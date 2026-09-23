北上飛鴻｜內地小學改造養老中心——中國人口結構出現時間錯位

北上飛鴻｜田暢



當中國內地不少鄉村的小學校舍陸續被改造成養老院、長者食堂或「孝老愛親中心」，在內地社交媒體上多半以「盤活閒置資產」「補齊民生短板」的口吻加以肯定。表面上，這是務實的資源再配置：生源銳減、校舍空置，不如改作養老用途，既節省新建成本，又回應農村老人照護需求。深層次看，這種看似雙贏的轉換，背後藏着更深層、更令人不安的結構性真相——用「過去的教育空間」去填補「未來的養老缺口」。



閒置校舍改建養老設施

過去五年，中國內地普通小學減少近三萬所；2025年單年就少了約8,000所小學、近萬個教學點，在校生減少逾400萬人。小學在校生規模於2023年達峰後開始下滑，初中、高中、高等教育的峰值也將陸續到來。農村青壯年持續流向城市，留下的不只是空教室，還有越來越高比例的留守老人。於是，陝西山陽的君子澗小學變成「孝老愛親養老院」，福建南平、湖南、雲南永仁等地，一批批閒置校舍被改造成養老設施或「一老一小」融合空間。內地官方文件甚至要求三年內有序盤活，優先服務公益與經濟發展。

這當然有現實合理性。內地鄉村校舍多位於村落中心，基礎設施相對完善，改造成本遠低於從零興建。對財政吃緊的地方政府來說，這是「沉睡資產」的快速變現；對老人而言，至少提供了就近的飯桌與活動空間。

人口結構出現時間錯位

真正值得警惕的是，這種轉換揭示了中國人口結構的「時間錯位」。教育資源曾經為「未來」而配置——為孩子、為下一代的人力資本投資；如今卻被迫為「當下」的老化壓力服務。當出生率長期低迷、農村持續「空心化」，社會資源的分配邏輯從「培育未來」轉向「應付現在」。這不是簡單的資源再利用，而是一種結構性妥協：下一代人數大幅萎縮，上一代的照護需求卻急速上升，中間沒有足夠的緩衝時間與制度準備。

把校舍翻新、掛上牌子容易，但專業護理、長期管護、適老化細節能否跟上？在內地社交媒體上已經有不少聲音提醒，若只是空間改造而服務空轉，最終可能淪為「看上去很美」的空殼。農村養老床位缺口遠大於城市，而專業人力與資金投入卻嚴重不足。把教育剩餘硬生生轉為養老補充，短期填了洞，長期卻可能留下新的隱患——老人住進熟悉的舊教室，卻未必得到真正尊嚴的照護。

同一時間，內地高等教育也傳出「過緊日子」的訊號：多所大學預算被砍、教師績效受影響。從鄉村小學關閉到大學緊縮，整個教育體系正全面感受人口紅利消退後的寒意。生源梯次下降的效應正在向上傳導，未來不只是小學，中學與大學都將陸續面對類似挑戰。

社會未來想像同步收縮

台灣同樣是老齡化嚴重的社會，但是長者照料服務在全台各地都有相應的配套設施，對於內地這場「從書聲到飯香」的轉換，不只是自身地方治理的事情，而是高齡少子化社會提前到來的現實預演。當鄉村的公共空間從「培育下一代」轉向「安置上一代」，社會的未來想像是否也在同步收縮，年輕人是否還願意回流，還是繼續加速外流，讓「空校舍」最終變成「空村莊」的縮影？

小學改成養老院，表面上是務實的應變，深層卻是人口結構與城鄉發展雙重失衡下的無奈妥協。暴露的不只是閒置校舍，而是一個社會在「少了孩子」與「多了老人」的夾縫中，如何重新定義公共資源的價值與未來方向。這個轉換還會持續擴大，而真正需要正視的，是它背後那個無法用改造校舍解決的結構性困境。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者。



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