來稿｜跨境就醫只是過渡——藥費負擔減輕之前，守住等不起的生命

來稿作者：吳偉麟



近日社會有不少有關「跨境醫療」的討論，有不少朋友問我們同一句話：為什麼要支援跨境就醫？答案其實很簡單，也必須說清楚——跨境不是終點，只是過渡。



筆者創辦的「癌症資訊網慈善基金」，最初由一群有親身經歷的人建立出來，當中有康復者、有照顧者，也有長期站在前線陪伴病人的醫護和義工。正因為各有經歷，大家明白病人面對的從來不只是一張診斷書、還有高昂藥費、複雜流程，以及那種說不出口的孤獨。

新一代藥物為許多家庭帶來希望，但同時附帶一張普通家庭難以承受的藥單。受影響的已不限於基層，平時自力更生、默默供獻社會的夾心階層也無力承擔。有藥可用，卻未必用得起。

「癌症資訊網慈善基金」於2024年9月推出的第一期「港區病人癌症藥物資助計劃 」資助了55位病人，當中絕大部分是病情較急、等不起的人。這些數字背後，是一個又一個家庭在問：下個月還有沒有藥？

跨境求醫，確實可以減輕部分藥費壓力。可是病人同時要承擔舟車勞頓、人生路不熟，以及重新適應另一套醫療系統的心理負擔。若沒有人同行，這段路對重症的人來說，是一場冒險。所以我們從不把「北上」說成好事，更不會鼓勵病人永遠北上。筆者認為，大家只是在本地藥價與資助制度尚未追上之前，先守住那些等不及的生命。

在有限資源之下，若把同一筆資助全部用於本地高藥價環境，能夠幫助的中下階層病人會較少；若善用較可負擔的國內藥物方案，再配合專人陪診與資訊輔導，就能惠及更多有急切需要的家庭。這正是我們與嘉里集團郭氏基金會、周大福醫療基金合作推出「港區病人癌症藥物資助計劃 2.0」的共同方向：資助的不只是藥物，還有陪伴。病人需要的，不只是資助的纯粹，還包括有人協助處理流程、理解療程，以及知道自己並不孤單。

大家看得見也感受到，社會各持份者也在努力。政府有安全網，醫療體系有前線醫護日夜守着病人，企業基金、義工、家屬都在各自的崗位出力。民間組織能做的，從來不是取代制度，而是在缺口出現時，先搭一條橋。橋的作用，是讓人此刻過得去；不是叫人把橋當成家。

筆者希望有更長遠的願景——本地藥價與相關醫療費用能逐步調整至普通家庭可負擔的水平，將來不必再為買藥而跨境（尤其是重症病人）。從來最理想的狀態，是病人在自己居住的地方，就能獲得合適治療。資源就在身邊，才是最安穩的安排。

在那一天尚未到來之前，我們願意守護在過渡期。

作者吳偉麟是「癌症資訊網慈善基金」創辦人。



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