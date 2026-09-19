北上飛鴻｜香山論壇再提警惕軍國主義復辟　台灣應避免成為導火線

北上飛鴻｜田暢



95年了。9月18日的警報聲再次響起，瀋陽的殘曆碑依舊定格在1931年，北京的香山論壇卻把「警惕軍國主義復辟」講得比任何時候都響。



高市早苗去年把「台灣有事」說成日本的「存亡危機事態」，中方立刻啟動「新型軍國主義」標籤。香山論壇上，日本官方代表被拒之門外，只留下鳩山由紀夫這類「安全」的民間聲音。中方要的很簡單：用歷史的正義性，捆住日本在台海的行動空間。

就在同一時間，國民黨副主席張榮恭在東京對石破茂說：「台灣無事，日本就無事。」這句話很漂亮，也很現實。它直接戳破了民進黨長期經營的「台日命運共同體」話術。真正的友誼，不是互相承諾「你有事我一定來」，而是先確保「你沒事，我也不必來」。石破茂願意聽，願意談「九二共識」，本身就說明日本政治圈內部並非鐵板一塊。

如果「台灣有事」真的被北京定義成日本軍國主義的導火線，那麼台灣的安全就不再只是自己的事，而是被強行嵌入中日歷史恩怨的延長線。民進黨政府樂於強調「與民主陣營站在一起」，卻很少正視一個現實：把「外部干涉」與「軍國主義復辟」劃上等號，台灣就被推到了最危險的位置——既要承受軍事壓力，又要成為歷史戰場的代理人。

國民黨提出的「台灣無事、日本無事」，至少承認了一個基本邏輯：台海穩定，才是對日本真正的貢獻。這不是軟弱，而是清醒。石破茂願意回應，代表日本政界有一部分人開始認真思考：把台灣問題無限升高，最終損害的可能是日本自己的戰略迴旋空間。

95年過去，柳條湖的爆炸聲早成歷史。但警報聲之所以年年響起，不是因為歷史還沒被記住，而是因為有人需要它繼續響。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者。



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