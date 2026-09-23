葉梓傑｜願攜手為劏房戶撕掉負面標籤

來稿作者：葉梓傑



談到劏房居民的精神健康，過去一些社福團體的調查發現，受訪的劏房居民都面對不同層面的精神壓力，亟待社會支援。筆者在這四年接觸劏房戶期間，不時聽到劏房租金貴、住屋空間不足，收入限制容易引發家庭矛盾、照顧小朋友的壓力等。面對這個狀況，政府就此作出積極的回應。從硬件上，提供過渡性房屋及簡約公屋；從軟件上，更改昔日的扶貧政策，從接濟形式轉化成精準扶助。



社區客廳紓緩劏房戶身心壓力

特首早前發佈的香港首份《五年規劃》及2026年《施政報告》中深化精準扶貧策略。其中，支援劏房戶的社區客廳由目前的16間，到在今年年底前再多2間，預計約1萬個劏房戶受惠，支援生活需求及個人情緒壓力。在筆者所認識的劏房戶中，不管他們有否搬遷至過渡性房屋或簡約公屋，在派獲公屋前有明確的精神支援，也能感覺當前生活不再是一場困局。

至於為何劏房戶在獲分配公屋前，即使不再是困局，但仍會聽到部分住戶對生活上感到壓力？面對低收入情況，部份劏房戶是獨居或雙老長者，也有單親的兒童照顧者，因體弱或長時間照顧孩童而在工作上受到限制，難以改善生活質素，容易增加其精神壓力。

非現金扶貧服務需求遠超官方預期

近年，政府採用精準扶貧策略取代過去社會已慣用的貧窮線，例如社區客廳提供的非現金支援的形式，包括提供煮食空間、淋浴設施、各類活動等，從效果來看，為參與的劏房居民帶來一定的舒壓效果。當然，社會也有不同人對於取締貧窮線有不同的討論，部份人始終認為貧窮線能容易辨別貧窮，以便為該類群體作出適當的支援。用資產及收入來理解居民的支援固然重要，但非現金支援也確實有助改善住戶的精神壓力，不能漠視。

扶貧委員會公布的《香港精準扶貧成果報告》數據顯示，投入服務超過一年的社區客廳，實際服務的劏房戶數目及總服務人次均遠超初期預計，反映劏房居民對非現金的支援需求極大，值得社會思考更多支援形式。根據政府統計處2021年人口普查，劏房住戶逾10萬，相信不少居民仍未接觸客廳服務，有賴社區不同的社福團體參與支援。筆者建議，政府在最新的《施政報告》中提及的「社福數據分享平台」，可考慮就劏房支援設立名冊，讓有提供相關服務的社福機構自行登記，以便團體隨時加入或退出，使劏房戶尋找服務時一目了然，掌握最新的服務支援資訊。

消除社會對劏房住戶的負面標籤

縱然，政府與社福團體正以不同形式為劏房戶提供支援，從開設個案、舉辦互助小組到舉辦大型喘息活動，受眾都是同一群體。社會另一面，部份人卻對劏房居民仍持有各樣刻板印象，甚至有一些家長竟視劏房住戶生活狀況用作育兒教材：不努力就要住劏房、讀不了書就要住劏房、懶的人才要住劏房等……為劏房戶貼上種種負面標籤，同樣為該群體構成某程度的精神壓力。

筆者常聽他們說：「派到公屋開心過中六合彩！」這背後反映的，不只是能夠搬遷至更大的空間，而是種種標籤能夠隨着上樓而卸下。從數據來看，劏房住戶中有近六成的人士學歷是高中或以上，也超過七成的住戶在職，大多從事較低技術職業，成員每月就業收入中位數約14,000港元。同時，因家務照顧者或照顧他人而沒有從事經濟活動的比例遠高於非劏房住戶，家庭整體收入或因此受影響，而令他們在生活選擇上面對限制。

要打破標籤，社會可就劏房戶生活情況作出更多思考，支援住戶當下壓力固然重要，要創造空間讓居住在劏房的不同群體展現才華同樣有助消除被人刻板定型的觀念。筆者建議政府未來推廣關注照顧者壓力的信息，令大眾更容易理解育兒家長與護老者面對的限制。當然，改善劏房戶的壓力仍有很多，需要社會共同討論與參與，才令不同持份者對他們建立更大的同理心。至少我們不以他們作為育兒教材，不從表象決定一個人的能力，負面標籤自會隨之撕下。

作者葉梓傑是支援分間單位住戶與社區服務工作者。



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