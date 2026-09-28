來稿｜離岸人民幣激活香港金融中心動能

來稿作者：高松傑



香港第一個五年規劃正式出爐，核心亮點之一，是特區政府帶頭推動以人民幣支付政府開支，並明確以黃金為切入點，構建大宗商品交易生態圈。這不僅是順應大勢、鞏固香港金融競爭力的好事，更是減低對單一貨幣依賴、推動金融去風險化的最佳布局，迎上金磚國家合作的重大機遇。然而果不其然，外媒與反對人士又跳出來指手畫腳。他們的論調無非是：削弱港元信譽、衝擊聯繫匯率、人民幣不能自由流通。筆者聽完只有一個感覺——要麼不懂裝懂，要麼故意抹黑。說白了，他們根本沒有看懂這盤棋的戰略格局，也沒有資格對香港金融未來指指點點。



事實與「削弱港元信譽」恰恰相反

財政司司長陳茂波已經明確回應，政府現時已有部分開支以人民幣支付，包括參與「廣東計劃」的長者津貼、「醫療券」涉內地醫院等，運作順暢。這不是什麼新鮮事，更不是要取代港元。特首李家超說得非常清楚，這是有序推進，先在最容易入手的項目上試驗——公務員內地培訓費用、購買東江水費用，循序漸進。

財經事務及庫務局局長許正宇更進一步解釋，政府在不同場景都有收取人民幣，例如過去曾發行人民幣債券，並已向立法會提交草案容許日後以人民幣收取股票印花稅。正因為手上已有或將會收取人民幣，政府更加需要尋找更多可以使用人民幣的場景，以減少匯率配對的考慮。許正宇形容這是「水到渠成、順理成章」的過程。

筆者認為，任何有基本金融常識的人都清楚，港元與美元掛鈎的聯繫匯率制度是香港金融穩定的基石，特區政府從未、亦絕無意圖動搖這一制度。以人民幣支付部分政府開支，屬於多元化貨幣管理的技術操作，與港元地位根本沒有矛盾。據了解，港府現時每月平均支付約2,000萬元人民幣作經常性開支，這個數字佔整體政府開支的比例極小。將兩者對立起來，純屬危言聳聽。

「人民幣不自由流通」是刻舟求劍

數據顯示，香港6月人民幣清算量升至53.2萬億元，創歷史紀錄，在港結算規模首次超過港元和美元。香港離岸人民幣存款於5月底達到1.13萬億元歷史高位，人民幣債券發行量年內同比增長33%。全球超過70%的人民幣支付業務在香港處理。李家超特首指出，現時有75%至85%的離岸人民幣交易在香港進行。

多項指標同步增長，意味着香港離岸人民幣市場功能正在從貿易結算進一步向融資、投資和資產配置延伸。中信證券首席經濟學家指出，離岸人民幣資金池的「沉澱—融資—投資—再流通」鏈條正在形成並不斷完善。上海對外經貿大學金融管理學院講師錢一蕾亦表示，香港人民幣清算量超過港元和美元，反映人民幣在跨境貿易、金融交易和資產配置中的使用頻率持續提升。

筆者認為，這些數字說明香港已經是全球離岸人民幣的天然中樞。特區政府帶頭使用人民幣支付，正是順應市場力量、把握戰略機遇。仍然用10年前的老眼光看待人民幣的人，你們的數據呢？

「公務員用人民幣支薪」更暴露淺薄。政府消息人士已經澄清，推動人民幣支付政府開支的研究不包括公務員薪金。許正宇亦強調，人民幣支付場景需要與政府收支匹配，正積極推動香港成為「資金必選之地」。筆者認為，反對人士連基本事實都搞不清楚就急着跳出來，這種水平，說實話，連討論資格都不夠。

人民幣國際化以黃金為錨

五年規劃明確將黃金作為核心切入點，構建大宗商品交易生態圈。筆者認為，這一佈局的戰略意涵遠超黃金市場本身，其實質是為人民幣構建一個堅實的實物信用錨。

首先，為人民幣尋找新的價值錨點。 黃金是天然的跨境信用資產。擴大離岸人民幣黃金交易、結算、儲備場景，能為人民幣提供高信用錨定資產，以黃金為載體推動人民幣跨境使用，比單純金融通道更具穩定性與說服力。

其次，以黃金提升人民幣貨幣信用。 黃金作為最終支付手段的屬性，使其成為增強人民幣在全球貿易結算中吸引力的天然工具。香港金的問世，意義遠超黃金市場本身，更在於賦能人民幣國際化，為離岸人民幣資產信用構建堅實的實物黃金錨，將提升人民幣作為國際儲備貨幣與支付貨幣的成色。

第三，對沖地緣政治風險。 當前全球地緣不確定性持續凸顯，將資產與清算機制轉向更多元、更安全的路徑，防範資產凍結風險，已成為各國央行的共同關切。世界黃金協會數據顯示，過去四年全球央行平均每年增持約1,000噸黃金，明顯高於此前10年的約500噸；2026年的調查中，89%的央行儲備管理者預計未來一年全球央行黃金儲備仍會增加。

香港黃金基礎設施建設進展如何？

在清算系統方面，香港黃金中央清算及結算系統已於2026年7月正式啟動試運營，由特區政府全資擁有的香港貴金屬中央結算系統有限公司督導，填補了香港貴金屬市場長期缺乏統一中央清算機制的空白。試運營首日，41家市場機構參與，涵蓋銀行、券商、金礦企業、黃金精煉商、珠寶龍頭及金融科技機構。交通銀行總行及香港子行通過該系統完成總計7.6萬盎司（約合3.15億美元）的黃金交易結算，交易貨幣包括香港黃金對離岸人民幣、港元、美元、歐元等。該系統計劃於2027年第一季度正式啟用。

在產品創新方面，港交所將於年內公佈以人民幣計價及實物交收的全新黃金期貨合約細節，旨在提升人民幣在貴金屬定價方面的國際影響力。該黃金期貨產品首次引入實物交割機制，旨在吸引珠寶商、零售商等終端用戶進行套期保值，增加產品的實用性。

在滬港聯通方面，香港與上海黃金交易所推出首階段「實物聯通」，港金結算公司已申請成為上海黃金交易所國際會員，並開設實物黃金帳戶。市場參與者可通過雙向劃轉，分別參與上海黃金交易所場內標準化交易與香港離岸場外黃金市場業務，徹底打破了跨市場流通的物理與機制壁壘。中國人民銀行行長潘功勝表示，央行積極支持香港建立黃金清算及結算系統，與上海黃金交易所實現黃金交易和交割的聯通。

在倉儲擴容方面，香港機場管理局已啟動千噸級倉儲設施建設，目標三年內將香港黃金總儲存容量擴展至超過2,000公噸。香港《行政長官2025年施政報告》亦提出，支持香港機場管理局和金融機構建立國際級黃金倉儲設施。

在稅務優惠方面，施政報告提到擬明年落實實物大宗商品交易半稅優惠，金管局亦正研究外匯基金適度增持黃金和參與香港現貨及期貨市場，將現有的部分海外黃金庫存逐步轉移至本地黃金市場。

筆者認為，這一系統性佈局的戰略目標清晰：先以黃金為突破口，打通交易、倉儲、清算、風險管理全鏈條，形成可複製的大宗商品生態圈建設模板；再依託全球最大離岸人民幣資金池，將黃金打造成人民幣計價大宗商品的最優試驗載體，快速打通離岸人民幣實物資產閉環。待這套體系跑通，再複製到銅、鋁甚至更多大宗商品，人民幣國際化就會發生一個很重要的變化——從「支付貨幣」走向「定價貨幣」。

正如有分析指出，香港押注黃金真正值得關注的，不是「人民幣能不能取代美元給黃金定價」，而是先讓國際投資者在單一體系之外，多出一個足夠方便的選擇：黃金放在香港，可以用人民幣報價，可以實物交割，可以融資，也可以連接中國這個全球最重要的黃金市場之一。

從支付到定價權形成完整閉環

黃金交易只是五年規劃的一個切入點。金管局正與人民銀行探討優化貨幣互換協議，並將推出七天離岸人民幣流動資金投標機制，研究發行離岸人民幣短期債務工具；適時增發點心債，爭取國家財政部增加在港發債的規模和頻率；港交所將推出「離岸人民幣債券指數」作為ETF掛鈎標的。人民幣業務資金安排額度已擴大至5,000億元人民幣，貸款年期增至三年。

數字金融方面，數字人民幣已在香港數字資產市場中嘗試性參與結算，港元及人民幣債券的一級發行亦是全球首批在結算程序中應用數字人民幣和數碼港元的數碼債券。金管局年底前會試行外匯基金票據代幣化。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，正與內地監管機構合作，爭取早日將人民幣股票櫃台納入港股通，香港市場已在技術上準備就緒。

許正宇更指出，五年規劃和施政報告體現兩個戰略變化：一是從過去追求規模，轉變成功能的提升——作為金融中心，最核心的競爭力是服務，尤其是重要資產的定價權；二是由金融城市變成金融賦能城市，透過「金融+」戰略，以金融為引子，推動科技、綠色等產業，惠及民生。

筆者認為，這些措施形成一個完整的戰略閉環：政府示範帶動需求，黃金交易構建實物錨點，產品創新豐富供給，流動性優化保障循環，數字金融提升效率。這是系統性的戰略佈局，不是外媒口中的政治秀。

減低依賴去風險化迎金磚重大機遇

更重要的是，筆者認為這一步是減低對單一貨幣依賴、推動金融去風險化的最佳布局，迎上金磚合作的重大機遇。

當前全球金融格局深刻變化，過度依賴單一貨幣的風險日益凸顯，多元化貨幣體系已成大勢。金磚國家正推動構建去中心化支付報文框架，探索成員國間本幣直接跨境清算機制，以降低對單一體系的依賴，建立更多元的替代通道。金磚國家領導人第18次峰會通過的《新德里宣言》明確寫入擴大本幣貿易與支付、研究跨境支付互通等內容。數據顯示，金磚國家域內貿易結算中本幣比例已達到約67%，對單一貨幣依賴度持續下降。俄羅斯與金磚國家之間已有90%的交易採用本幣結算，中俄貿易基本實現本幣結算，印俄貿易96%依托盧比-盧布機制結算。

筆者認為，正如有分析指出，金磚國家推動金融架構多元化的目標不是要取代某一種主導貨幣，而是要創造更多選擇——更多貿易貨幣、更多支付渠道、更多發展融資來源，以及更大程度免受外部金融衝擊的保護。金融多極化不需要戲劇性地創造單一金磚貨幣，而是可以通過各國更頻繁地以本幣貿易、連接支付網絡、發展替代結算機制而逐步浮現。新的金融架構可能不會被宣告誕生，而是一筆一筆交易地建立起來。

香港作為全球最大離岸人民幣樞紐，特區政府帶頭用人民幣支付，以黃金為人民幣構建實物信用錨，就是向世界宣告：香港要成為金磚國家人民幣結算的首選平台。筆者認為，每一筆以人民幣結算的交易，都是在推動多元化貨幣體系建設，減低對單一貨幣的依賴。

歷史潮流不會因幾聲聒噪而改變

說到底，筆者認為反對與抹黑聲音，反映的不是對香港金融穩定的關心，而是對人民幣國際化與金磚合作大勢的本能抵觸。他們不願意見到更加多元化的國際貨幣體系，不願意見到香港在國家金融開放中發揮更大作用。但歷史潮流不會因為幾聲聒噪而改變。

筆者不妨反問一句：如果以人民幣支付部分政府開支真的會「削弱港元」，為什麼全球頂級金融機構正在加速佈局香港離岸人民幣市場？為什麼中金公司明確指出國際上對人民幣購買力仍被低估、人民幣相關資產配置方向看好？為什麼世界黃金協會數據顯示全球央行連續四年每年增持約1,000噸黃金，創下歷史紀錄？為什麼金磚國家域內貿易本幣結算比例已達67%，而且仍在持續上升？

事實勝於雄辯。這些數字背後，是全球資本用真金白銀投下的信任票。反對人士若真有道理，不妨拿出數據來反駁，而不是靠空洞的口號和情緒化的標籤來誤導公眾。

從倫敦金、紐約金到上海金，再到今天香港金的問世，全球黃金定價體系正在增添亞洲新坐標。香港金將依託離岸市場定位，承擔境內外黃金市場中轉樞紐功能，並與上海金形成互補格局。這不是香港閉門造車，而是全球金融版圖東移大趨勢下，香港找準自身定位的主動作為。

筆者認為，香港推動人民幣國際化，既是國家戰略需要，也是減低依賴、去風險化、對接金磚機遇的必然選擇。這條路走得對不對，不取決於外媒怎麼說，而取決於香港能否在全球金融競爭中保持領先。正如梁鳳儀所言——要讓離岸人民幣活起來。特區政府帶頭使用人民幣支付，以黃金為人民幣構建實物信用錨，正是關鍵一步。

五年規劃的藍圖已經繪就，接下來需要的是務實推進，而非無謂爭論。筆者相信，時間會證明一切。當香港離岸人民幣市場進一步壯大，當香港金在全球黃金定價體系中站穩腳跟，當更多國際投資者選擇以人民幣計價、在香港交割，那些今天的質疑聲，終將被歷史的車輪碾得粉碎。

最後，筆者奉勸外媒或個別人士還是別再危言聳聽，誤導香港市民。香港的未來，由香港人自己決定，由事實和數據說話，不由偏見和恐慌主導。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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