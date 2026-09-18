仲點論政｜若要初創茁壯成長　理應提供免租商舖

仲點論政｜劉仲恒



中學上生物課時，老師曾叫我們把綠豆帶回家種。老師說，要幫助種子發芽除了要使用優質的土壤，還要提供水分、適宜的溫度和氧氣，種子也要放在恰當的泥土深度裡才行。顧名思義，「初創企業」的性質跟種子很類似，初創公司能否成功「發芽」和「成長」，很大程度取決於能否獲得適當的資金支援、有利的政策框架以及健全的創新生態系統。



初創公司在生命周期不同階段需要不同類型資金的支持，這份支援在起步的「發芽」階段尤為關鍵，因為初創企業在此關鍵時刻往往面對初始資金缺口。有研究顯示，初創企業對經濟十分重要，是帶動經濟活力增長與技術突破創新的引擎。然而，風險投資及培育式支援，於初創公司開發階段擔當關鍵角色。要好好支援處於萌芽期的初創公司，必須構建一套包含政府資助、加速器和孵化器在內的綜合融資生態系統。香港土地資源珍貴、寸金尺土，提供低廉甚至免費的營運空間，無疑是眾多支援措施之中最為有效之一。

早在2024年，香港房屋委員會已為本港初創企業推出「共築・創業家」先導計劃，向年輕人提供免租商舖，讓他們實踐創業夢想。計劃推出後反應熱烈。為進一步拓展青年創業機遇，房委會於今年7月公布推出「共築・創業家 2.0」計劃。升級新版除擴大計劃規模、增設商舖名額，為青年創業者提供更多元的發展空間；新計劃亦設靈活動態進駐機制，更會把合適申請轉介予商業機構，擴闊初創公司的配對機會，優化創業出路。

房委會審核初創申請時，會評估每份申請的創新性、可行性、市場潛力、社會效益、財政安排及團隊管理能力。其後房委會會參考屋邨商戶組合、居民需求及店舖規格等因素，為通過評審的申請者配對最合適的商舖空間，助他們實現創業夢。

在「共築・創業家2.0」計劃之中，最令筆者眼前一亮的，是將成功初創公司轉介予商業夥伴這項構思。畢竟初創企業有其生命周期，企業成功便要由發芽邁向茁壯成長，不可能長久停留在萌芽階段。初創企業與社會成熟企業合作，可締造知識共享、市場准入及資源整合的寶貴機會。成熟企業較雄厚的資源，可推動初創企業邁向「茁壯成長」；成熟企業亦可透過吸納初創企業，調整自身業務與營運模式，發掘新收入來源，對雙方都百利而無一害。

優秀的初創企業能夠帶動經濟增長，絕對值得悉心培育。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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