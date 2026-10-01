來稿｜在離島多住一晚　走進另一種香港生活

來稿作者：黎天恒博士



離島玩一天，旅客會安排吃甚麼、走哪條路，也會經常留意船期。若改成住一晚，問題便不同了：晚飯後做甚麼？翌日還有甚麼值得留下？有人想多參加一項活動，有人只是希望不用趕船，第二天可以慢慢吃早餐。住宿讓旅客可以選擇自己的節奏，也為島上的生意帶來新的可能。



重新思考離島住宿

今年《施政報告》提出，民政總署在處理離島三層或以下建築物的賓館牌照申請時，將豁免考慮建築物公契中用作賓館用途的限制。這項措施調整了牌照審批的一項要求，其他適用的發牌及安全要求仍須處理。

在香港首份五年規劃公布之際，這項措施也促使人們重新思考離島住宿的角色。房間提供留下的條件，地方體驗則可以讓這一晚與整段香港旅程產生連結。兩者如何共同發展，關乎旅客的選擇，也關乎居民能否參與並受益。

旅發局以「只在香港」推廣城市特色。離島的機會，在於讓旅客於同一次旅程中，從市區的展覽、街道和商場，走進另一種生活節奏。這段時間該怎麼度過，需要由熟悉地方的人一起設計。

已有文化活動，為甚麼還要留宿？

離島旅遊已有可以繼續發展的內容。以長洲為例，旅發局網站介紹的「深度．長洲」，提供一天及兩天行程，串連長洲冰廠、北帝廟及長洲文化館等地點。島上亦有平安包製作工作坊，讓參加者親手製作這項長洲名物。製冰、節慶與飲食，已經成為旅客可以參與的內容。

這些活動本身已有價值，未必需要全部改成兩天。對希望深入認識地方的旅客，留宿可以讓他們在參加工作坊後仍有時間散步，翌日再選擇另一段導賞；對只想休息的人，一頓不用趕時間的晚餐，也可以成為留下的理由。

住宿合作應容許這些不同選擇。若把原有行程拉長，再填入更多活動，旅客可能只是換了一個地方趕行程。業界可以提供清楚、可預訂的體驗，讓有興趣的人參與，同時保留自由安排的時間。

住宿經營者、導賞員、餐廳及文化工作者可以先從少量、固定日期的合作開始。活動時間、收費、報酬和取消安排談妥後，再按訂單決定人手與投入。住宿與地方活動能否互相支持，需要從這些實際合作中累積經驗。

周末之後，平日誰會來？

離島各有自己的旅遊基礎，不能一概而論。但任何打算增加房間、聘用員工的經營者，都需要計算全年生意如何分布。假期受歡迎的產品，到了平日是否仍有需求，會影響一份工作能否長期維持。

小規模經營未必適合每天開團。固定活動日、預約制，或幾家商戶共同接待一批客人，可能較容易控制成本。一位獨立經營者若能提早知道下周有多少人參與，也較容易安排自己的工作。

政策支援可以協助已有營辦者建立這些合作，包括整理預訂資訊、對接住宿與活動，以及接觸合適客源。成效需要經過淡旺季觀察，了解哪些內容有人願意付費、哪些安排可以持續下去，再決定發展規模。

「只在香港」，由島上的人說起

長洲西灣一份2022至2023年度社區發展工作報告記載，當地曾安排街坊漁民示範捕魚，並提供傳統繩結、漁民服飾及醃製鹹鮮魚等體驗。

旅客認識一個地方，可以從一位漁民如何工作、如何保存漁獲開始。居民親自教授累積多年的生活知識，也讓旅客理解眼前的海灣與街道如何成為今天的模樣。「只在香港」因此有了具體的人和故事。

這類經驗為社區旅遊（community-based tourism）奠定了基礎。但居民受邀示範與分享，只是其中一步。這種模式能否成立，要看居民的意見是否能改變活動安排，包括拒絕不合適的路線、調整接待人數，以及商議合作條件。

若把相關活動與住宿連接，可以由有意參與的居民牽頭，聯同商戶、文化工作者、導賞員及住宿經營者，共同決定內容與接待方式。預訂、銷售等工作，可由具相關能力的伙伴承擔。居民毋須包辦營運，但應能影響與自己生活相關的決定。

居民的知識和時間亦需要得到合理回報。講述故事、示範手藝、準備材料，都是工作。合作能否持續，既取決於旅客是否喜歡，也取決於參與者是否覺得值得繼續。

旅客的假期，居民的日常

社區內有不同聲音。做生意的人希望接待旅客，而附近住戶可能更關心晚間的噪音、清潔和出入。沒有參與經營、卻受到影響的鄰居，同樣需要渠道討論活動時間、路線及投訴處理。

不同離島毋須採用相同的接待方式。有些地方適合較完整的住宿與活動組合，有些則可能以小團、預約或特定日期接待較為合適。當地人的生活安排、經營意願和接待條件，應成為決定發展規模的依據。旅客期待的悠閒，建立在島上仍有人正常生活之上。若住宿和活動增加，居民卻要長期遷就，地方原有的吸引力也可能受損。

一晚住宿可以讓旅客放慢腳步。這段時間能否成為「只在香港」的體驗，要看島上的人如何參與，也要看他們能否從中受益。房間以外的這些安排，值得與住宿政策一起推進。

作者黎天恒博士是聖方濟各大學廖湯慧靄商業及款待管理學院酒店及旅遊管理應用學士學位課程主任兼助理教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

