立法會議員．方國珊｜從考察到航線：八年後再看「冰上絲綢之路」

來稿作者：方國珊議員



2018年，我曾有幸踏足北極，並到格陵蘭島參與科研考察，親身感受極地環境的壯闊與氣候變化帶來的影響。當時在香港資深科學家何建宗教授帶領下，與科研團隊一同了解冰川消融、氣候暖化、水質、藻類及候鳥等課題。站在遼闊的冰川面前，最深刻的感受，是大自然遠比我們想像中宏大，而人類每一項發展決定，都可能對環境留下長遠影響。



同一年，國家發表《中國的北極政策》白皮書，提出探索北極航道的開發和利用，並提出建設「冰上絲綢之路」。當年聽起來仍是一個相當長遠的構想，八年過去，昔日停留在政策文件上的航運願景，已經逐漸出現在真實的國際航線上。



2026年8月，「迪拜塔」號從寧波舟山港出發，經白令海峽進入北極海域，再沿俄羅斯北部海岸前往歐洲。船上裝載的並非一般低價貨物，而包括不少來自長三角、珠三角的新能源產業產品。更值得注意的是，有關航線今年不再只是一次性的探索，而是在適航季節安排多個航次，嘗試建立較穩定的中歐北極貨運服務。

為什麼北極航線值得關注？其中一個最直接的答案就是時間。

目前中國貨輪前往歐洲，如果取道蘇伊士運河，往往需要約40日；走北極東北航道，部分航程可以縮短至約20日。對企業而言，少20日意味貨物可以更快抵達市場，資金和庫存周轉亦可以加快。尤其新能源零部件、電池、光伏設備等價值較高、對交付周期較敏感的產品，運輸時間的縮短具有實際商業價值。

近年國際航運環境亦提醒我們，不能把全球物流過度依賴少數幾條傳統通道。地緣衝突、港口擠塞，以至極端天氣，都可能令一條原本成熟的航線突然受到影響。從這個角度看，北極航道最大的意義未必是取代蘇伊士運河，而是為中國與歐洲之間增加另一個運輸選項，讓供應鏈有更多迴旋空間。

不過，我曾經親身到過北極，所以對這項發展亦有另一層感受。

當年考察期間，我親眼看到冰川和極地環境，也了解到氣候暖化對冰層、生態和海平面的影響。今天北極部分海域的航運條件有所改變，其中一個不能忽略的背景，正是全球氣候持續變暖。因此，我們不能因為航程縮短、商業價值增加，就把北極單純視為另一條可以開發的捷徑。

北極始終不是普通海域。浮冰、強風、低溫和突如其來的天氣變化，都會增加航行風險。一旦船舶發生事故，附近可供停靠、維修和救援的設施亦相對有限。加上保險、污染防治和生態保護等成本，這條航線目前仍有不少現實限制。

所以，在我看來，「冰上絲綢之路」真正值得期待的地方，不只是把40日變成20日，而是我們能否在發展航運的同時，把科研、安全和環保一併做好。

香港本身是國際航運中心，在船舶管理、海事法律、保險等方面都有多年經驗。當北極航運逐步發展，香港亦值得思考如何發揮自身所長，參與相關的航運服務、風險管理、綠色金融和科研合作，而不是只把自己定位為旁觀者。

八年前，我到北極看到的是冰川、科研和氣候變化；八年後再看北極，我看到的已經多了一條正在形成的國際航運新通道。

從一次考察，到一艘艘貨輪真正駛過北冰洋，世界的變化比我們想像中快。但無論科技和航運走得多遠，我仍然記得當年站在冰川前的感受：人類可以探索自然、善用科技，也可以尋找新的發展空間，但必須對大自然保持敬畏。

作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員、西貢區議員。



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