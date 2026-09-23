來稿｜天安門升旗禮感動之後——讀懂丁薛祥對港澳青年的十三字寄望

來稿作者：陳嘉華



千名港澳青少年凌晨齊聚天安門廣場觀看升旗，不少青年在國歌響起之際熱淚盈眶，有學生坦言這一刻畢生難忘。這份來自現場的真切觸動固然珍貴，但更值得港澳青年細細體悟的，是丁薛祥副總理接見這批青年時提出的寄望：「讀懂國旗、守護國旗、為國旗增光」。這十三字並非場面式的勉勵，而是為港澳青年建立家國認同，指明由認知、行動到人生追求的完整路徑。



何謂讀懂國旗？並非僅僅記住旗幟的圖案與象徵意義。長久以來，不少港澳青年對於國家的認知，大多來自課本與校園例行的儀式。國旗對於部分年輕人，只是每周周會的一個固定環節，停留在符號層面，未能觸及背後的民族記憶與歷史重量。所謂「讀懂」，便是要跳開表面的形式，把對祖國的認識，從外在知識轉化為內心的情感共鳴。家國情懷無法單靠書本講授完成，唯有理解民族走過的苦難與復興，才能真正體會這面旗幟所承載的分量。

讀懂國旗，解決的是思想認知的問題；守護國旗，則是把心中的認同落實為現實的行動。副總理寄望青年爭做愛國愛港愛澳的標兵，重點不在於個人的一時感動，而在於榜樣的示範與傳遞。這批青年作為校園升旗隊的骨幹，回到各自的學校之後，每一次莊重的升旗、每一次嚴謹的禮儀，都是無聲的宣示。比起空泛的說教，身邊人的身體力行，更能夠影響同儕。校園的教導、家庭的引導，配合社會風氣的熏陶，方能讓尊重國旗、心懷家國的觀念，在青年群體之中慢慢傳播開來。

至於為國旗增光，則把視野拉向青年的人生選擇。愛國從不只是儀式場合的表達，最終要體現在個人的奮鬥與人生實踐之中。青年的理想抱負，應當與國家發展的脈絡相互接軌。無論是在本土深耕專業，還是走出家門尋求更廣闊的發展機遇，憑藉自身才學踏實奮進，在各自的崗位上盡責盡力、有所作為，便是對國旗最實在的致敬，也是「一國兩制」事業建設者應有的擔當。

我們亦要正視一個現實：現場帶來的情緒觸動，往往是短暫的。一時的感動，不等於長久穩固的價值信念。十二字寄望背後，其實也提出一道現實課題：如何避免熱情隨時間消退。家國認同的扎根，既需要青年自身的自覺堅持，亦需要學校、家庭與社會各司其職，共同營造厚植家國情懷的環境，讓瞬間的感動，沉澱成為長久的價值自覺。

一場升旗可以喚起心靈的震撼，但真正的考驗，不在廣場之上，而在離開現場之後。讀懂、守護、為國旗增光，這三層要求，是留給港澳新一代的思考。如何把一時的觸動，轉化為長遠的信念與行動，是每一位港澳青年都需要用青春去作答的時代課題。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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