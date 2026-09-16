來稿｜「大金磚」五箭齊發　全球南方要變天了？

來稿作者：高松傑



金磚國家領導人第18次會晤於2026年9月12日至13日在印度新德里舉行。我國領導人應邀出席，並在峰會上發表重要講話，提出深化「大金磚」合作五項倡議。會後通過《新德里宣言》，重申改革和完善全球治理，譴責單邊關稅及非關稅措施，支持聯合國安理會改革，並全力支持中國擔任2027年金磚主席國、在中國主辦金磚國家領導人第19次會晤。行程結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅向隨行記者介紹此訪情況，形容此行務實高效、定位精準、成果豐富，取得圓滿成功。



觀察我國領導人此次新德里之行，不能只看會議日程的密集程度，也不能只看雙邊會見的禮儀場面，而要看它為「大金磚合作」提供了什麼新抓手，為全球南方注入了什麼新動能，為中印關係校準了什麼新方向。從這個意義上說，新德里峰會不是一次普通的多邊行禮如儀，而是「十五五」開局之年中國面向全球南方的一次重大外交行動。

五項倡議把「大金磚」從口號落到實處

我國領導人在峰會上提出五項倡議：一是人工智能開源普惠倡議，中方將率先建設金磚國家人工智能開源專區，支持大語言模型開發和應用合作，開展人工智能專題研修培訓，構建人工智能開放生態；二是貿易投資便利化倡議，中方提議建設金磚國家特殊經濟區伙伴關係，設立智能門戶，開展政策對接，並將於明年舉辦金磚國家服務貿易論壇；三是數字產業合作倡議，推動建立金磚國家數字產業雲平台，開展數字技能培訓、技術交流、產業對接；四是智能製造合作倡議，協助金磚國家建設智能工廠，打造標準規範體系，推動製造業轉型升級；五是科技育才倡議，建立金磚國家工程師培養聯盟，開展工程師聯合培養和能力標準互認，實施金磚國家青年科創交流計劃。

這五項倡議的關鍵詞不是「對抗」，而是「合作」；不是「封閉」，而是「開放」；不是「壟斷」，而是「普惠」。尤其人工智能開源普惠倡議，最具戰略意義。當前，人工智能已成為新一輪科技革命的制高點，少數發達國家試圖以技術封鎖、標準壁壘和生態壟斷來固化優勢，廣大發展中國家則面臨被甩在智能時代門外的風險。中方率先建設金磚國家AI開源專區，支持大語言模型開發和應用合作，等於把前沿技術轉化為國際公共產品，為縮小「智能鴻溝」提供了現實路徑。

五項倡議的另一個亮點，是它形成了從技術研發、數字基建、智能製造到人才培育的完整鏈條。過去金磚合作常被批評「政治共識多、落地項目少」，而這次提出的特殊經濟區伙伴關係、數字產業雲平台、工程師培養聯盟等，都是可以機制化、項目化、可評估的抓手。說到底，金磚不能只停留在領導人宣言層面，必須讓各國企業、園區、工程師、青年創業者真正參與進來，才能把「大金磚」做成「實金磚」。

新德里宣言發出南方聲音

此次峰會通過的《新德里宣言》，內容豐富，信號清晰。宣言重申秉持金磚精神，改革和完善全球治理，維護聯合國在國際體系中的核心作用，支持對聯合國包括安理會進行全面改革，增加發展中國家代表性。宣言認可「埃祖爾韋尼共識」及《錫爾特宣言》反映的非洲國家正當願望，並憶及中國和俄羅斯作為安理會常任理事國，重申支持巴西和印度在聯合國及其安理會發揮更大作用。

在經貿領域，宣言對各類貿易限制措施激增表示嚴重關切，譴責單邊關稅及非關稅措施，指無論是濫施關稅還是以環保為幌子的貿易保護主義，都可能導致全球貿易萎縮、破壞全球供應鏈。宣言強烈主張立即恢復全面運作的世貿組織兩級審理爭端解決機制，並讚賞中國對53個非洲建交國全面實施零關稅。宣言亦反對不符合國際法的單邊、懲罰性、歧視性和保護主義措施，包括碳邊境調節機制。此外，宣言支持新開發銀行進一步擴員，歡迎金磚國家支付工作組推動跨境支付務實解決方案，並對中東局勢、能源供應、軍費開支、核風險等表達關切。

《新德里宣言》的價值，在於它把全球南方的共同關切集中表達出來，形成集體議價能力。它不是要另起爐灶對抗誰，而是要求國際規則不能由少數國家壟斷，不能搞雙重標準，不能把關稅當武器、把供應鏈當籌碼。今天的世界，沒有規則就像沒有紅綠燈的十字路口，混亂與失序不可避免。全球南方要的不是特權，而是平等；不是脫鉤，而是發展；不是對抗，而是公平。

宣言中反對碳邊境調節機制的表述尤其值得注意。氣候變化是全人類共同挑戰，但若以環保為名行貿易保護之實，只會削弱發展中國家應對氣候變化的能力，加劇南北發展不平衡。中國對非洲建交國全面實施零關稅被宣言讚賞，也說明中國不是空談全球治理，而是以實際行動推動共同發展。

中印關係成全球南方重要變量

此次新德里之行，我國領導人同印度總理莫迪深入會談，為中印關係領航定向。王毅外長表示，中印關係改善向好來之不易、值得珍惜，期待印方同中方相向而行，落實好兩國領導人達成的重要共識，堅持做夥伴而不是對手，推動兩國關係向前走，不停滯、不倒退，把邊界問題置於雙邊關係的適當位置，讓對話合作成為主流，加快實現各自發展振興，共同為地區乃至世界和平與繁榮作出應有貢獻。

中印關係是全球南方團結自強的重要變量。中印是世界上人口最多的兩個發展中國家，也是新興市場國家的代表。兩國如果陷入對抗，只會消耗自身發展振興的戰略機遇，讓外部勢力從中得利；兩國如果相向而行，就能為多極化世界提供穩定錨，也能為全球南方合作注入強勁動力。龍象共舞，不是零和博弈；彼此成就，才是大國相處的正道。

當然，中印關係的改善需要雙方共同維護。邊界問題複雜敏感，歷史遺留問題不可能一夜解決，但把它置於雙邊關係的適當位置，不讓邊界問題綁架整體關係，是符合兩國根本利益的務實選擇。對話合作成為主流，符合中印兩國人民根本利益，也符合地區國家共同期待。

十五五規劃對接全球南方

我國領導人在講話中強調，今年是中國「十五五」開局之年。「十五五」規劃既是中國自身的發展藍圖，也是面向世界的合作清單。中國將持續推動高質量發展，擴大高水平對外開放，落實全球發展倡議，推進高質量共建「一帶一路」，同世界各國共享機遇、共創繁榮。

這一表態的深意在於，中國沒有把自身發展與全球南方發展割裂開來，而是把兩者對接起來。全球發展倡議提出5年來，中方已同各方共同開展2,000多個合作項目，培訓各類人才超過20萬名，惠及120多個國家的人民。中國對53個非洲建交國全面實施零關稅，並將繼續擴大自主開放、單邊開放。這些舉措不是地緣政治工具，而是發展導向的公共產品。

正因為金磚成員國國情不同、利益訴求各異，務實合作才是最大公約數。金磚機制走過20年，從最初的投資概念，發展為涵蓋政治安全、經貿財金、人文交流等多領域的合作平台，靠的不是強求一致，而是求同存異、互利共贏。此次新德里峰會全力支持中國擔任2027年金磚主席國，並在中國主辦第19次會晤，既是信任，也是責任。中國能否把「大金磚合作」推向更高質量，關鍵就在於能否把五項倡議逐步落地，把《新德里宣言》轉化為各國政策與企業行動。

大金磚機制展現大作為

「大金磚」要有大作為、實現大發展，就必須築牢務實合作根基。從新德里出發，金磚合作已站在新的起點上。未來真正考驗金磚的，不是峰會宣言寫得多漂亮，而是五項倡議能否落地：AI開源專區能否運轉、數字產業雲平台能否共享、工程師培養聯盟能否招生、特殊經濟區伙伴關係能否對接、跨境支付合作能否突破。只有讓全球南方國家在合作中獲得實實在在的利益，金磚才能從「會議機制」升級為「行動平台」。

規則大家一起寫，機遇大家一起分，技術大家一起用。這既是「大金磚合作」的應有之義，也是全球南方團結自強的共同心聲。中國的力量，正在於以自身穩定發展為變亂世界提供確定性；中國的貢獻，正在於把發展機遇轉化為各國可共享的合作清單；中國的未來，正在於同全球南方一道，把多極化世界推向更加公正、公平、共贏的方向。新德里之行已經落幕，但金磚合作的新篇章才剛剛開始。從上合到金磚，讀懂大國外交的穩與進。當上合組織高質量發展新故事徐徐鋪展，當金磚合作第三個「金色十年」大幕將啟，世界在見證：一個有「穩」的定力、「進」的擔當的中國，正以自身的穩定與發展，為變亂交織的世界帶來更多確定性和發展希望。中國力量，源於實幹；中國貢獻，惠及世界；中國未來，可期可待。

香港在這個過程中同樣可作出更積極貢獻、展現更大作為，也將迎來更大機遇。香港作為國際金融、貿易、航運中心，擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，可在金磚合作、全球南方崛起和「一帶一路」高質量發展中，發揮離岸人民幣樞紐、專業服務、綠色金融、創科合作等所長，服務國家所需。只要香港把握好「十五五」規劃與「大金磚合作」的時代脈搏，主動對接國家戰略，必能在服務全球南方的進程中，開拓自身發展新空間，與國家同發展、共繁榮。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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