立法會議員．姚銘｜以民為本推出房策　讓市民活得更幸福

來稿作者：姚銘議員



居住問題一直困擾着無數香港市民，基層有經濟困難，但未能輪候到公屋；中下階層想「上車」，但未能抽中資助出售房屋；也有中產想在私人市場置業，但要面對高昂的樓價。安居樂業從來都是大部分港人的願望，現屆特區政府積極有為，勇於面對這「老、大、難」問題，在9月16日發布的香港首份五年規劃及《2026年施政報告》，就果斷提出願景以及政策，竭力解決房屋問題，定下目標讓市民住得更好，活得更幸福！



民建聯新界北議員姚銘。（林遠航攝）

五年規劃配合施政報告 充分謀劃香港未來

特區政府在過去大半年積極謀劃、編制香港首份五年規劃，日前發布香港五年規劃後，亦隨即發表新一份施政報告，前者為香港未來數年作出系統性的謀劃，後者則提出跟進的政策、措施，兩者相輔相成，既有戰略謀劃，又有實際舉措，完美地把香港的發展優勢轉化為發展信心以及成果，體現了在全新的治理理念下，特區政府守正創新，為香港將來做好打算，也為香港融入和服務國家發展大局，作出最充分的準備。

在不同的規劃以及政策措施當中，房屋政策以及北都發展是不少市民關心的重中之重。筆者留意到，在香港五年規劃的「主要指標」上，北部都會區「熟地」五年產出量，目標為到2030年產出900公頃土地；至於北都住宅的五年落成量，則為7萬個住宅單位。數量充足，目標清晰，足見特區政府的施政決心。

造地有決心 建屋有信心

事實上，雖然特區政府之前已對北都造地建屋的數字作出預測，但把數字化為實際指標，而且寫在香港五年規劃上，極具標誌性；意味在往後數年，為了開拓土地、增建房屋，特區政府上下都會全力以赴，爭取更多住宅落成，以應付社會發展所需。

在香港五年規劃的另一章節，則以「竭力解決房屋問題」為題，當中最值得留意的內容，就是要基本解決劣質劏房問題，目標在2030年內基本解決住宅大廈內的劣質劏房問題，以保障住戶的性命、財產安全。其他亮點規劃，則包括未來十年房屋供應規劃將以「公營出租房屋佔四成、資助出售單位佔三成、私人住宅佔三成」為基礎，並致力從「供應主導」、「善用公屋資源、鼓勵上流」及「完善置業階梯、促進青年置業」三方面持續優化政策安排，着力構建更為持續的多層次房屋供應新格局。

有關房屋供應問題，社會一直有個別意見，認為政府要「不斷增加公屋供應」，在公屋輪候冊申請宗數較多的情況下，這無疑是重點工作。近年，特區政府透過持續興建公屋、推出簡約公屋等措施，公屋輪候冊的申請宗數已經緩下來；在這前提下，推出更多資助出售房屋，包括居屋，可以協助青年家庭、中下階層「上車」，這也是十分重要的工作。筆者認為，最理想的情況，莫過於「基層能上樓，青年能上車，中產能置業」，要解決香港居住難題，增加各種供應，始終是王道所在。

市民還希望「住大啲」「住好啲」

另一方面，增加供應之餘，其實廣大市民還希望能夠「住大啲」、「住好啲」。今年5月，筆者在立法會提出了首個議員議案「提高北部都會區人均居住面積，構建宜居『幸福北都』」，倡議以北都為試點，用先行先試方式放寬區內公共租住房屋的人均編配標準，鼓勵發展商在區內私人發展項目提供更充裕的居住空間，並加快興建區內各項生活配套設施，全方位構建「幸福北都」。期望特區政府能夠以北都作為起點，將公屋人均編配標準，由最低七平方米提升至十平方米，令市民在居所有更多生活空間，住得更為舒適。

在香港五年規劃當中，正面地回應了筆者以至社會各界的倡議，明確指出在北部都會區實現更高居住標準，會在新項目中逐步優化公營房屋面積配置及提升私營住宅單位的面積要求，為提升人均居住空間創造有利條件。特別在公營房屋方面，籌備未來十年間落成的出租和出售公營房屋單位，包括位於北部都會區的單位，逐步增加室內樓面面積，並把北部都會區在內的新建資助出售房屋面積較大單位的比例提升。

對於增加住宅單位面積，或會引來「單位變大了，數量變少了」的憂慮，筆者認為，北都佔香港總面積大約三分之一，有足夠的土地以供開發，當中重點，在於把單位面積增加的情況下，為保證房屋供應數量不變，政府須做好精準策劃，適度放寬北都公營房屋發展項目的發展參數，以確保在提升居住面積的同時，不會削弱整體公營及私營房屋的年均供應量目標。

至於私樓方面，規劃提及的「提升私營住宅單位的面積要求」，筆者關注當中「要求」的具體內容，過去筆者也建議過，政府可以鼓勵放寬地積比率等方法，讓私樓單位面積提升的同時，不會變相減少供應。期望政府在之後的政策解說，能夠釐清相關的面積「要求」所指為何，並且密切留意市場動向，避免首次置業家庭因樓價過高而難以上車。

交通社區配套 都要同步跟上

現時市區的可建屋土地「買少見少」，北都順理成章地成為房屋供應重鎮，筆者一直倡議，北都不能一味增加房屋供應，而是要貫徹基建先行的理念，將基建、交通、醫療以及社區配套做好，配合持續增加的原區就業機會。

譬如，規劃提及統籌北部都會區內房屋、就業、教育、醫療、社福、康樂及綠化等設施分布，同時建設多元藝術文化設施、藝術表演和展示空間。筆者歡迎相關規劃，並建議在區內設置大型綜合運動場，舉辦區域性體育賽事及文化盛事，同時引入中型會展中心，利用口岸優勢發展「一展兩地」的跨境會展模式，帶動周邊經濟，為當區創造更多就業機會，令北都從「生態觀光」躍升為「區域文化旅遊樞紐」。

值得一提的是，大學城也是北都重要的載體，因為它涉及與產業的互動、人才的培育以及就業的增加。現時，大學城由教育局主推，三個大學城亦有更為清晰的定位以及分工，將有效推動整個北都「產、學、研」的工作。筆者期望，洪水橋的大學城能盡早上馬，配合周邊產業發展之餘，也加快提供原區就業機會予居住於北都的居民。

香港要持續發展，就要摒棄過往「先建屋再打算」、「施政報告年年規劃、年年做」的固有框框，從特區政府推動「四中心、一高地」、加快北都建設、深化粵港澳大灣區合作等方面，都看到特區政府正以新思維、新方法以及新政策解決社會難題，為市民建設更美好、更幸福的香港。今年是國家「十五五」規劃開局之年，筆者還想指出，特區政府編制的香港五年規劃、發布的施政報告，還有十分關鍵的要務，就是讓香港更好地融入和服務國家發展大局。我們要全力發揮香港「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，在發展中壯大香港，也在發展中貢獻祖國！

作者姚銘是第八屆立法會新界北地方選區議員，北區區議員、民建聯執委。



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