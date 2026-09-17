來稿｜美國霸權算不清台海成本　對台軍售當不了談判籌碼

來稿作者：楊華勇



軍售從來不是普通軍火交易，而是檢驗美國是否真正尊重一個中國原則、是否具備管控大國風險能力的試金石。它照出的不是誰會「交易」，而是中美在台海問題上的實力結構、規則底線與危機責任。



特朗普將對台軍售當談判籌碼

台灣是中國領土，台海問題是中國內政。這是中方一切對美溝通的起點，也是中美三個聯合公報、尤其是「八·一七」公報的法律與政治基礎。美方對台軍售，無論包裝成「防禦性」、「豪豬化」、還是「情報聯動」，本質上都是向分裂勢力輸送武器、向「台獨」傳遞錯誤信號、對中國主權和領土完整實施外部干預。

中方一貫反對、堅決反對，不是外交辭令，而是紅線語言。五月特朗普訪華期間，習主席明確講「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」；二月通話中亦要求美方「務必慎重處理對台軍售問題」。這些話不是會前客套，而是把台海穩定與美國整體對華關係綁定：軍售若往前推，政治互信往後退；軍售若常態化，兩軍誤判與外交對抗就會同步升溫。

從已公開信息看，140億美元級新軍售案當前處於「暫緩但不登出」的狀態。五月美國代理海軍部長高雄在參院稱，因保障對伊朗「史詩怒火」行動彈藥供應，暫時擱置該案；國防部5月28日記者會回應稱，中方反對對台軍售一貫明確，美方應恪守一個中國原則和三公報特別是「八·一七」公報，慎之又慎處理台灣問題。六月國務院官員對眾院稱案件仍在審核，放行節奏由總統定，但無明確時間表；同時重申所謂「六項保證」，試圖把「不事先與中方協商」作為繼續軍售的理由。

這條時間線本身說明，美國行政體系內部把軍售既當對台安全承諾，又當對華談判變數：需要峰會氛圍時就按兵不動，需要向國會親台力量交代時就放風重啟，需要中東消耗彈藥時就拿庫存理由降溫。特朗普把140億稱為「非常好的談判籌碼」、稱「取決於中國」，問題正在於此——它把對台軍售這一干涉內政行為進一步工具化，突破了美國自身長期宣稱的「不與北京事前協商對台軍售」的口頭紀律，也把台灣安危擺上可討價還價的桌面。

一個中國原則不容交易

對北京而言，回應的邏輯不在於「用一次訪美換一次不軍售」，而在於讓華盛頓算清成本。過去美國對華搞軍售，常假設中方抗議歸抗議、最終會消化；現在不同，解放軍在台海及周邊已經形成常態化巡航、聯合演訓、區域拒止和兩栖投送能力，東部戰區與美軍太平洋司令部於8月底9月初在印太防長會議期間舉行戰區司令雙邊會晤，討論降低誤判、保持溝通。

這說明美國軍方也清楚繼續軍售、繼續武裝「豪豬」，不等於能控制危機；一旦「台獨」借軍售誤判形勢、宣佈法理獨立或擴大對外軍事綁定，美軍將被拖入高代價直接對抗。特朗普有中期選舉壓力、有訪華成果需要，智庫所謂「峰會前不公佈、會後重啟」的推算，本質上承認一件事：美國已不能只看「我想不想售」，還必須看「中國會讓不讓、會讓到哪」。這就是實力對比變化最樸素的體現——不是美國不能為，而是為的代價越來越大。

但「實力不允許為所欲為」不等於「軍售可交易」。中方立場應分三層寫清。第一，一個中國原則不容交易。無論140億、200億還是零散FMS通知，凡涉台武器、反導、無人系統、指揮連結、訓練駐點，均違反三公報，尤其「八·一七」公報要求美方逐步減少對台軍售直至最終解決；所謂「六項保證」不能凌駕於中美政府間公報之上。

第二，台海和平不靠給「台獨」發槍。美國若真關心不發生衝突，應停止售武、停止議員登島、停止把台灣寫進同盟作戰預案；而不是一邊稱「不支持台獨」、一邊用軍售提高對岸抗統能力。對台軍售越多，「台獨」幻覺越強，擦槍走火概率越高，最終反而把美國自己逼到「介入即大戰、不介入即失信」的兩難。

第三，中美峰會價值在管控而非妥協。習特會若成行，重點不是中方默許某批軍售、美方暫緩另一批軍售做面子，而是美方以可核查行動落實不搞「兩個中國」「一中一台」、不提升美台官方軍事關係、不把對台軍售納入對華制裁或談判捆綁。訪美可以談軍售降溫，但不能把降溫本身當成送給中方的條件；同理，中方反制軍售、制裁涉事軍工企業和高管，也不是「破壞峰會」，而是維護紅線的正常主權行為。

「以武謀獨」是死路一條

對台灣方面，把安全寄託於美國軍售「交易」最危險。特朗普政府曾抱怨台灣「偷走晶片」、稱其為9,500英里外島嶼，說明在華盛頓現實政治裏，台灣優先順序的彈性遠大於檯面承諾；親台議員可以把軍售當政績，但美國總統會把軍售當通脹、當中東庫存、當對華關稅談判、當選舉周期的綜合變數。一旦美方為自身利益暫緩、削減或拿軍售做交換，台當局既無議價能力，也無替代安全；若「台獨」借軍售走險，更大概率不是「美軍協防到位」，而是台海強制統一提前啟動。國台辦反復講「倚美謀獨」，「以武謀獨」是死路，不是威脅修辭，而是基於實力與法律的判斷。

更寬的視角看，軍售照妖鏡照出的還有美國霸權習慣的衰減。20世紀80年代起，美國對台軍售常單方面推進，中方抗議後象徵性減少、實際技術升級；如今中方不僅有外交抗議，還有反外國制裁法、軍工供應鏈反制、周邊演訓反介入、外交層面壓縮「台獨」國際空間。2025年超111億美元軍售後，中方對20家美軍工企業和10名高管實施資產凍結、交易與入境限制，就是例子。這種「軍售—制裁—再軍售—再反制」的循環，若美國不停，成本會轉嫁到自身防務企業、彈藥產能和對盟友信譽上；若學會停，才能給台海「和平統一優先」留出空間。中國不希望以戰逼統，但絕不承諾放棄非和平手段。《反分裂國家法》規定的動武條件、和平統一受「台獨」與外部干涉堵死時的預案，都是底線思維而不是宣傳口號。

因此，對「軍售是照妖鏡、實力已不允許美國為所欲為」這一判斷，可這樣收束：中方不排斥中美元首會晤，不排斥通過溝通降低軍售頻率與烈度；但任何溝通的前提，是美方承認台海現狀的核心是「兩岸同屬一個中國」，而不是「美國可售武、台灣可拒統、大陸只接受不武不統。」若美方在會前為峰會暫時按住140億，會後借國會兩黨壓力重新推送導彈、防空、反無人與指揮系統，那不是策略聰明，而是把照妖鏡再擦亮一次——它證明美國仍想以台制華；若美方把軍售從「逐步減少」繼續做成「長期高配」，則中方反制也會從點狀制裁走向產業鏈、金融與亞太安全規則層面的系統對沖。最終決定台海走向的，不是華盛頓某筆FMS通知，而是大陸統一意志、實力優勢與底線預案三者合力；美國越早發現「軍售換不來主導權、交易換不來台海可控」，台海才越有可能從軍備競賽回到政治解決。

軍售可以暫緩，紅線不能談判；美國可以算籌碼，但必須學會算失敗。台海不是特朗普中期選舉的道具，也不是軍火商財報的增量市場，而是中國主權、民族復興與亞太穩定的核心地帶。誰把它當交易桌，誰就會被實力與歷史雙重教育。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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