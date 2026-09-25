仲點論政｜從五年規劃到施政報告　如何切實執行「民生為本」？

仲點論政｜劉仲恒



特區政府早前公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》和《行政長官2026年施政報告》。前者是中期方向，後者是開局年的施工圖。對福利界來說，真正的變化不是措施又多了幾十條，而是「民生為本」第一次被寫進一套有時間表、有指標、有年度對賬機制的框架。筆者在診症室、房屋上訴場合和青年工作中，反覆見到同一條鏈：住得不好，健康就差；照顧者撐不住，長者就入院；幼兒託管不足，生育誘因再多也只是補丁。因此，閱讀這兩份文件，不宜先數清單，而應先問四條線有沒有被拉成同一方向：房屋、基層醫療、精準幫扶、家庭與安老。



輪候時間和居住品質是同一條供應鏈

《「一五」規劃》在房屋上寫得相對清楚。2026-27至2030-31年度，連同簡約公屋，公營房屋建屋量約19.6萬個單位；「公屋綜合輪候時間」預期在2030-31年度降至四年以下；並以簡樸房制度，目標在2030年內基本解決住宅大廈內的劣質劏房。市區重建局未來五年投放不少於約400億元推動舊區更新。所謂簡樸房，不是再發明一種新劏房，而是用最低住屋標準，有序取締不達標單位。

《2026年施政報告》把第一年工地劃出來：3萬個簡約公屋提前於明年三月達標；綜合輪候已降至4.8年，並以2027年4.5年為中途站；未來五年公營房屋落成量，較四年前相應五年增加約七成三。這些數字比口號重要。輪候縮短，家庭才能從「等上樓」轉到「安頓下來」；兒童的呼吸、睡眠和學習空間，也不會因為單位改了名稱就自動改善。

執行關鍵有兩條。第一，最低住屋標準必須可檢查、可執法，並有過渡安置，否則「基本解決」五年後會變成「方向正確、進度未如理想」。第二，北都2026-27至2030-31年度約產出900公頃熟地、提供逾7萬個房屋單位，必須與就業、託管、康健中心同步。否則只是把輪候名單搬到新市鎮。

基層治理比病床數字更能決定財政可持續

《「一五」規劃》提出構建可持續的基層醫療治理體系：建立跨專業、以實證為本的服務和轉介標準；設立法定基層醫療服務提供者名冊；完善公私營家庭醫生協同。目標是五年內地區康健中心累計受惠人數達100萬，基層醫療健康計劃資源至2030-31年度較現時增加約三成。公營醫院方面，完善「第一個醫院發展計劃」，令醫管局病床於2031年增至約3.5萬張、手術室約360間；同時深化資助架構改革，加強對「貧、急、重、危」病人的保障，原則是政府整體承擔不減、資助可持續。

《2026年施政報告》對應的是，家庭醫學門診每年約增加22萬個名額、長者健康評估服務量增加超過一倍、兩個地區康健站升格為中心，以及日間白內障、放射診斷和放射治療擴容，另有精神健康11項措施。

作為醫生，筆者認為病床是安全網，家庭醫生和康健中心才是把高齡化、慢性病從急症室攔截下來的系統。若名冊、轉介標準和數據未能打通醫管局、基層醫療署與地區康健網絡，「國際醫療創新樞紐」的新藥新器械到不了最需要的病人；資助改革也容易變成變相配給。

數據平台需要專業判斷

《「一五」規劃》寫明，扶貧要由「被動回應」走向「主動識別、精準幫扶」：用數據先找出快要撐不住的家庭，而不是等人排隊求救；並研究建設社會福利數據分享平台，把政府、商界、民間三方扶貧模式制度化。兒童保護、殘疾人士及其照顧者、以創科賦能的就業服務，也一併寫入。

這是整套民生架構的操作系統。施政報告已出現社區客廳服務1萬個劏房戶、社區藥房、照顧者飯堂、低收入照顧者生活津貼增加一成，以及試行輸入具備護老技能的外籍家居照顧員。方向正確，風險也清楚：房屋、福利、醫療、康健中心若各建數據煙囪，精準只會變成重複填表；若把註冊社工變成數據輸入員，識別引擎就失效。平台的價值，在於讓專業人員做判斷，而不是用儀表板替代判斷。

生育與居家安老爭同一批照顧人力

《「一五」規劃》把青年發展、婦女賦能、家教家風，與高齡化、生育率下降並列，並重申「居家安老為本、院舍照顧為後援」，同時優化跨境養老銜接、擴大廣東院舍照顧服務計劃。《2026年施政報告》的生育11招政治信號清晰：延續2萬元初生獎勵三年；第二名及其後子女獎勵提高至3萬元，相關免稅額由14萬元提高至16萬元；合資格家庭購置住宅可減免最多2萬元印花稅；醫管局體外受精名額未來三年逐步增至每年1,900個；2030年底前額外約1,800個零至三歲日間照顧名額；「在校課後託管服務計劃」由2027/28學年恆常化、不設限額。安老方面，2027-28年度社區照顧服務券增加2,000張至1.8萬張、院舍券增加1,000張至8,000張，並新增日間護理、鄰舍中心和安老院宿位。

必須說明白：現金獎勵買不到時間。額外1,800個零至三歲名額，相對11項措施的政治重量偏薄；課後託管恆常化，才是較能改變家庭時間預算的一項。居家安老若不同步增加家庭醫生、社區護理和本地照顧者，跨境院舍就會從「多一個選擇」變成「把壓力送走」。進口護老技能外傭是止血，不是體系。青年方面，兩年3萬個職位及實習計劃可作緩衝，但不能代替事業階梯；它應對接北都產業和應用教育，而不是變成另一輪短期崗位。

三個檢驗決定是藍圖還是文件

第一，結果指標。規劃共105個指標，民生多數屬投入——宿位、病床、服務券、名額。公屋輪候降至四年、2030年基本解決住宅大廈劣質劏房，這兩條應當作「政府自己綁死要做到」的約束來追，讓家庭感受得到，而不是停留在「希望做到」。

第二，人力與財政。服務量加了，註冊社工、家庭醫生、護士、幼兒工作者和家庭照顧者有沒有同步加？政府整體承擔不減，不等於單位成本可控。高齡化是需求海嘯，補丁式加碼撐不過五年。

第三，空間是分流壓力，還是只分流人口。健康灣區、廣東院舍、北都大學城與新田醫學院，應把基層醫療、託管和安老一併規劃。新房子若仍缺家庭醫生和託兒，只是把舊困境搬到新座標。

《「一五」規劃》的價值，在於給社會一個可對賬的中期預期；施政報告的價值，在於把第一年工地畫出來。福利界接下來要盯的，不是下一份清單會否再長一截，而是廚房有沒有足夠的人，把菜單煮成市民吃得到的一餐。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，專科醫生，團結香港基金顧問。



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