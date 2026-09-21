來稿｜「Go香港」由入境一刻開始　把好客之都做得更細緻

來稿作者：劉建誠博士



一座城市是否便利，旅客往往在抵達的一刻已有答案。入境事務處近日推出「Go香港」流動應用程式，讓合資格的經常訪港旅客在出發前以手機完成e-道登記，抵港後可使用自助通關服務。看似只是把一項手續搬到手機上，實際上卻反映政府以使用者角度改善服務，從旅客旅程的第一步提升香港的效率與友善度，值得肯定。



關口前移提升通關效率

對經常來港的商務旅客、探親人士和旅遊愛好者而言，時間就是體驗的一部分。以往，符合資格的旅客可在機場或入境處登記使用e-道；新程式讓持指定電子旅行證件、並在過去24個月曾兩次或以上經機場訪港的人士，在出發前透過手機掃描證件晶片及完成容貌識別，便可遞交申請。登記獲批後，旅客在預計抵港日期或之前入境即可使用e-道。

這項安排的可取之處，在於它並非為科技而科技，而是把本來需要在人流集中的口岸處理的程序，前移到旅客較從容的出發前時間。重複訪港、熟悉香港的旅客可自行辦理，前線人員便能更集中照顧首次來港、需要協助或涉及較複雜入境程序的旅客。這種分流思維，有助提升整體通關效率，也令服務更具溫度。

數碼便利兼顧包容安全

香港作為國際航空樞紐和旅遊城市，口岸體驗是城市競爭力的一部分。政府資料顯示，2025年訪港旅客達4,990萬人次，按年上升12%；今年入境旅遊相關總消費預計達2,381億元。旅客是否願意再來，固然取決於盛事、景點、餐飲和購物，但入境是否暢順同樣會影響他們對城市的第一印象。「Go香港」未必是大型基建，卻是提升旅客體驗的一塊重要拼圖。

更值得欣賞的是，政府沒有把便利與把關視為對立。程式要求用戶讀取旅行證件晶片並進行容貌識別，申請仍由入境處審核；同時，使用者須符合年齡、證件、過往訪港紀錄及在港紀錄等條件。以數碼工具簡化重複步驟，並不等於放鬆入境管理，反而可讓程序更有秩序，將資源用在真正需要判斷和協助的環節。

當然，一項好服務的價值也在於能否讓不同使用者安心使用。入境處宜持續以多種語言清楚說明適用資格、登記有效期、容貌資料處理和查詢渠道，讓旅客明白每一步的用途及安排。對沒有合適手機、未能使用NFC或習慣由職員協助的人士，機場和入境處的實體登記渠道亦應持續保留。數碼化不應成為新的門檻，而應增加市民和旅客的選擇。

延伸服務共建好客之都

「Go香港」也可成為更完整旅客服務的起點。若日後能在充分保障私隱和取得使用者同意下，提供可靠的口岸資訊、交通提示、旅遊熱點和緊急支援連結，將有助旅客更快融入香港。這不代表把所有服務塞進一個程式，而是讓各部門的資訊更易找到、各項服務更順暢銜接。

施政報告已提出「智通行」先導計劃和皇崗口岸「合作查驗、一次放行」等措施，顯示香港正從不同口岸推進智慧通關。「Go香港」率先把服務延伸至旅客抵港前，正是務實而貼近需要的一步。只要持續聆聽使用者意見，兼顧效率、安全和包容，香港便能把「好客之都」的承諾，落實在每一次簡單而順暢的入境體驗之中。

作者劉建誠是公共行政學榮譽博士。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

