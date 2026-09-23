來稿｜發展香港特色「時間銀行」　重塑長者社區資產價值

來稿作者：盧施羽



最新發表的《香港「一五」規劃》及《2026年施政報告》，為高齡社會治理定下新方向：在「居家安老為本、院舍照顧為後援」基礎上，更強調長者融入社區、參與社會事務、建立青老互助網絡及交流平台，並透過長者社區義工隊伍和「青老導師計劃」，推動「老有所為、以老助老」。這與國家發展互助性養老服務、鼓勵長者參與志願服務的政策方向一致。香港正迎來把長者由「服務對象」重新定位為「社區資產」的重要時機。



發展時間銀行

釋放銀髮潛能

政策願景已清楚，下一步是如何把一系列老有所為政策整合成可銜接、可評估、可長期運作的社區互助基礎設施。「時間銀行」正是值得推動的制度工具。它以「一小時服務換一小時積分」為原則，讓居民付出時間、累積積分，再換取他人服務；其核心是平等計值、互惠參與、能力為本與社區共治，把分散的時間、技能與信任轉化為可流動的社會資本。國家政策亦已提出建立統一的互助服務時間（積分）管理系統，鼓勵跨區域通存通兌、積分轉讓及兌換養老服務。香港可順勢發展具本地特色的時間銀行。

目前本港65歲及以上人口約178萬，幾乎每四人便有一名長者；到2046年，更可能接近每三人一名。當長壽、少子化、獨居與家庭小型化同時出現，社會面對的就不只是「有多少院舍床位」的問題，而是誰來陪診、誰來代取藥、誰來作一次電話關懷、誰能讓照顧者暫時喘一口氣。這些看似細碎的支援，正是高齡社會能否有溫度、有韌性的關鍵。

打破年齡枷鎖

深化跨代共融

過去20多年，香港的時間銀行已由零散試驗走向多點實踐。業界估算，本港現有20至30多個項目，參與者逾一至兩萬；當中以長者為主，近年亦有青年加入，形成以老助老、青老互助的雛形。筆者與港大團隊的研究亦顯示，時間銀行有助提升長者參與義工及社會服務，尤其能惠及較年長、教育程度較低及患有多重慢性病者。它最重要的啟示，是讓長者不再只是「被照顧者」，而是能以自己的時間、經驗和能力繼續貢獻社區，真正把老有所為落到日常生活之中。

對香港而言，時間積分互助體系具有多重政策價值。它可填補正式服務的輪候空窗，為獨居、雙老及資源匱乏家庭提供及時支援；也可擴大跨代互助與有意義參與，為社會處方建立更扎實的社區網絡。更重要的是，它能把長者義工、青年參與與社區服務整合起來，發展銀齡人才，促進互助服務與醫療、社福及長期照護合理分工，讓「以老助老」和「老有所為」成為可持續的社區實踐。

積累服務時分

轉化互助紐帶

然而，要由零散項目走向長遠制度，香港仍需處理時分使用不足、青老配對未成系統、數據規則未互通，以及數碼落差與短期資助等問題。為此，筆者與業界夥伴於2025年年底成立香港時間銀行工作小組（Timebanking Hong Kong Task Force），匯聚學界、社福界、前線實踐者及倡議者，並逐步納入服務使用者聲音。回應《施政報告》提出推動青老互助與長者社區參與的方向，工作小組提出以下五項建議。

一、政策接軌，願景落地。長者融入社區、青老互助和「青老導師計劃」可透過時間銀行相互連結，凝聚成可持續的社區互助網絡。

二、標準先行，時分互信。可先建立一套全港時間銀行「基本標準」框架，作為共同指引，涵蓋時間價值、服務清單、風險邊界、培訓、投訴、保險、私隱和專業轉介流程，並把青老互助、長者導師及「以老助老」納入記錄與配對準則。有了共同準則，服務質量、風險管理和時分計算才有可比基礎；再配合分級認證機制，便可提升公信力，並為跨機構、跨區域互通奠定基礎。

三、帳戶互通，青老互配。善用八達通或「智方便」等高認受性平台，承載身份核實、積分記錄、攜帶與兌換。平台亦可記錄長者導師、青年支援、社區義工及跨代交流，成為政策評估和服務改善的數據基礎。

四、社福牽線，互助成網。社福機構不只提供服務，也可成為互助組織者、資源連結者與風險把關者，連結學校、青年組織、社企及企業ESG資源。

五、資源長投，試點致遠。探索建立多元化融資方案，穩定支持核心人員、平台、培訓、保險與成效評估，使時間銀行由短期試點逐步走向可持續的社區基礎設施。

時間積分互助體系的意義，從來不是取代正式照顧服務，而是在公共服務與社區互助之間建立更有效的協同。公共服務守住底線，專業支援處理風險，社區互助補上日常縫隙。若能把握這個政策窗口，時間銀行便不只是一項安老措施，而可成為香港建設高齡友善社會的重要制度選擇。

作者盧施羽是香港大學社會工作及社會行政學系助理教授，香港時間銀行工作小組發起人。



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