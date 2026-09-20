來稿｜加強支援ADHD學生——讓孩子安心留在原來的課室

來稿作者：盧施予



9月16日，行政長官發表《2026年施政報告》。民生篇章接近結尾的第381段，寫下一項不容易成為頭條的教育措施：教育局會在2026/27學年推出「加強支援有注意力不足╱過度活躍症的學生」計劃，並由2027/28學年起試行三年。對象是就讀公營普通中小學、有注意力不足╱過度活躍症的學生；內容是小組訓練及其他支援服務，目的是提升他們在行為、社交及學習適應方面的表現。翌日，教育局的施政報告教育簡報把同一項列在「學生身心健康」一頁。方向已經點出，可以核對的句子卻仍然很短。



安排已提出但仍待落堂

時態要先講清楚。這不是已經在學校運作的服務，三年試行也尚未開始。2026/27學年的「推出」，以及2027/28學年起的「試行」，都是施政報告提出、仍待落堂的安排。正文沒有寫服務名額，沒有寫學校如何加入，也沒有寫家長從哪裏查詢。這些資料公開以前，不宜把一句政策讀成孩子已經得到幫助。

小組訓練是當中最具體的部分，也因此最容易在落實時變成計劃的全部。有注意力不足的學生，在校內往往先被形容為坐不定、跟不上、打斷課堂。這些觀察有時符合事實，卻說明不了一個人的全部。施政報告把目的同時寫成行為、社交及學習適應。若日後只問行為是否變得「好管」，其餘兩方面就會在執行時被略去。

我在學校工作，愈來愈覺得，成果尚未出現的時候，孩子需要的往往不是被調開，而是知道這個地方還打算教他。教育局現行的融合教育網頁，把次序寫得比施政報告這一句更完整。頁面說明，教師可從課室座位安排、教學策略、朋輩支援及家校合作入手；除全班式的課堂支援外，才考慮第二層的針對性小組訓練；若問題持續沒有改善甚至惡化，才諮詢專業人員並參考家長意願，決定是否調整至第三層。

局方亦指出，往年已發展小學的「執行技巧訓練」教材套及「提升執行技巧：課堂支援模式」資源套，以及中學的「執行技巧訓練：指導計劃」，並定期舉辦講座和經驗分享。這些屬現行網站資料，不是今次新計劃；頁面未標更新日期，不能當成實施細則。可是小組不是起點。若推出時的文字只突出小組，學校很容易把學生抽去受訓，課室卻沒有相應調整。孩子回到座位，又被看成尚未改善。要檢討的不只是小組是否有效，而是支援有沒有回到他每天上課的地方。

四項建議助力學生受益

計劃若要回到學生的日常，有四件事宜在推出前寫明。以下都是建議，不是現已實施的程序。

第一，用一頁說明分開兩段時間。教育局宜在2026/27學年開始前，讓教師和家長讀到：對象是否限於已有專業評估的學生，學校如何參與，家長可否查詢，「其他支援服務」包括甚麼、不包括甚麼。施政報告現時沒有這些句子。沒有說明，消息傳得愈快，家長愈要自己補上答案。

第二，試行的檢討標準應在開始前公布，而不是三年之後才追認。這項試行由政府提出，要到2027/28學年才起計。既然官方列出行為、社交及學習適應，檢討便應同時看學生能否繼續在普通班學習，教師有沒有用得上的課堂安排，以及家長是否知道下一步。小組出席次數可以記錄，不應成為唯一指標，也不宜把「能夠安坐」直接當成教育成效。

第三，把「其他支援服務」寫回原來的課室。施政報告留下這六個字，卻沒有展開。按教育局現行網頁已列的框架，它至少應包括座位與教學上的調整、朋輩如何互助，以及家校是否沿用彼此明白的做法。小組可以作為第二層，不應取代全班式的課堂支援。否則計劃名為加強支援，孩子的經驗卻是被調離共同的學習。

第四，幼稚園與小學不要各自起步。第380段提出，政府致力增加學前康復服務名額，務求到校服務「零等候」，並讓幼稚園特殊需要兒童免經中央輪候，由校方與跨專業團隊設計個人化服務，使他們提早獲更好支援。這是目標，不是已經公布的達標結果；正文沒有名額，也沒有完成年份。小學的新計劃若不相接，孩子升上小學時，已開始的支援便可能要重新解釋。教育局宜預先說明，哪些資料可在家長同意下交給接收的小學，以及兩段安排由誰負責交接。

這些建議不是要削弱專業判斷，也不是否定小組訓練。沒有可核對的制度，一位班主任的體諒，很容易在換了班主任之後消失。制度量得到出席和行為分數，卻量不到另一件事：在孩子尚未達到期待的表現以前，課室有沒有先把他視為可以學習的人。 教育局把這群容易被責備的學生寫進施政報告，這一步值得肯定。下一步，是讓文字走到座位、指示和普通班的共同學習，而不是停在一個尚未開始的小組。

三年之後，若試行只交出更安靜的課堂，卻說不出孩子是否仍然安心留在原來的位子上，計劃便還沒有完成。教育要留下的，不是一份更齊整的紀錄，而是一個仍然願意學習、也知道有人願意教他的人。

作者盧施予是香港教育及文化工作者，現任國際學校學術主任，長期關注課程發展、青年培育、藝術教育及公共文化議題。



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