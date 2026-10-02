來稿｜超前部署人口政策　才能真正贏得未來

來稿作者：鄭清原



香港首份《五年規劃》及《2026年施政報告》終於出爐，當中在吸納人才及提升生育率方面着墨不少。本港人口在移民潮及疫情後出現重大轉變，當局的定位由「搶人才」提升到人口政策層次，方向非常正確。在人口老化迫在眉睫下，本港要訂立比「派錢」更長遠更實在的計劃催谷生育率，同時創造更多高增值職位，針對性引入熟練技術人員，落實更全面配套助人才落地生根；更重要的是海納百川，引入內地人才之餘也要着力提升對海外專才的吸引力，令本港充分發揮「引進來、走出去」平台優勢，這樣才能真正改善失衡人口結構，保持國際城市的地位，提升競爭力。



生育政策仍與星洲有差距

人口政策必須具前瞻性，一個健康且永續的人口分佈，最理想是老中青維持均衡比例，最常見的黃金比例概念為幼年人口約佔15%至20%，15至64歲中年人口約佔60%至65%，老年人口約佔15%至20%。《五年規劃》提到，會完善人口發展策略，促進人口高增量發展，並無訂立人口數量硬指標。事實上，筆者認為，不需要單純設立一個人口數量目標（例如坊間有人建議本港要有1,000萬人口），重點反而是要從三方面着手，包括提高生育率、吸納中年外來人才留港、創造職位改善勞動力錯配。

首先，本港人口老化問題嚴重，老年人口佔約25%，預計2030年年齡中位數將達到50歲左右；同時生育率持續處於全球最低之列，去年新生嬰兒數目首次跌穿3萬水平，較十年前大跌一半。坊間一直批評政府不應單靠「派錢」來提升生育率，今次《施政報告》提出11項「組合拳」措施，包括提高新生嬰兒獎勵金及免稅額、生育前後買樓可獲減免最多2萬元印花稅等。本港的措施雖然與鄰近的新加坡仍有一定差異，但不失為非常好的嘗試，尤其港府意識到居住環境、子女照顧等難處，才是港人不願生育的痛點，並推出相應的「組合拳」應對，成效如何，拭目以待。

人才國際化角色日漸減弱

第二，政府在吸納人才必須質量並重，並且要更加國際化。以今年上半年為例，高才通獲批個案共14,847宗，內地佔13,819宗，佔比高達93%，而優才計劃也有類似情況。至於海外人士慣常申請的「一般就業政策」計劃，上半年獲批的只有13,640宗，與2019年同期相比，少了三成。另外，近年金融服務業前線職位中，西方外籍人士佔比也呈下降趨勢。

從上述數字可見，現時人才來源的比例並不健康。這反映香港以往人才國際化的角色日漸減弱，對於一個面向世界、背靠祖國的國際化城市來說，絕非好事。筆者並非反對吸納內地人才，而是希望從中取得平衡，因為政府如不提升對海外人才的吸引力，香港最終或者只會如一般內地城市，失去了中外薈萃的特色，發揮不到「引進來、走出去」平台的優勢，這實在非常可惜。所以當下政府應集中火力吸納更多海外人才，除了在簽證計劃提供更便利條件外，也要創造更多高增值職位。

宜超前引入熟練技術人員

至於勞動力錯配問題，施政報告提出，研究在「人才清單」加入更多與AI應用相關的人才類別，豐富現時涵蓋60項本地人才短缺的專業清單，這個方向十分正確。本港2026年首季勞動人口約343萬，雖較2019年同期少約6%，但整體上香港並不太缺乏勞動力，現時最重要是因應人才結構改變作針對性部署。參考勞福局最新的人力推算報告，預計2028年個別職業會出現人力短缺，人力供求差額總數達13萬人，當中熟練技術人員（Skilled technical workers）尤甚，差額為4.8萬至5.3萬人。

人力推算報告所指的熟練技術人員，主要是具備專業技能或受過培訓，例如建造業工人、機電技術員、升降機 / 自動梯技工等；如按行業分類，人力短缺「重災區」將會是建造業，差額高達3萬至4萬人，比起醫療保健業及旅遊業更高。北部都會區發展如火如荼，所以筆者建議當局作超前部署，盡快率先引入足夠的相關熟練技術人員，以免大量項目屆時出現缺人斷層問題，拖慢工程進度。

另外，針對年青一代失業率偏高，最新20至29歲人口失業率達8.4%，政府必須協助他們，想辦法引入更多高增值的現代企業，從而創造相關職位，這樣才可確保社會經濟能穩定運作、世代交替順暢。

為外來人才提供完整落地配套

第三，根據入境處數據，2023年至今年上半年，高才通、輸入內地人才計劃、優才計劃等5個計劃，合共批出約34.4萬宗申請，其中27.5萬人已來港，同期抵港的受養人共約25.6萬人。但當中多少人真正有心留港長遠發展？政府今次在施政報告中提出放寬初創科企人才在高才通下的續簽要求之餘，也要為這批新來港人才提供更適切的配套，無論是工作上及生活上，以確保他們及家屬真正在港落地生根。同時宜「先小人後君子」，訂立更多規範，防止只為護照或社會資源而來港的人才，例如設立經常性居港要求，在簽證期間不可離港超過90日之類，並要求提供更準確的工作或收入證明，顯示他們的工作或事業符合香港發展所需等等。

良好的人口政策是為了應對未來，要有足夠多元化的優質人才，加上均衡比例的不同年齡人口，才有足夠的生產力來照顧上一代，同時也有足夠的資源滋養下一代。

作者鄭清原從事創科行業近10年，關注AI、新能源科技等產業發展，對香港交通規劃有興趣，亦是巴士及鐵路愛好者。



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