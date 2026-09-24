立法會議員．李鎮強｜應對AI犯罪　如何築起法治與科技城牆？

來稿作者：李鎮強議員



試想像一下，如果你接到「子女」打來的視訊電話，畫面、聲音一模一樣，開口就是急需救命錢——你分得清真假嗎？



作者李鎮強是第八屆立法會選舉委員會界別議員，全國政協委員，自由黨副主席。（資料圖片）

近年生成式人工智能（AI）技術發展一日千里，在為經濟轉型注入動能的同時，亦被不法之徒轉化為高科技犯罪工具。「深偽技術」（Deepfake）讓詐騙手法經歷「無破綻升級」——犯罪集團只需擷取目標對象數秒的語音與幾張公開照片，即可實時合成高仿真的影音，進行精準欺詐。

當「眼見為實」成為歷史，傳統的防範意識已不足以應對新型威脅。面對這場AI犯罪浪潮，我們絕不能只叫市民「自己小心」，而是必須從法治、科技與政策層面，主動為香港築起一道堅實的數位城牆。

新型AI詐騙的特質是「極低犯罪成本，極高防禦門檻」。這種不對稱的威脅正精準打擊社會中最脆弱的群體：

1. 長者淪為「提款機」：長者對新科技認知有限，接到逼真的「孫兒求助」或「子女急需救命錢」視訊電話，慌亂之下極易被騙走畢生積蓄。

2. 青少年陷入網絡欺凌與勒索：AI換臉與影像合成技術被惡意用於製造非法不雅影像，甚至進行網絡勒索與欺凌，對未成年人造成不可逆轉的心理創傷。

單靠市民個人警覺性，已無法抵擋無孔不入的AI偽造技術。政府與社會各界必須主動作為，變「被動防守」為「主動進攻」。

國家主席習近平在2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議上，提出構建公正合理的全球治理體系，並強調安全可控。因此，政府要應對高科技犯罪，必須結合科技與教育手段，為社會建立首道防線：

1. 將數位素養納入正規教育：教育局應將「AI資訊真偽辨識」與「個人隱私保護」系統化納入中小學課程；社區層面則需以通俗易懂的個案，教導長者建立家庭「秘密安全暗號」，宣導「先停下、多方查證」的應變機制。

2. 政府牽頭研發與普及「智能防詐工具」：肉眼辨識已然失效，政府應聯合本港科研機構及電訊營辦商，開發並免費向市民提供AI防詐工具，利用演算法實時監測、過濾深偽來電與虛假視訊，在風險觸達市民的前一秒予以阻斷。

教育與科技是防護盾，而嚴謹的法治才是強有力的震懾手段。面對快速迭代的AI罪行，本港現行法例已顯得滯後。作為立法會議員，我建議政府從以下三個方向加速補齊法律與監管短板：

1. 明確罪行與提高刑罰：針對非法使用深偽技術侵犯肖像權、隱私權，以及利用AI進行詐騙、造謠等行為，設立專門條款或明確加重刑罰，提高犯罪成本，形成強大法律威懾。

2. 強制AI嵌入「不可竄改數位浮水印」：壓實生成式AI平台的源頭責任，規定所有在港提供服務的AI平台必須在合成影音中嵌入可追溯的數位浮水印（Digital Watermark），並建立「快速舉報、即時下架」的應變機制。

3. 優化金融風控與設「轉帳冷卻期」：針對未成年人保護實行零容忍打擊；同時推動金管局與銀行業界優化風控系統，針對長者大額或異常緊急轉帳，設立AI異常監測機制與合理冷卻期，為市民的財產安全扣上最後一道安全鎖。

總括而言，我們積極擁抱AI帶來的便利與經濟效益，但科技創新絕不能以犧牲市民的安全與財產為代價。AI時代的安全治理，需要特區政府、立法會、電訊業界、教育界與每一個家庭共同攜手。未來筆者將繼續在立法會內積極推動立法與監管改革，補齊防禦漏洞，讓科技創新真正服務於民，守護好每一個香港家庭的數位安全。

作者李鎮強是第八屆立法會選舉委員會界別議員，全國政協委員，自由黨副主席。



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