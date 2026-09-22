來稿｜中美元首歷史性二度互訪　哪些議題值得期待？

來稿作者：區漢宗



應美國總統特朗普邀請，國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國事訪問。按中方9月21日外交部通報，訪問期間習主席將同特朗普就「事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題」深入交換意見；外交部發言言郭嘉昆強調，中美元首半年內互訪具有「歷史性、里程碑意義」，中方願同美方豐富「建設性戰略穩定關係」內涵。按外媒披露，習將於美東時間9月23日下午抵近華盛頓的安德魯斯聯合基地，特朗普親自接機，翌日在白宮會談。若行程不變，這將是習近平時隔11年再度對美進行國事訪問，也是2026年5月特朗普訪華後兩國元首短期內第二次線下會晤。



互訪本身即是良性信號

在關稅休戰臨近到期、AI管制升溫、伊朗戰事未了、台海與印太博弈並行的背景下，這次訪問的意義不只在「見面」，更在能否把過去幾年反覆脫軌的中美互動，重新裝回「元首引領—工作層落實—分歧可管控」的軌道。

中美關係過去幾年屢經關稅戰、科技脫鉤、涉台摩擦、媒體與人員往來收縮，雙方都吃過「高層斷線、誤判放大」的虧。中方把「元首外交不可替代」寫進通稿，美方由總統親自接機、白宮安排國宴級接待，說明兩邊都有意把這次會做成「穩定器」而非「清帳會」。

對中方而言，9月訪美緊鄰10月二十屆五中全會、2027年二十一大承前啟後的幹部與路線部署，拿到「中美平視」「外部環境的戰略機遇期」這類成果，有利於對內穩定預期；對特朗普而言，中期選舉前需要貿易採購、關稅緩和、通脹降溫的可見成績，也希望借中方在伊朗、供應鏈上的配合減輕外交包袱。雙方動機不同，但在「避免全面對抗」上有交集。

《中國日報》社論把「建設性戰略穩定」拆成四層：合作為主的正向穩定、競爭有邊界的健康穩定、分歧可管的常態穩定、和平可預期的持久穩定。這可作為觀察本次成果框架的尺規——不是追求一夜解決所有矛盾，而是看能否建立可複用的溝通—執行機制。經貿：關稅休戰、採購清單與稀土是硬骨頭。

經貿幾乎註定是主軸，2025年10月中美在吉隆坡達成聯合安排，將美方24%對等關稅、中方反制、部分出口管制、海事/物流/造船301調查等暫停至2026年11月10日；2026年5月後雙方又提出各300億美元規模的對等降稅框架意向。

距到期僅一個多月，本次習特會若只「表態延續」不夠，市場更看三類落地：

一是關稅與降稅清單。商務部9月17日稱雙方經貿團隊就降稅保持密切交流，但具體稅目未定。若峰會前紐約磋商（何立峰—貝森特—格里爾）能鎖定部分農產品、工業品互減稅，11月休戰自動延長的政治阻力會小很多。

二是採購單。外媒稱中方可能帶大型商務團，參照2015年300架波音、380億美元級別；5月元首會已原則確認按商業化引進200架波音，本次若擴到更多737 MAX及寬體機，疊加大豆、玉米、能源採購，可對沖美方貿易逆差政治壓力。但波音訂單與美方發動機/零部件保供、中方航運需求、美對華航空技術出口限制三者綁定，不會只買不換條件。

三是稀土與科技管制互換，中方對稀土、釔、鈧、釹、銦等關鍵礦產依法實施出口許可，強調「合規民用可審」；美方則希望緩解供應鏈短缺，並要求放寬生產設備與技術限制。作為交換，北京或會要求華盛頓延緩或收窄涉數千家中國企業的先進技術和投資管制。這裏最難，稀土涉及國防與綠能雙用途，美方可讓渡的「技術鬆綁」又受國會與安全問題掣肘，更可能先達成「個案審批+負面清單」而非全面互開。

AI議題最容易被安全疑慮綁架

AI是本次新增高分議題，中美都已把前沿模型、自主智慧體、網絡攻防、深度偽造、生物合成輔助列為國家安全問題。學習時報與科技日報相關材料均指向建立政府間AI對話、做模型安全評估、管控自主武器與非國家行為體濫用、在內容標識與評測上互通標準。美方業界與部分議員擔心中國模型能力趕超，Anthropic等公司公開警示「中國主導AI」的安全風險；中方則反對把AI治理意識形態化，主張開源、算力普惠與全球公共產品。

現實出路不是搞聯合研發，而是「風險護欄」：第一，前線大模型發布前互認式安全測試；第二，AI輔助網絡事件建立通報管道；第三，自主殺傷系統設紅線；第四，在聯合國/多邊框架外保留中美二軌技術校準。若習特會能宣布恢復或升級「AI政府間對話」並定下次會期，就算實質進展；若只講「共同防範風險」原則，則象徵意義大於約束意義。

台灣與印太必談但未必是主要

台灣屬中方核心利益中的核心，美方或按一個中國政策、中美三公報、不支持台獨的既有表述處理。五月會面後特朗普公開說美國對台政策未變、不希望台獨；本次若再提，預計中方會繼續要求停止對台軍售、反對官方往來，美方則以保持「和平解決」、維持防務嚇阻、第一島鏈穩定作答。不同在於權重，王毅與魯比奧通電稿未突出台灣，紐約經貿磋商耗時更長，說明本次經濟議題排序可能前移；但「不突出」不等於不碰。若特朗普把140億美元對台軍售明確定位為「談判籌碼」，北京會視其為施壓點；若美方跨部門（國務卿、防務、眾議長）維持售武與協訓，兩岸議題就很難在峰會出具體讓步成果。

印太方面，中方可能借餐會或閉門會指責日本、台灣破壞現狀，換取美方在東海/南海措辭軟化；但美日同盟、菲美協防、澳英美合作都是結構件，不因一次習特會重構。更可期待的是海上軍事溝通、意外相遇規則、西太演習通報等「防撞」機制複溫。

中方可做對伊調解人但有自主性

伊朗是本次最敏感地緣項，特朗普政府自年內對伊動武/封鎖後，希望中國減少進口伊朗原油、配合金融二級制裁；貝森特多次威脅對涉伊資金的中資銀行、航運公司出手，八月又宣布新一輪「經濟打擊」。

中方立場很硬，反對無安理會授權單邊制裁，五月對五家被美方按涉伊石油列入SDN的中企發布阻斷禁令，要求「不承認、不執行、不遵守」；九月商務部再次反對美方以伊朗為由制裁中企。因此習特會更可能的結果是：中方承諾勸德黑蘭回到談判、保障部分能源與航運資訊透明、配合人道與核問題溝通；作為交換，美方對特定中資銀行/煉廠暫緩二級制裁。要求中國徹底切斷伊朗石油不現實——中國既是伊朗原油大買家，也要維持與俄、委能源多元化以對沖美控價風險。若峰會能把「制裁—購油」從對抗轉為個案豁免，已屬降級成功。

「半年內互訪」不宜過度解讀

把五月特朗普訪華、九月習近平訪美連起來，確實構成近年來少見的首腦互訪閉環，對恢復預期、壓制「意外升級」有用。但它替代不了結構性矛盾：科技去風險與美國出口管制是兩黨共識，中方反制與自主替代也是長期戰略；對台軍售與印太部署不會因峰會取消；伊朗、俄烏、朝鮮等第三方熱點各有獨立邏輯。

較穩妥的預期可分三檔。最低檔是發表聯合表態+延長經貿工作層談判+恢復部分AI/軍事/禁毒溝通；中間檔是在11月關稅到期前鎖定降稅清單、波音與農產品大宗採購、稀土許可提速、伊朗制裁部分豁免；高預期檔，則是就AI安全訂政府間年度機制、台海建軍事熱線、伊朗形成中美—歐洲—海灣多邊停火方案。按當前美國國內選舉與對華強硬基線，中間檔部分實現、低檔基本落地，已算成功。

這次習特會的價值，不在簽多少大單，而在把「建設性戰略穩定」從口號變成可操作機制：關稅有延長路徑、科技有負面清單與許可通道、AI有安全對話、台灣有防誤判規則、伊朗有制裁—能源互換、芬太尼有聯合管控。若做到這些，半年內互訪就不是禮儀循環，而是為2026年APEC、G20及至2027年前後中美互動提供「減震器」。

反過來，若只拍合照、無執行附件，市場會迅速回到「休戰11月到期怎麼辦」的焦慮，台海與AI仍可能成為下一輪脫軌點。大國關係歸根到底看後續三個月誰落誰不落：工作層會議頻次、採購合同簽署、稀土許可發放、對台軍售節奏、伊朗石油支付通道、AI模型安全互訪，這六項比任何聯合聲明都更能說明「戰略穩定」是真穩定還是紙穩定。

作者區漢宗是香港傳媒人。



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