裘言真｜五年規劃與施政報告：香港金融「組合拳」的戰略意涵

來稿作者：裘言真



香港《第一個五年規劃》和2026年《施政報告》，為香港未來經濟發展指明發展方向，兩份重要政策文件發表後，多間外資大行都發表報告，對本港的潛力和未來機遇持正面評價，香港的前景備受肯定。



經濟發展取得新突破 鞏固國際金融中心地位

行政長官李家超9月16日發表了上述兩份重要政策文件；其中，「五年規劃」提出的第一個主要目標，是經濟發展取得新突破，鞏固提升香港「四中心、一高地」；而作為配合的《施政報告》，則提出多項強化香港國際金融中心地位的措施。

金融作為香港的根本優勢，「五年規劃」提出了明確的政策路線圖與核心發展方向，當中獨立成章的「國際金融中心」章節，分為五個小節，涉及強化全球離岸人民幣樞紐、優化股票和債券市場、構建大宗商品交易生態圈、推進「金融+」及加強金融風險防範。其中着墨甚多是關於「強化全球離岸人民幣業務樞紐」方面，目標是全面壯大離岸人民幣業務規模，持續完善離岸人民幣生態體系，增強流動性支持力度，建立香港人民幣離岸市場流動性補充機制，加快推進離岸人民幣產品創新和擴展產品類型，構建全覆蓋、多層次的人民幣跨境流通網絡，以及提高離岸人民幣融資穩定性。

總部位於美國的跨國投資銀行與金融服務公司高盛，在「五年規劃」和最新的《施政報告》發表後指出，兩份重要政策文件涵蓋加強香港國際金融中心地位的路線圖，相信可支持港交所發展多元資產策略的目標，並優化內地企業與國際資本互聯互通的計劃，亦有望提高香港市場產品供應及流動性。高盛亦認為，港交所將持續受惠於人民幣國際化，下一階段增長動力仍在於擴大固定收益及貨幣產品。

多間投資銀行看好香港發展前景

另一大行摩根大通則重視銀行體系層面的業務機會，指出對銀行業而言，「五年規劃」強化了香港作為主要金融樞紐的角色，並展現對人民幣國際化的持續政策支持，認為措施會為財富管理、機構銀行及金融市場業務帶來發展機遇。正如兩間大行所說，離岸人民幣業務一直是香港金融市場的重要組成部分，亦已具備良好的相關業務基礎。隨着內地持續拓展對外貿易，外國企業和投資者都對人民幣有巨大需求，而他們持有的人民幣亦需要有更好回報的出路，此狀況正好造就香港吸納這些人民幣資金，藉以強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。

兩間大行的分析都支持和認同香港作為主要金融樞紐的角色。《施政報告》將人民幣業務資金安排的額度擴大；推出七天期離岸人民幣流動資金投標機制，並研究發行離岸人民幣短期債務工具，以完善離岸人民幣利率曲線。有銀行界人士早前已指出，愈來愈多投資者開始將在香港募集的人民幣資金輸送至東南亞、中東及非洲的客戶，為與中國相關的供應鏈項目提供融資。筆者認為，這一趨勢意味着，香港的離岸人民幣功能已從「資金池」升級至「融資樞紐」，國際社會也日益肯定香港作為主要金融樞紐的角色。

大宗商品與黃金的布局 助力人民幣國際化

除了持續強化本港的人民幣業務，社會也應多留意大宗商品與黃金的布局。長期以來，全球黃金交易和大宗商品定價體系以倫敦和紐約為核心，《施政報告》提出落實實物大宗商品交易半稅優惠、研究為黃金及大宗商品生態圈合資格活動提供稅務優惠，並公布以人民幣計價及實物交收的全新黃金期貨合約細節；金管局正研究外匯基金適度增持黃金，並將現有黃金庫存逐步轉移至指定倉庫。

全新的香港黃金中央清算及結算系統，於今年7月初已開展試營運，並會在明年首季正式啟用，意味着香港將擁有一個獨立於傳統西方清算系統之外的黃金交易基礎設施。由此可見，當人民幣同時具備貿易結算、債券融資和黃金定價三重功能時，人民幣的功能便會從單一的支付工具，擴展為完整的價值儲藏和交易媒介，發展方向切合本港「強化全球離岸人民幣樞紐」的目標。

總結而言，「五年規劃」與2026年《施政報告》以金融為核心支撐點，透過離岸人民幣、資產與財富管理、大宗商品與黃金、固定收益與貨幣市場，以及企業與人才引進五大方向，形成相互支撐的政策「組合拳」。香港離岸人民幣角色正由「資金池」邁向「融資樞紐」，而黃金中央清算及結算系統與人民幣計價黃金期貨等布局，則為人民幣國際化補上價值儲藏與交易媒介的關鍵一環。

財政司司長近日在其網誌中亦指出「本港離岸人民幣貸款去年創下9,350億元人民幣的歷史新高，人民幣業務資金安排額度已擴展至5,000億元；我們會進一步擴大點心債市場、發展人民幣計價的黃金及大宗商品市場，助力國家提升在相關領域的國際定價話語權。發揮好香港所長，服務國家所需；國家的高質量發展，是香港最大的發展機遇和底氣。」

筆者相信，只要政策有序落地，未來香港不僅能鞏固國際金融中心地位，更可在國家對外開放與全球資本重組中開拓新增長點，實現「四中心、一高地」的經濟新突破。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



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