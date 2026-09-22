來稿｜港澳升學熱老千陷阱多　別讓造假案自毀求學路

來稿作者：謝柏梁



因應港澳升學成為熱門選擇，眾多教培與留學中介機構趁勢崛起。部分不良機構看中家長望子成龍、急於求成的心態，包裝虛假升學規劃，以名校保錄、內部名額、人脈資源等噱頭實施詐騙，不僅讓無數家庭蒙受巨額經濟損失，更耽誤學生升學時機、毀損求學前途。近年來，香港高校持續強化招生打假力度，查處的升學造假案例與日俱增，揭露了教育中介行業深層的亂象，為廣大師生與家長敲響警鐘。



教育老千騙取千萬錢款

在港澳升學熱的風口下，一批偽裝成「教育界資深人士」、「名校資源大佬」的職業騙子，成為收割教培機構與家長財富的「老千」。這類人員熟悉港澳高校招生規則，聚焦教培機構與家長的資訊盲區，謊稱手握港八大名校內部錄取名額、校董推薦通道、官方特權錄取資格，以此打造高端、權威的人設，誘騙大量機構與家庭高額付費，涉案金額動輒數百萬、上千萬港元。

近期香港警方偵破的重大升學詐騙案件，便是典型的老千詐騙範例。涉案男子丁某長期活躍於各大教培機構，標榜自己與多所香港高校管理層、招生負責人交好，獨握稀缺的名校保送名額與特殊錄取通道，聲稱可繞過官方公開申請流程，直接包辦香港、澳門各大高校本科及碩士錄取資格，承諾「零風險、百分百錄取」。

憑藉偽造的高端人脈人設與天花亂墜的升學承諾，丁某成功誘騙多家教育中介機構與家長，僅承接一單37名學生的港澳升學申請業務，便詐騙金額高達284萬港元。單是苦主萬先生夫婦就被騙500多萬，其累計涉案金額突破千萬港元，成為近年來香港教育升學領域涉案金額最高的詐騙案之一。直至事跡敗露，丁某企圖從香港機場潛逃離境，才被香港警方及時抓獲歸案。案件調查中警方發現，其口中的高校人脈、內部名額純屬虛構，所謂的特殊升學通道完全是斂財工具。

此類教育老千的收割套路極具隱蔽性與迷惑性。其一，主打「高端資源」差異化營銷，摒棄普通中介的普通申請服務，以稀缺內部資源為賣點，讓家長願意支付數十萬至上百萬的高額服務費；其二，利用資訊不對等漏洞，多數機構與家長不熟悉香港高校招生規則，無法核實所謂「人脈資源」的真偽，輕易被權威人設說服；其三，採取分批收費、拖延敷衍的方式，前期收取定金後，以招生流程繁瑣、名額排隊、內部審核延遲等藉口拖延時間，直至申請截止、機構與家長察覺異常後，再徹底失聯或拒不退款，完成財富收割。這類詐騙本質是利用資訊差與人性弱點，將教育資源包裝成稀缺商品，最終實現高額非法獲利。

資料造假後患無窮

根據香港警方透露，2025年共有逾2,500名大專學生受騙，總損失超過3億港元。2026年上半年共接獲344宗涉及內地來港學生為事主的詐騙案，涉款7,500萬元。至於沒有向警方及時報案的受騙情況與金額，更是難以統計的天文數據了。

市場上諸多中小型教培與升學中介，並不具備專業的港澳升學申請能力與資源，無法憑藉正規流程幫助學生衝擊名校，卻為了留住客戶、賺取服務費而鋌而走險，採取資料造假、成績偽造、背景包裝等違規手段欺騙學生與家長。此類造假行為不僅屬於商業欺詐，更會給學生帶來永久性的升學污點，後患無窮。

隨着港澳升學競爭日趨激烈，普通學生的成績、背景很難達到香港名校錄取標準，眾多中介正是抓住這一痛點，推出「一條龍全包式」服務。常見的造假手段涵蓋學生申請的全維度資料：偽造海外高中學歷、篡改AP、雅思、托福等標準化成績，聘請槍手代考刷分，虛構科研經歷、校園實踐、社會獎項，甚至偽造學校公章、教師推薦信與官方成績單。部分中介為了讓造假資料更逼真，還會打造全套偽造證明鏈，向家長吹噓「專業團隊包裝、零痕跡造假、官方無法核查」，以此收取數萬至數十萬元的造假服務費。

深圳曾曝光的優文教育詐騙案極具代表性，該機構主打港澳名校升學服務，承諾可幫助學生通過規劃申請頂尖港澳高校。多名家長繳納高額服務費後，機構私自為學生安排違規代考、成績篡改操作，導致學生參加AP考試時被官方查出作弊，直接認定考試違規、取消全部成績，同時凍結學生後續考試資格，徹底中斷學生升學進程。與此同時，該機構存在長期不簽正式服務合同、收款不開具發票、費用流向混亂等諸多問題，家長發現被騙後維權舉步維艱。

一名曾經被機構騙過錢財的23歲來港就讀碩士女子，心中憤憤不平：你們能騙錢，我也能騙，一定要補回損失。於是她涉嫌假冒官員進行4宗電話騙案，騙款約100萬港元，直至被警方拘捕為止，真是徒歎奈何！

南京一名家長耗資70萬元委託留學中介辦理香港著名大學升學申請，中介承諾名校保錄，私自偽造學生學歷與成績資料，幫助學生僥倖入學。學生入學就讀一年多後，校方開展入學資格復審，發現申請資料存在嚴重造假，隨即正式取消學籍、勒令退學。學生不僅白白耗費兩年寶貴升學時間、付出高額費用，更留下學術造假記錄，終身影響境外高校申請與求職發展。而涉事中介在事情敗露後，拒不承認違規責任，拒絕退還高額服務費，最終僅以簡單退款、停業整改草草收尾，違法成本極低。

這類中介的核心問題是專業能力缺失與職業道德淪喪。明知自身無法依靠正規服務幫助學生實現升學目標，卻不據實告知家長學生真實水平，反而用虛假承諾忽悠簽約，依賴違規造假維持運營。短期內看似幫助學生實現「低分上岸名校」的假象，長期卻將學生推入學術失信的深淵，同時擾亂港澳升學市場的公平秩序。

高校全面升級打假機制

面對日益猖獗的中介造假、虛假升學詐騙亂象，香港各大高校不再被動被騙，而是全面升級打假機制，收緊招生審核標準、強化入學復審機制、加大違規處罰力度，對升學造假、中介欺詐行為採取「零容忍」態度。近兩年來，香港高校查處的升學造假案例數量持續攀升，處罰力度遠超以往，徹底擠壓中介虛假升學的生存空間。

香港各大高校先後發布官方嚴正聲明，明確澄清從未授權任何內地教培、留學中介機構開展招生代理業務，不存在任何「校董內推」「教授特批」「內部名額」等非正規錄取通道，所有學生必須通過官方統一系統提交申請，錄取結果僅以官方系統公示為準。香港大學、香港中文大學、香港科技大學等頂尖院校更是多次重申，任何標榜「低分保錄」「無條件上岸」的中介服務均為虛假宣傳，校方將依法追究相關機構與個人的法律責任。

與此同時，香港高校全面強化申請資料審核力度。以往高校僅在入學前開展基礎資料審核，現如今將審核貫穿申請、入學、就讀全流程，學生入學後仍會接受隨機資格復審，重點核查學歷證明、考試成績、科研經歷、推薦信等核心資料的真實性。一旦查實資料造假、代考作弊、虛假包裝等問題，無論學生是否已經入學、就讀多久，一律立即取消學籍、撤銷錄取資格，同時將造假記錄上報香港教育主管部門，納入學術失信名單。

近一年來，香港高校打假案例呈爆發式增長，造假場景覆蓋本科、碩士各個升學層次。有港媒披露，香港某高校一次性查出20餘名內地申請者存在資料造假問題，涉事學生均使用偽造的海外高中成績、槍手代考的雅思成績申請本科課程，部分學生已正常就讀一年，最終被校方勒令退學。除此之外，多所高校頻繁查處中介偽造錄取通知書、虛構入學資格的詐騙案例，及時為家長挽回經濟損失，同時嚴懲違規中介。

除了校方自查打假，香港執法部門也同步加大打擊力度，聯合高校開展升學詐騙專項整治行動，對虛假升學規劃、資料造假、高額詐騙的中介機構與個人從嚴查處，不僅追究民事賠償責任，涉案金額巨大、情節嚴重者，一律追究刑事責任。高壓監管態度下，越來越多的隱性升學造假案件被曝光，徹底打破了不良中介機構「造假無風險、保錄有保障」的虛假謊言。

綜上所述，教培機構的虛假升學規劃已成為港澳升學領域的重大亂象，無論是偽造人脈的高額詐騙，還是投機取巧的資料造假，最終都會讓學生與家庭承受沉重代價。面對香港高校與警方日趨嚴格的打假機制與監管環境，廣大學生與家長務必摒棄捷徑思維，遠離各類虛假保錄、內部資源的營銷陷阱，堅持通過官方正規渠道申請升學，理性規劃求學之路，才能真正規避升學風險，守護自身的教育權益與學術誠信。

作者謝柏梁是香港紫荊書院副校長，上海交大中文系、中國戲曲學院戲文系原主任。



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