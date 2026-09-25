來稿｜香港有潛力成為俄烏世紀談判的關鍵舞台

來稿作者：丹尼士陳



俄烏戰事爆發至今已演變為曠日持久的地緣消耗戰。戰火不僅重創歐洲安全格局，更令全球能源、糧食供應鏈承受極大壓力。歐美社會對無止境軍援的疲態日顯，戰略透支的風險急劇上升；而在前線，僵持的戰況難以透過單純的軍事手段分出勝負。隨着大國高層互動重新升溫、領導人外訪與多邊外交行程展開，國際社會急需一個跳出西方「非黑即白」陣營對抗的務實出口。今年秋季即將舉行的APEC（亞太經合組織）領導人非正式會議，以及近期中美大國元首的互動動向，正為這場世紀危機帶來了前所未有的「主場外交」想像空間：在多邊經貿峰會的掩護與引領下，香港能否憑藉其獨一無二的制度優勢，成為推動俄烏停火談判的突破口？



亞洲中立力量突破西方外交死結

當前俄烏和平斡旋之所以陷入死胡同，核心在於交戰雙方及美歐之間存在難以彌合的結構性矛盾：烏克蘭堅持維護主權完整與憲法法理邊界；俄羅斯則以阻止北約東擴、保障烏東安全為底線；而西方主導的斡旋機制因深涉其中，早被莫斯科視為不具備公信力。

要解開這場死結，不能依賴具排他性的西方陣營，而必須引進具備經濟實力與中立信譽的「亞洲維和與調解力量」。由中國牽頭，協同沙特、阿聯酋等中東主權資本，以及具備成熟非北約國際聲譽的亞洲各方共同提供安全監察與政治擔保，既能消除俄方對「北約逼近」的戰略不安全感，亦能為烏克蘭提供強而有力的多邊監督，打破西方地緣博弈的零和死局。

APEC能為俄烏世紀談判提供場合

歷史上的重大外交突破，往往依託於多邊峰會的掩護，以降低單獨出訪帶來的國內政治反彈與陣營對抗風險。APEC作為以經貿為主題的多邊非正式平台，正正提供了一個各方元首、特使齊聚一堂而不顯突兀的接觸場合。

更具戰略想像力的是「大灣區雙城聯動」的外交動線設計。首先是峰會前台與初步摸底，借助APEC會議期間各國高層代表集結的契機，各方可在多邊活動的外圍，展開低調而務實的接觸與框架摸底；香港可發揮主場承接作用與框架簽署，透過廣深港高鐵十數分鐘的極短通勤距離，核心談判團隊與特使可迅速移師香港。在遠離西方媒體炒作與政治包袱的客場環境下，展開閉門實質談判，最終敲定關鍵停火原則。

香港三大無可替代的制度優勢

在國際調解與世紀談判的棋盤上，香港絕非僅僅是一個普通的中國城市，而是國家體系內最具涉外法治信譽的「超級樞紐」。

第一，普通法體系與中立調解公信力。香港是中國唯一實行普通法司法管轄區的城市，國際仲裁制度歷史悠久、法治基礎深厚。加之總部設於香港的國際調解院正逐步發揮影響力，香港具備專業規格。

第二，「一國兩制」為爭端地區提供現成制度範本。烏克蘭問題的核心難點在於主權與治權的妥協。若借鑑香港「一國兩制」成功實踐的治理智慧——在確保烏克蘭國家主權名義完整的前提下，創設享有高度民事、語言與商貿自治權的特別行政專區，並由中立國際力量監督——這將是化解領土主權不可調和矛盾的最佳制度跳板。

第三，金融基建與戰後重建資本的橋頭堡。和平協議能否落實，取決於戰後重建的利益綁定。歐美納稅人或許不願長期買單，未來的重建可能需要依賴沙特PIF、阿聯酋ADIA等中東主權基金與東亞製造業集團的市場化投資。香港作為全球離岸人民幣樞紐及亞洲最大的資產管理中心，是承接中東資本與亞洲重工業力量共同投入烏克蘭戰後基建、航空重工（如安東諾夫復興）的天然融資與合約執行平台。

抓住機遇為特區立傳為大國止戰

若能借大國外交重啟與APEC峰會之機，將俄烏和平談判的實質舞台引向香港，這不僅將是以「中國方案」化解世紀危機的重大實踐，展現引領「構建人類命運共同體」的卓越歷史威望；更將徹底激活香港「背靠祖國、聯通世界」的特殊角色。

香港不再只是資本進出的金融港，而是昂首晉升為締造全球和平的地緣政治與國際調解中樞。這場歷史契機，特區政府與各界必須具備敏銳的戰略自覺，主動向中央建言對接，讓香港在世界外交史上寫下最璀璨的一筆。

作者丹尼士陳是香港市民，獨立政策研究關注者。



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