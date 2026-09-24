立法會議員．陳博智｜借力國家頂尖智囊　培育深海養殖新質生產力

來稿作者：陳博智議員



特區政府新一份施政報告與香港首份五年規劃相繼出台，兩份文件將漁農業整體融入北部都會區空間規劃、大灣區食品安全和綠色減碳大局。其中，施政報告提出在五年內將本地海魚養殖年產量由現時的不足千噸大幅提升至約2,000公噸。要實現產量「倍增」的躍升，關鍵是要推動本地養殖全面走向深遠海智慧化；而發展深海智慧養殖，既需要先進裝備的硬件落地，更在於技術研發與專業人才的軟實力積累。



作者陳博智是第八屆立法會功能界別（漁農界）議員。（圖片來源：陳博智facebook)

長久以來，本港海水養殖主要局限於近岸內灣，面對極端天氣頻發、水質承載力有限及勞動力老齡化等瓶頸，傳統「靠天耕海」的作業模式已難以為繼。特區政府近年規劃啟用的四個新魚類養殖區，正分階段落實推進；首座政府出資的現代化鋼鐵桁架深海網箱亦已成功落錨大鵬灣。

現代深海網箱養殖並非單純擴大養殖體積，亦深度整合了物聯網環境監測、遠端自動投餵、水下AI魚群識別及深水病害預警等高新技術系統工程。面對嶄新的智慧化海洋牧場，業界最大的焦慮正是缺乏兼具實務海況經驗與現代數碼操作能力的專業技術人才。

面對這一產業轉型痛點，日前特區政府首度聯同本港業界，成功邀請中國海洋大學兩位中國工程院院士——水產動物營養專家麥康森及海洋生物遺傳育種專家包振民率團抵港，為約40位政府公務員及漁業從業者舉辦進階培訓班。

中國海洋大學在海洋科技與水產學科名列全球前茅，麥康森更曾於2023年4月國家主席習近平考察廣東湛江國家863計劃水產種子工程基地期間，向習主席當面匯報海洋漁業發展情況。此次國家級頂尖智囊專程抵港授課，不僅傳授前沿水產科技，更是凝聚業界與「國家隊」強大合力推動產業升級的生動體現。

在一連三天的培訓班上，專家團隊結合國家頂層規劃與深厚科研實踐，為本港公務員與業界帶來深刻啟迪。麥康森指出，水產養殖正邁向「AI＋養殖」的嶄新階段，深海智慧裝備是落實國家「藍色糧倉」的戰略抓手。

針對深遠海養殖投入動輒達億元級、傳統漁民與資本望而卻步的痛點，他直言「深海養殖破局關鍵在於建門檻、兜底線」，並前瞻性地提出「國有統建、民營租賃」的發展模式——由政府或公營機構承擔重型裝備初始投入，讓業界「拎包入住」、專注精細化運營；同時發揮香港國際金融中心優勢，探索發行藍色債券、深海養殖投資信託基金及推廣氣象指數保險，從根本上化解極端天氣對資本與漁民的威脅。

包振民則指出，現代化水產業有兩大基石，即「種苗人工化」與「飼料標準化」；目前國家水產育種已培育出逾330個通過國家審定的優良品種，水產種業在國際上已處於領跑地位。針對香港每年面對多次強颱風、水溫劇變及赤潮等嚴峻自然條件，他強調唯有依靠基因選育與現代裝備，才能打破自然稟賦的制約。

筆者認為，若要將這類高規格交流轉化為長效產業動能，特區政府應在人才培育體系上展現更大的改革魄力。首先，應推動與中國海洋大學等國家頂級院所的合作「機制化、恆常化」，持續針對前線公務員及本地從業員開辦結構性培訓，緊貼國家「藍色糧倉」戰略與前沿水產裝備的迭代。

其次，在本地教育層面，應在職業訓練局現有「現代化水產養殖文憑」及「深海養殖專業文憑」的基礎上，全面落實「學徒培訓雙軌制」，設立常設實操基地，安排學員「邊學邊做」，推動傳統漁民子女與有志青年跨越技術門檻，成長為掌握大數據與智慧裝備的現代海洋牧場管理者。

發展現代化深海養殖，是香港培育海洋經濟「新質生產力」的必由之路。唯有以海納百川的胸襟深度引進國家隊智慧，以實踐數據與科研突破為指引，建立系統化的人才梯隊與創新模式，方能讓現代化深海網箱在大灣區碧海中扎下深根，如期交出產量倍增的亮麗答卷。

作者陳博智是第八屆立法會功能界別（漁農界）議員。



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