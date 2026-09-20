思匯｜八成學生仍未認識氣候危機　香港環境教育如何走出課室？

思匯政策研究所｜張子如、楊敬雯



按照目前溫室氣體排放趨勢，人為引致的全球暖化將於2030年左右觸及攝氏1.5度的關鍵門檻。聯合國政府間氣候變化專門委員會已敲響警鐘，指出國際社會必須認清現實、加快減排行動，既要盡力限制氣溫升幅，爭務在本世紀末前令氣溫回落至安全水平，也要積極適應已成定局的氣候衝擊。一旦全球平均升溫長期超過攝氏1.5度，人類社會和生態系統面對的風險將急遽上升，應對氣候變化的成本和難度亦會增加，部分損失和破壞更可能無法逆轉。面對日益嚴峻的環境變局，新一代必須學會閱讀和評估實證數據、理解複雜系統、在不確定性中尋找出路，並參與艱難的氣候抉擇，而進一步推行環境教育便能及早裝備年輕人應對未來。



香港學生不缺知識但欠實踐

思匯近日發表報告《知行合一：加強環境教育以推動香港綠色轉型》，指出香港在推動環境教育方面其實具備厚實基礎。現時初中科學、地理，以及公民、經濟與社會科，均已涵蓋氣候變化、生物多樣性保育和可持續發展等核心概念。當前癥結不在於教材匱乏，而在於環境知識往往分散於不同學科。學生鮮有機會把零散概念串連，理解環境議題與日常生活、社區發展和經濟選擇的關聯；更遑論分析不同政策或行動方案，並把所學應用於真實世界的環境問題。

這道「知易行難」的鴻溝在學生問卷調查和教師訪談中顯露無遺。調查發現，受訪學生普遍對環保抱持正面態度，當中51%認為動手實作活動是最有效的學習方式；然而，高達84%受訪學生坦言，自覺未有充分準備去應對未來的氣候問題。

前線教師亦面對相似困境。教育工作者雖然普遍肯定實地考察、跨學科專題研習和參與現實環境議題的價值，但受制於課程時間緊絀、資源有限，加上專業培訓支援參差，導致此類寶貴的實踐體驗往往只淪為偶一為之的課外活動，未能融入日常教學。

從單向傳授走向知行合一

傳授知識固然重要，但僅憑單向講授，未必足以培養學生面對氣候風險所需的自信、責任感和行動能力。因此，推動香港環境教育的關鍵不在盲目增加課程內容，而是創造更多與課程相扣、讓學生能夠學以致用的實踐機會。

綜合研究發現，香港教育正面對「知易行難」的結構落差。要打破僵局，應優先循三大方向發展：（一）加強跨學科課程整合；（二）為學生提供持續且緊扣課程的體驗式學習；（三）加強對教師和學校的實際支援。

推行基於自然的解決方案正是能貫通上述三項策略的切入點，善用大自然去回應氣候、環境和社區需要。

讓學生親身解決環境問題

校本基於自然的解決方案項目不應止於種植幾棵樹或增設花槽，而應引導學生走出課室，實地調查校園的環境問題，例如暴雨後的積水黑點或夏季酷熱難耐的角落。學生可測量不同位置的氣溫、觀察水流和檢視土壤狀況，收集客觀數據，再結合科學、地理及其他學科所學，分析問題成因和不同方案的利弊。其後，他們更可參與設計、建造和維護雨水花園或遮蔭種植區等設施，親身理解自然如何協助社區減緩氣候問題和提升環境質素。

這類項目的核心價值在於學生能夠經歷完整的科學探究和決策過程，學會發現問題、蒐集和衡量客觀數據、在現實條件限制下作出抉擇，並持續評估改善措施的實際成效。當局可先於少數配套較完善的示範學校試行，待累積經驗和證據後，再把成效理想的模式逐步推廣至全港校園。

香港應把環境教育納入長遠發展

香港若決心建立綠色低碳且更具氣候韌性的經濟，教育便不能置身事外。

加強環境教育既有助培養學生的公民責任，也能讓他們培養投身綠色轉型和新興綠色行業所需的能力。政府應提供更切實可行的課程指引、持續的學校支援和教師專業發展，並重點扶持首批示範學校。相關成果應有系統地量度、檢討和分享，包括學生的知識、能力、參與程度，以至校園環境改善的實際成效，以便按實證推行。

今天要問的，已不只是香港學生是否認識氣候變化。在氣候風險日增的年代，學生能否把知識轉化為判斷和行動，將直接影響香港社會能否更好地適應未來。我們不能要求年輕人為上一代的決定「補鑊」，但有責任裝備他們，讓年青一代在步入高氣候風險的未來時，有能力理解風險、評估對策、敢於質疑，並有信心知行合一，共同建設更具氣候韌性的香港。

作者張子如是思匯政策研究所社區營造助理經理；作者楊敬雯是思匯政策研究所營運經理。



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