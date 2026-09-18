來稿｜北都大學城升級——能否讓年輕人看得見、走得進、讀得起？

來稿作者：盧施予



9月16日，特區政府公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》及《行政長官2026年施政報告》，當中牽涉不少發展高等教育措施。當局給出的數字與時間表說明，香港不是空談「國際專上教育樞紐」：土地會釋出，學額會擴容，「大學城籌劃及建設組」亦將提升為「大學城建設及發展委員會」。問題只是——這些宏偉藍圖，對準備報大學的中六生、正在選科的本科生、以至考慮讀研的年輕人而言，怎樣才能變成一條看得見、行得入的路？



同日，大學教育資助委員會歡迎規劃及《行政長官2026年施政報告》中有關高等教育的措施：教資會資助研究院研究課程學額，將由現時7,200個逐步增至2030／31學年的9,600個，約增三成；香港博士研究生獎學金計劃名額，亦將由2027／28學年起，從每學年400個逐步提升至2029／30學年的550個。北都方面，政府明確建設新田、洪水橋、打鼓嶺三個大學城，以「一城五元素」布局校園、科技、產業與生活社區；洪水橋校園區將於2026年內啟動用地分配、邀請院校申請，並期望院校於2027至2028年率先進駐。

制度語言翻譯生活語言

規劃語言容易停在校園面積、學額總數和排名。五年規劃寫明，大學城內教育設施達300公頃，並與毗鄰產業、康體文藝及社區串聯，總面積擴容至逾1,000公頃；較早前教育局亦公開，洪水橋、牛潭尾及新界北一帶曾預留約100公頃專上教育用地。醫學、生命健康、人工智能、應用型專上教育，以至打鼓嶺一帶的藝術定位，都已見於官方文件。但若年輕人只看到公頃、學額和「進駐」，卻看不清自己能不能住得下、進得去實驗室、找到跨界實習，以及畢業後有甚麼選擇，樞紐便仍停留在地圖上。

真正難的，是把制度語言翻譯成生活語言。中學生問的，往往不是總體規劃有多大，而是：想走醫學或生命健康，新田路徑何時開放？走應用型課程，洪水橋校園與產業園怎樣銜接實習？對表演藝術有興趣，演藝設施與打鼓嶺定位會否成為可見選項？本科生與研究生則問：新增研究學額如何分期？導修與實驗室是否同步？宿舍會否與進駐時間錯位？

學額與配套分階段落實

事實與判斷要分開說。學額與獎學金的擴充是分階段的：研究院學額以2030／31學年為目標逐步增加；博士獎學金由2027／28學年起才逐步上調；知識轉移額外撥款由2027／28學年起每學年合共2,000萬元；科教創新基金則由2029／30學年起每年提供4,000萬元。宿舍方面，施政報告提出本財政年度內推售首幅學生宿舍用地；五年規劃亦要求加快宿舍等配套。這些都是已公布、將逐步落實的方向，不宜寫成「已經全部到位」。

判斷在於：若擴容快於配套，學生最先感受到的可能不是機會，而是擠迫與不確定；若配套只服務少數已進駐項目，本地中學與其他升學路徑上的年輕人，仍會覺得北都與自己無關。樞紐的成色，在於普通學生能否在公開資訊中，找到由選科、申請、住宿、研究實踐到就業或深造的下一步。

四大方向構建透明路徑

政策可以再走幾步，而且現在就能設計。

第一，政府與教資會可按三個大學城的定位，公布一份「學生可讀版本」的路徑圖：中學可見的學科入口、專上課程類型、研究學額分期、宿舍與生活配套時間表，以及與鄰近產業區、醫院或藝文設施的銜接。路徑圖不必一次鎖定所有細節，但應清楚標示哪些已拍板、哪些仍屬邀請申請、哪些要待用地平整後才可落實。

第二，研究院學額擴充應同步公開基本配套指標，例如分學科投放節奏、導修人手與實驗室／臨床或創作空間是否跟上，避免只見「增加約30%」而看不見學生能否真正做研究。博士獎學金上調亦應讓申請者知道擴充如何分期。

第三，宿舍與校園進駐應放在同一時間軸上。洪水橋若以2027至2028年率先入駐為目標，宿舍用地推售、院校宿舍方案與交通銜接，便應讓準學生提前看見，而不是等到錄取通知才發現住的問題比讀的問題更大。

樞紐核心在於青年承諾

第四，跨界實踐不必等到「產學研生態成熟」才設計。新田的醫學與創科、洪水橋的應用型教育與產業園、打鼓嶺的藝術與藍綠元素，都可先以可申請的實習、聯合專題、臨床或創作觀察期，讓學生在校園全面落成前已能進入真實場景。對中學生而言，這些可見機會，比再多一次「國際樞紐」簡介更能回答：這條路是否與我有關。

香港需要校園，也需要學額；需要吸引人才，也需要讓本地年輕人相信自己走得進去。北都大學城若只成功興建校舍、增加數字，它仍然可能很漂亮；若同時讓學生看見學習、研究、居住、實踐與畢業後選擇如何一步步打開，它才真正成為城市的教育承諾。國際專上教育樞紐的最終尺度，不是文件寫了多少公頃，而是一個年輕人能否在公開資訊裏，找到自己的下一步，並有信心走下去。

作者盧施予是香港教育及文化工作者，現任國際學校學術主任，長期關注課程發展、青年培育、藝術教育及公共文化議題。



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