區議會議員．何坤洲｜地區「工作影子」計劃讓青年走進社區現場

來稿作者：何坤洲



《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》明確提出，要堅持「優中選優、德才兼備」的原則，甄選及培養地區治理人才，建立梯次分明、多元包容的人才庫；同時深化區議會、關愛隊及地區「三會」的協作聯動。《2026年施政報告》進一步訂下具體工作指標，將於2027年推出地區民政事務處及區議員辦事處「工作影子」計劃，提供180個名額，讓地區青年親身參與及了解地區治理工作。筆者作為深水埗區議員，認為計劃不單單是一次職涯體驗，更是讓青年從社區現場學習、從服務實踐中成長的重要平台，值得社會各界共同支持。



何坤洲是深水埗區議員。（盧翊銘攝）

讓青年接觸公共服務真實場景

地區治理的核心，始終是以市民為本。要了解民情，除了從會議文件或統計資料，更要走進屋邨平台、舊樓樓梯、街市檔口和居民家門前。以深水埗區為例，是一個既有傳統文化氣息、又充滿活力的多元社區。區內有長者家庭、基層市民、少數族裔、新來港人士、創業青年和不同住屋狀況的居民。由於大家的所需所想並不一定相同，因此同一項政策在不同地區推行時，亦可能面對不同困難。因此，地區工作者既要掌握政策，也要具備耐心、同理心和協調能力。青年如果能親身接觸這些真實場景，便會明白公共服務不僅是一個概念，更是一份需要責任和專業的工作。

筆者認為，區議會的工作可以成為青年認識地區治理的最佳窗口。市民看到的，或許是會議上的討論和最後的建議。但每一項工作或建議能夠落實執行，背後都需要長時間的實地了解、居民及部門溝通和跟進。以改善社區公共設施為例，居民可能反映社區休憩空間不足，或夜間照明不足令他們感到不安心。區議員辦事處要實地了解情況，分別聽取居民、屋苑管理方及相關部門的意見，再把零散的意見整理成具體可行的建議。參加「工作影子」計劃的青年若能共同參與這個過程，便會理解地區工作並非簡單傳遞意見，而是把市民關注轉化為能協調、能處理、能落實的公共事務。

深水埗亦有不少樓齡較高的樓宇，因此樓宇管理、環境衛生、消防安全和住戶支援一直備受關注。青年人若能隨同地區工作者了解居民面對的問題，例如有長者不清楚如何尋求合適服務，有住戶希望了解大廈公用地方的管理責任，也有人關心樓道雜物和逃生通道是否安全。這些事情看似細小，但對居民的居住環境及安全造成最直接的影響。青年從中可以學會，地區服務的價值在於仔細聆聽、準確轉介和持續跟進。一次解釋、一通聯絡電話或一份清晰的服務資訊，對有需要的居民來說，都可能是解決困難的第一步。

「工作影子」讓青年在工作中成長

另外，地區「三會」的體驗，能讓青年更深入認識跨界別協作。分區委員會、撲滅罪行委員會和防火委員會各有職能，但都與居民的生活息息相關。青年可透過旁聽合適會議、參與公開宣傳活動和整理社區意見，了解不同持份者如何就防罪、防火、社區聯繫和活動支援交換意見。因為地區治理從來不是單一部門可以完成的工作，更需要政府部門、地區組織、社福機構、專業人士和市民互相配合。青年若能在帶領下學習尊重不同觀點、以事實為基礎討論問題，將有助建立處理公共事務所需的判斷力。

而關愛隊工作則最能體現地區服務的溫度。關愛隊透過探訪、活動和資訊發放接觸有需要住戶，協助居民了解、轉介或提供適切的支援服務。同時，在社區出現突發情況時亦需走在前線協助居民。青年人可在指導下，參與探訪前準備、社區活動支援、服務資料整理及意見收集。他們會發現，一次探訪背後，可能是獨居長者對陪伴的需要；一份服務單張背後，可能關係到一個家庭能否及早獲得支援；一次社區活動背後，可能是鄰里之間建立信任的開始。這些親身經歷能培養青年關懷他人的心，也讓他們理解社區工作不是單一的服務，而是日常工作中每一個真實的行動。

「工作影子」這個計劃，能讓青年在觀察中學習，在實踐中成長。現時有不少青年關心社會，亦願意服務，但未必清楚自己可以如何參與地區服務。有些人認為地區工作只是處理投訴及上報意見，有些人不理解區議會、地區「三會」和關愛隊如何彼此配合。透過有系統的親身參與及體驗，青年可以思考居民真正需要的是什麼、有限資源應如何分配、不同意見出現時如何建立共識，以及服務完成後如何檢視成效。這些問題沒有現成答案，卻正是培養地區治理人才不可或缺的學習。

需重視體驗、指導、反思三環節

要令計劃達到預期效果，筆者期望有關安排能重視「體驗、指導、反思」三個環節。體驗不宜流於一次性參與，而應讓每位青年在一段合理時間內，接觸會議、外勤、活動籌備及服務跟進等不同工作。參加者應透過指導帶領，學習工作理論、溝通技巧和基本危機處理。計劃結束後，青年可提交反思或小型社區建議，並獲得地區人士的回潰。這不但能鞏固所學，也可為社區注入新觀點。

對地區治理而言，這個計劃的重要意義，在於讓年輕一代看見建設社區並非遙不可及。當他們看見一項無障礙改善工程令長者出行更方便，參與一次防火宣傳令住戶更留意走火通道，或在關愛活動中見證陌生鄰里開始互相問候，便會知道看似細小的努力，其實可以累積成社區的正面改變。這些改變未必轟動，卻最能增強市民的歸屬感，以及對公共服務的信心。

青年是香港的未來，更是地區治理中重要的新力量。180個名額是一個有意義的起步。更重要的是，如何把每一個名額轉化為真切而有收穫的學習經歷。區議員、地區「三會」成員、關愛隊、學校、社福機構和居民，都可以成為青年認識社區的同行者。只要我們願意分享經驗、提供適當指導、給予青年實踐的機會，便能讓更多有心有力的青年由旁觀者成為參與者，逐步成長為社區的承擔者。期望地區「工作影子」計劃早日落實，讓青年在全港各區服務市民、認識民情、提升能力，為香港培育了解社區、關心居民、願意實幹的地區治理新力量。

作者何坤洲是深水埗區議員。



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