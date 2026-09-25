我的九龍城｜從地區工作看香港第一個五年規劃

來稿作者：吳奮金



本人服務地區工作近28年，對政府新公布的施政報告及首份五年規劃，既感到振奮，也深知責任重大。五年規劃提出六大範疇，涵蓋北部都會區、創新科技、社會民生等範疇，明確提出到2030年基本解決劣質劏房問題，並將公營房屋綜合輪候時間縮短至4年以下。施政報告亦強調，提升民生福祉是政府施政的最終目標。這些方向令人鼓舞，而作為地區工作者，我最關心的是如何將宏觀藍圖轉化為街坊每日都能感受到的改善。



本人服務愛民邨多年，持續跟進各項民生事項。無論是路面維修、家居安全，還是長者支援，區議員團隊與房屋署、路政署等部門保持緊密溝通，力求盡快解決街坊所需。例如敦民樓一帶的無障礙設施亦持續推進，路政署正為橫跨忠孝街近敦民樓的行人隧道兩端出口各加建一部升降機，屬「人人暢道通行」計劃下的重點項目，目標於2027年完工，屆時將為邨內長者及行動不便人士帶來極大便利。與此同時，關愛隊亦發揮重要補位作用，為獨居長者及雙老家庭提供簡單家居維修、安裝扶手、更換光管等支援，改善他們的生活環境。

這些工作看似細碎，卻是地區治理精細化的體現。早前愛民邨有樓宇電錶房冒煙導致停電，關愛隊第一時間在場協助居民，水務署派出水車應急，房屋署人員迅速搶修，事件在短時間內得到妥善處理並恢復供電。這次事件展現了地區應急機制的效能，也提醒我們舊屋邨設施更新維護的重要性。政府對舊屋邨的電力安全一直有所關注，房屋署現行機制已較法例要求更頻密地進行定期檢測，而五年規劃亦涵蓋改善屋邨設施和管理的民生項目。

截至今年5月底，全港關愛隊已探訪超過11萬8000名獨居和雙老住戶、護老者及殘疾人士照顧者，超過3900個住戶經轉介安裝平安鐘並獲得資助。施政報告提出調撥資源加強關愛隊培訓，令服務更貼近地區需要。這種「區議會、地區委員會、關愛隊」緊密合作的模式，正是將政策願景轉化為社區實效的關鍵。

五年規劃的意義，在於讓每一個社區、每一位市民都能在城市發展中看見自己的位置。作為在愛民邨服務超過二十年的區議員，我會繼續將街坊的意見向議會反映，也帶着政策的承諾回到社區，推動每一盞街燈亮起、每一段路面平整、每一部升降機如期啟用。藍圖繪就之後，最需要的是一步一腳印的落實。我對香港的未來，充滿信心。

作者吳奮金是九龍城區議員。



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