的港人呻「活着很累」，感慨「已經返唔到轉頭，回頭已是百年身」。

真正的安穩在於重建自身韌性

而最令人唏噓的，是那些再也回不來的人。有港人在2022年赴英後，變賣全部家產，即便擁有碩士學歷也難覓穩定工作，半年後選擇輕生。有長期找不到穩定工作的移英港人，孤獨和負面情緒每天籠罩，最終選擇返回香港。筆者認為，這些不是個別案例，而是一個群體的縮影。

現實正在逼出回流潮。瑞銀估算，過去五年約有30萬人離港移民，移英人士料佔26萬人，部分人士將自2027年起取得公民資格，加上英國的就業困難，或在2027年起引發回流潮，即使保守估計只有10%回流，已可能有2.6萬人回港。有在英國已定居十多年的移英網紅，忽然決定舉家搬回香港，連兩個在當地出世的兒子也一併帶回。有人回流香港八星期後感慨，在異鄉生活的「過去幾年浪費好多人生」，「終於似返個人」。

米萊說英國是「正在走向衰落」的國家。筆者認為，這句話放在移英港人的處境上，格外諷刺。他們當初以為投奔的是自由、民主與繁榮的「終極烏托邦」，結果發現，英國不僅給不了他們理想的飯碗和生活，連英國自己都可能在不久的將來分崩離析。當蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭逐步走向不同的憲政前途，移英港人面對的將是一個「縮水版英國」——一個人口銳減15.5%、GDP大跌13.5%、失去核潛艦基地、失去北海油氣、連北大西洋戰略咽喉都可能不保的英格蘭島。

筆者一再重申，外國的月亮不是特別圓。這個道理，有些人偏偏要用賣樓、失業、歧視、抑鬱、輕生這條漫長而昂貴的路，才肯相信。聯合王國的夕陽已經西下，留給世界的，不只是一場沉痛的帝國落日餘暉，更是一齣政治諷刺劇。而對於那些仍在沉醉舊夢的移英港人，最需要的不是繼續幻想，而是清醒判斷：這個世界沒有完美的避風港，真正的安穩，從來不在盲目投奔他國，而在於看清現實、重建自身韌性。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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