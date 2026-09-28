來稿｜離岸人民幣清算量反超，動搖美元全球霸主地位？

來稿作者：謝柏梁



金秋回眸盛夏，萬物皆欣欣向榮，全球金融市場亦迎來意義深遠的階段性蛻變。香港這座頂級國際金融中心交出一份連續向好的亮眼成績單，見證人民幣國際化邁出劃時代一步。



離岸人民幣單月清算量首超美港元

香港2025年離岸人民幣貸款創9,350億元，債券發行規模連續兩年達1萬億元。2026年6月，香港離岸人民幣單月清算量飆升至53.2萬億元，首次超越美元、港元，躍居香港第一大清算貨幣。

據香港財政司司長陳茂波披露，香港每月清算41萬億人民幣，處理全球超過70%的離岸人民幣交易。由此可見，歷經7月、8月兩個月的市場驗證與穩態運行，這一結構性優勢持續鞏固，標誌着香港成為全球最大離岸人民幣業務樞紐。這是全球貨幣格局迭代的鮮活信號，也是香港背靠祖國總攬全球，孜孜以求，層層積澱，終在夏日結出的金融豐碩成果。香港黃金中央清算及結算系統計劃於2027年正式啟用；與之相適配的是香港的黃金倉儲能力將提升到2,000噸以上。屆時香港將成為連接「上海黃金」、全球黃金與相適配資金的黃金重鎮。

長期以來，美元作為全球金融體系的核心「通用貨幣」，壟斷着國際清算、跨境結算、跨國融資與資金調撥等核心場景，是全球貿易與金融往來難以繞開的中間載體。而香港作為連接內地與全球的超級聯繫人，始終擔當人民幣國際化的核心橋頭堡。過去數十年，香港離岸人民幣市場穩步發展、日漸積厚，從早期單一的貿易結算場景，逐步拓展至多元金融交易領域，積蓄了扎實的市場基礎。2026年夏季人民幣清算量對美元、港元的反超，看似突發的階段性突破，實則是市場需求升級、產業模式迭代、政策持續賦能共同鑄就的結構性轉變，是日積月累、水到渠成的必然結果。

想要讀懂這份夏日碩果的核心價值，需全面拆解這組歷經兩個多月市場驗證的權威數據。2024年中國銀行海內外全部機構全年跨境人民幣結算總額僅40餘萬億元，2026年6月香港的離岸人民幣的單月清算量便達53.2萬億元；換言之，香港單城單月的離岸人民幣清算規模，已超越中國銀行全體機構前年跨境結算之總量。伴隨夏日市場持續升溫，各項配套核心數據同步走高，截至2026年8月末，香港離岸人民幣存款穩定維持在約1.14萬億元高位，歷史紀錄持續攀升，離岸人民幣資金蓄水池持續擴容；特區政府在《2026-27年度財政預算案》中，將綠色債券和基礎建設債券的合共借款上限提升至9,000億港元。二級市場交易活躍度穩步提升，實現量價齊升、供需兩旺。清算規模創高、存款規模擴容、債券融資活躍的三重利好共振，徹底重塑了香港本地貨幣清算格局，充分驗證了離岸人民幣流通的穩定性與長期潛力。

人民幣國際化完成質量躍升

當然，市場上也不乏質疑聲：此次清算量持續反超，是否意味着美元的全球霸主地位已然動搖？對此，需秉持理性客觀的視角來看待，避免過度解讀與盲目樂觀。本次人民幣登攀具備明確邊界，僅適用於香港單一市場的夏季清算場景，屬於區域性、結構性的市場超越，並非全球範圍內離岸人民幣總量超越美元，美元的全球核心貨幣根基並未發生根本性動搖。

從全球金融格局來看，美元仍具壓倒性核心優勢。依據SWIFT最新權威數據，當前全球跨境支付中美元佔比穩居50%以上，且在國際外匯交易、大宗商品定價、全球外匯儲備三大核心領域，依舊具備不可替代的統治力。同時，需嚴格區分「清算量」與「外匯成交量」的概念差異：清算量涵蓋銀行同業拆借、債券交割、跨境資金調撥、實體貿易結算等全場景資金往來，因資金周轉存在合理重複計算特徵，與純粹的貨幣兌換交易存在本質區別，這也是香港離岸人民幣清算規模快速攀升有賴支撐的核算維度。

但這並不影響香港夏季連續突破的里程碑意義。這是人民幣首次在頂級國際金融中心的完全市場化競爭環境中，連續多月在流通規模、使用頻率上穩定超越美元與港元。若將人民幣國際化比作一場長跑馬拉松，人民幣已然擺脫落後追趕的態勢，在亞太核心金融賽道成功領跑，標誌着人民幣國際化正式完成從「數量積累」到「質量躍升」的關鍵轉變，離岸人民幣市場邁入高流通、高活躍、高質量發展的全新階段。

三重動能驅動離岸人民幣功能全面升級

這份沉甸甸的夏日碩果並非偶然，而是粵港澳大灣區深度融合、全球市場需求迭代、國家政策持續賦能，三重力量長期沉澱、集中釋放的必然成果。

首先，內地與香港的雙向金融融通，為離岸人民幣高效流動注入核心動能。伴隨粵港澳大灣區一體化進程持續提速，跨境理財通、企業跨境資金池、跨境貿易人民幣結算等各項利好政策不斷優化升級，大幅降低兩地資金往來門檻、提升跨境流通效率。2026年夏季以來，隨着跨境產業合作、跨區投資佈局持續升溫，眾多內地企業逐步擺脫傳統美元結算依賴，主動選擇以人民幣開展海外投資、離岸融資與跨國採購，繞開美元中轉環節，既有效節約匯兌交易成本，也規避了美元匯率劇烈波動帶來的經營風險。香港作為內地資金出海、海外資金入華的暢通高速路，順勢承接了絕大部分人民幣跨境交易，成為夏日離岸人民幣資金高效循環的核心立交橋。

其次，離岸人民幣功能的全面迭代升級，打開了規模增長的全新空間。早期香港離岸人民幣場景單一、用途有限，超九成交易集中於進出口貿易收付。歷年發展迭代後，離岸人民幣已實現華麗蛻變，從單一的「貿易結算貨幣」，升級為涵蓋融資、投資、儲備的全能型國際貨幣。今年夏日，香港債券持續熱銷，人民幣衍生品體系持續豐富，海外主權基金、跨國企業配置人民幣資產的意願持續攀升，金融投資交易取代傳統貿易結算，成為清算規模維持高位的核心增量，凡此種種，推動香港離岸人民幣市場從單純的交易場所，轉型為全球重要的人民幣資產配置樞紐。

最後，全球貨幣規避單一依賴、朝着多元化發展的趨勢，為人民幣崛起提供了寶貴的時代紅利。近年來，美元周期性加息降息、單邊金融制裁等行為，加劇了全球金融市場波動，讓各國企業與金融機構飽受不確定性困擾。2026年夏季，全球匯市震盪加劇，市場主體的避險與多元化配置需求持續升溫，無論是東南亞、中亞等貿易合作夥伴，還是歐美大型跨國企業，均主動降低對美元的單一依賴，積極尋求穩定可靠的替代結算與儲備貨幣。人民幣憑藉幣值穩定、中國經濟基本面紮實、流通場景持續拓寬的優勢，成為全球市場的優質選擇。而香港作為全球規模最大的離岸人民幣資金池，順勢承接這一波全球貨幣多元化需求，實現離岸人民幣清算規模的持續領先。

金融優勢為實體經濟帶來扎實紅利

從深層價值來看，本輪突破，不只是一組數據的勝利，更是香港獨特金融核心價值的再次有力驗證。在全球眾多離岸金融中心當中，倫敦、新加坡各有區域優勢，但唯有香港兼具「相擁灣區、背靠內地、面向全球」的獨特區位優勢，擁有完備成熟的人民幣清算基礎設施、規範完善的金融監管體系與體量龐大的離岸人民幣資金池。目前全球超七成的離岸人民幣清算業務集中於香港，這裏是業界公認的黃金之都和離岸人民幣「大本營」。2026年夏季人民幣清算量持續超越美元、港元，進一步坐實了香港在人民幣國際化進程中不可替代的核心樞紐地位，也讓香港在全球金融格局中的差異化競爭力更為凸顯。

與此同時，這一里程碑式的夏日突破，也為實體經濟發展帶來了扎實可感的紅利。對於外貿企業而言，人民幣跨境結算佔比持續提升，有效規避美元匯率劇烈波動風險，節約跨境交易成本，穩定企業跨境經營預期；對於各類投資者而言，持續豐富的離岸人民幣資產與衍生品工具，拓寬了全球財富多元化配置渠道；對於亞太金融市場而言，人民幣的穩步崛起，打破了美元長期壟斷的單極格局，推動區域貨幣體系朝多元、穩定、可控的方向迭代，為區域經濟長期穩定增長築牢金融底盤。

理性看待區域突破本質

當然，在收穫階段性成果的同時，仍需保持清醒的市場認知。連續多月的數據領先，是人民幣國際化的珍貴開端，如前所述，這並不代表人民幣已具備與美元全面抗衡的綜合實力。本次突破本質上仍是區域性、場景性的結構性突破，距離全球性、體系性的全面超越仍有較長距離。

從數據持續性來看，2026年6至8月的高位穩定運行，初步擺脫了短期融資集中、季節性交易帶來的數據波動隱憂，但仍需後續季度數據持續驗證，方能完全確立長期增長趨勢。從市場覆蓋場景來看，在全球大宗商品定價、國際頂層金融交易、全球外匯儲備配置、黃金儲備等美元傳統核心優勢領域，人民幣的市場份額與國際影響力仍有極大提升空間。整體而言，香港離岸人民幣的發展依舊是一場長期而艱苦馬拉松賽跑，需要持續奮進、久久為功，方可獲得更好的成績。

鞏固全球離岸人民幣樞紐

展望未來，這份夏日碩果必將成為人民幣國際化持續深耕的全新起點。香港可充分依托自身樞紐優勢，進一步豐富離岸人民幣金融產品矩陣，完善人民幣利率、匯率衍生品體系，推出更多高流動性、高適配性的人民幣計價資產；持續深化大灣區金融互聯互通，暢通雙向跨境人民幣循環渠道；積極吸引海外央行、主權基金、跨國企業佈局香港人民幣市場，持續做大做強離岸人民幣資金池，夯實黃金之城的底氣，優化全球人民幣市場生態。

夏日風起，千帆競發；金融潮湧，新局初開。2026年夏季香港離岸人民幣的歷史性連續突破，是人民幣邁向國際舞台、全球多元貨幣格局加速成型的重要標誌。這份飽滿的夏日碩果，見證了人民幣國際化的堅定步伐，也預示着全球金融格局全新的變革趨勢。截至2026年8月末，香港離岸人民幣清算、存款、債券融資三大核心指標同步向好，標誌着短期階段性行情正逐步向長期結構性趨勢轉化。未來，伴隨香港與內地金融深度聯動、全球貨幣多元化趨勢持續推進，離岸人民幣必將在國際金融舞台綻放更耀眼的光芒，書寫新時代人民幣國際化的嶄新弘圖。

作者謝柏梁是香港紫荊書院副校長，上海交大中文系、中國戲曲學院戲文系原主任。



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