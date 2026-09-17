立法會議員．樓家強｜築牢消防安全屏障　防災應急保障民生

來稿作者：樓家強議員



行政長官於9月16日正式發表《香港第一個五年規劃》（《規劃》）和《2026年施政報告》（《報告》）。這兩份重磅施政藍圖，不僅為香港未來的經濟與社會發展繪劃了宏大的前景，更在保障市民切身利益的公共安全與應急治理領域，展現出務實精準、實事求是的政策遠見。



「大火無情，防災有責。」城市防災在本質上就是一種「治未病」的安民措施，預防永遠勝於事後救援。香港樓宇老化、舊區消防安全隱患一直是許多家庭懸在心頭的牽掛。特區政府多管齊下，全面提升城市治理、強化防災減災救災能力。其中，「物聯網火警偵測系統」（「系統」）應用範圍的擴大，是一項兼具科技創新與人文關懷的政策舉措，為舊區安全的多年困局找到了突破口，回應了廣大市民對安居保障的殷切期盼。



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（立法會）

科技賦能 解決舊樓多年防災痛點

香港作為高密度發展的國際大都市，樓宇老化帶來的消防安全難題多年來讓舊區居民備受困擾。筆者在地區服務多年，通過走訪社區、接觸街坊，深深明白許多舊樓業主在改善消防設施時所經歷的無奈與憂慮。許多建造於數十年前的舊式樓宇，由於結構殘舊、通道狹窄等空間限制，無法加裝傳統的消防水缸、消防喉轆及水泵等繁複的消防系統。加上這些舊樓大多屬於無業主立案法團、無居民組織、無物業管理公司的「三無大廈」，業主之間難以協調，動輒約60萬元的工程費用往往令不少年長居民與基層住戶無力負擔，導致居民長期置身於火災隱患之中。

消防處於2025年第四季推行的「物聯網火警偵測系統先導計劃」，正好為這個困局帶來轉機。當局在十幢六層或以下的舊式樓宇安裝「系統」並配合滅火筒作為替代方案，一旦不幸發生火警，「系統」能在約1分鐘內精準偵測，並自動將火警訊號傳輸至消防通訊中心。這意味着，即使在深夜熟睡或單位無人的情況下，消防處亦能即時掌握狀況並調派救援，為救人滅火爭取至為關鍵的黃金時間。更難得的是，新方案不受空間限制，費用比傳統方案最多節省超過六成，施工期更由兩年大幅縮短至4個星期。當局隨後更於今年4月正式接受六層或以下的目標樓宇採用此方案，以實事求是的態度，為解決舊樓消防難題開辟出一條可行且具高效益的嶄新路徑。

擴大適用範圍 為更多家庭築牢安全屏障

為進一步擴大安全網，《報告》進一步將「系統」的應用範圍擴大至七層或以上的舊樓，預計將惠及約六千幢目標樓宇。值得留意的是，《規劃》亦提出「積極鼓勵其他合適的建築物自願安裝物聯網火警偵測系統」，以進一步提升整體消防安全水平，反映「系統」不僅是一項解決舊樓難題的替代方案，更是香港建設智慧城市、提升城市安全水平的重要一環。

除了前瞻性地推廣物聯網科技外，特區政府在公共安全治理中所展現出的靈活變通與體貼周全，同樣令人印象深刻。任何新技術的推廣與普及都需要一定的時間，而在系統完成安裝前的過渡期，生命安全保障容不得半點風險。面對客觀限制，消防處自今年9月起，接納以「臨時手動火警警報裝置」暫代火警警報系統失效時的功能。雖然臨時裝置無法直接通知消防處，但卻靈活地為舊樓居民提供了最即時的保障，展現出「以人為本」的應變智慧。

此外，特區政府全面優化999緊急求助電話服務，新增實時提供聲影畫資料、即時傳送報案資訊至消防處以加快調配救援，以及運用新技術分流來電以優先處理最危急個案的功能。這些環環相扣的細節優化安排，實實在在地體現了當局對市民安全的護航。

科技以人為本 施政以民為先

由於舊式樓宇中「三無大廈」比例較高，住戶亦以年長人士或不適切居所的租戶居多，居民在統籌大廈公用事宜上難免較為被動，對政府資訊的留意度也相對偏低。因此，筆者建議當局主動行多一步，例如成立跨部門推廣及支援專責小組、充分善用十八區關愛隊及區議會的在地網絡，主動深入社區向業主及居民解說「系統」優點與安裝細節，讓這項智慧安全措施能夠真正普及至每一個角落。

安居方能樂業，城市治理的最終目的在於保障市民的幸福感與安全感。《規劃》與《報告》在消防安全與防災應急領域的務實舉措，為香港建設智慧及安全城市奠定了堅實基礎。期待這項惠民善政盡快推展，善用科技的力量，為香港每一幢舊樓築起安全屏障，讓每一位香港市民都能在安全的家園中安居樂業，讓萬家燈火少一分驚惶、多一分安穩。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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