立法會議員．葛珮帆｜從習近平訪美談中美二戰記憶與今日東亞秩序

來稿作者：葛珮帆議員



國家主席習近平訪問美國期間，在白宮國宴上提及「80多年前中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者」，美國總統特朗普則回應稱中美在第二次世界大戰期間曾經是「盟友」。此番表述在日本政界引起關注與驚恐，甚至促使日本政府急於了解中美元首會談的具體內容。這一現象並不令人意外，因為二戰歷史不僅是過去的記憶，更深刻影響着今日東亞地區的戰略格局與政治敘事。



作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。（廖雁雄攝）

中美在二戰期間確實曾是盟友

從歷史事實而言，習近平與特朗普關於中美共同抗擊日本的表述是事實。1941年太平洋戰爭爆發後，中國與美國正式站在同一陣營，共同對抗日本帝國主義。中國戰場長期牽制大量日軍，美國則透過軍事援助、飛虎隊支援、駝峰航線運輸以及後續直接參戰，形成共同作戰體系。包括：陳納德率領的飛虎隊支援中國空軍作戰；駝峰航線向中國運送大量戰略物資；中國軍民營救墜機美軍飛行員；中美聯合作戰部隊在滇西、緬甸等地對日軍發起反攻。因此，從法律與軍事同盟角度來看，中美確實屬於同一反法西斯同盟體系。特朗普提及「中美是二戰盟友」，本質上只是重述一個歷史事實。

值得注意的是，習近平此次演講並非單純回顧歷史。中國近年來持續強調「世界反法西斯戰爭勝利」以及「中國人民抗日戰爭」的重要地位，其背後具有明顯的外交意涵。

中國希望向國際社會傳遞幾個訊息：首先，中國是二戰主要戰勝國之一。其次，中國是戰後國際秩序的重要建立者。第三，中國與美國曾經成功合作過，因此今天也應該尋求合作而非對抗。第四，中國的崛起並非對國際體系的顛覆，而是對自身歷史地位的恢復。 因此，當習近平提及駝峰航線、美國飛行員以及中美共同抗日時，其目的不只是回顧歷史，更是在塑造一種「中美曾經共同創造世界秩序」的政治敘事。

「工合」故事的文化象徵意義

特朗普在歡迎儀式中特別提到英文俚語「Gung-ho」來自中文「工合」，同樣具有象徵意義。「工合」原本是抗戰時期中國工業合作運動的縮寫。美國海軍陸戰隊軍官埃文斯．卡爾森在中國考察期間接觸到這一概念，後來將其帶回美軍。經過軍事文化與流行文化傳播後，「Gung-ho」逐漸演變成「充滿幹勁」「全力投入」的意思，成為美國英語中的常用詞。

特朗普引用這段歷史，實際上是在強調：中美交流並非只存在於經濟貿易層面，也曾對彼此文化產生深刻影響。對正在激烈競爭的中美而言，這種歷史文化連結具有一定象徵價值。它提醒人們，即使兩國存在矛盾，也並非完全陌生的對手，而曾有過深度合作的歷史經驗。

歷史記憶具有教育意義，也具有警示作用。中國有權紀念抗日戰爭的犧牲與勝利。日本也有責任正視歷史、反思侵略。美國同樣可以紀念與中國共同對抗法西斯的過去。

白宮這一次談「共同抗日」，表面是敘舊，底下是歷史座標的重新校準。中美領導人提起飛虎隊、駝峰航線、並肩抗擊日本軍國主義侵略，不是在懷舊旅遊，而是把二戰東方戰場的原初邏輯重新擺回大國對話的桌面上：那場戰爭的正義性，建立在反抗日本軍國主義侵略之上；戰後東亞秩序，也建立在對那場侵略徹底清算的前提之上。日本感到關注甚至不安，不是因為中美憶苦思甜，而是因為這句話戳到了它最不願被提醒的那一段——誰是被反抗的對象，誰的責任沒有結清。

歷史記憶的差異，從來不是記性好不好的問題。中國記住的是南京城下的屠城、「慰安婦」的哭聲、十四年抗戰裡數千萬死傷；美國記住的是珍珠港、太平洋戰場、飛虎隊和中國戰場的拖住日軍。

而日本社會相當一段時間裡，把廣島長崎的核爆記憶放大成「唯獨日本是受害者」，把侵略戰爭講成「被迫應戰」，把對亞洲鄰國的加害輕輕抹掉。這種選擇性記憶，不是民間自發的健忘，而是政治力推的結果。教科書裡「南京大屠殺」被淡化，「從軍慰安婦」被刪改，政要年復一年往靖國神社送祭品，右翼學者糾纏死亡數字，把鐵證如山的罪行拖進「學術爭議」的泥潭。

更刺眼的是，否認不是孤立的嘴上功夫，而是和現實擴軍連在一起。高市早苗這類右翼政治人物，公開質疑南京大屠殺、強徵「慰安婦」，對「村山談話」「河野談話」滿是不滿，參拜靖國神社十幾次，轉身就推動修憲、增防衛費、鬆綁武器出口、把「專守防衛」改成主動進攻。防衛預算連年增長，2026財年突破9萬億日元；這說明日本一部分政治勢力想做的，不是普通國家化，而是把戰後體制的蓋子一點點掀掉。歷史修正主義是心理準備，再軍事化是物質準備，兩者互為表裡。

所以中美在白宮重提「共同抗日」，對日本右翼是雙重不舒服。第一，它提醒世界：日本軍國主義是戰敗方，不是普通強國，靖國的香火和甲級戰犯的記憶繞不開。第二，它把中美關係裡合作的那一層翻出來，說明中美並非只能按陣營對抗劇本走；而日本這些年最舒服的位置，恰恰是把美國綁到「遏華」車上，自己順手解套。現在中美領導人一起說「當年我們並肩」，日本當然擔心自己在華盛頓戰略棋盤上的「不可替代性」被稀釋。

但中國的立場要講清楚：提共同抗日，不是拉美國反日，也不是翻舊賬尋仇，而是守住一個大前提——東亞今天的和平，不是軍國主義洗白出來的，是反法西斯戰爭打出來的。這個前提一松，日本右翼最想幹的事就合法化了：把侵略史說成「看法不同」，把擴軍說成「正常化」，把介入台海說成「維護規則」。中國反對的從來不是日本，而是不反省的日本、把自衛講成進攻的日本、用歷史模糊換戰略鬆綁的日本。

也要分清楚，日本不是鐵板一塊。松岡環、笠原十九司、家永三郎式的學者和市民團體一直在扛真相，日本民間也有反戰與和平力量。真正該盯緊的，是右翼政治與安保官僚的合流。對這部分勢力，客氣話沒用，得靠三件事頂住：歷史問題上不留模糊空間，南京大屠殺、「慰安婦」、細菌戰、強征勞工，鐵證常講常新；安全問題上把它的再軍事化指名道姓地釘在「戰後秩序挑戰者」位置；外交上聯合韓國、東南亞受害國記憶，不讓日本把「受害者敘事」獨吞。

白宮那場話，價值不在修辭，而在提醒：二戰沒有過期，東京審判沒有翻篇，軍國主義的賬沒有自動清零。日本若真想做「正常國家」，第一步不是改憲法第九條，而是把靖國神社的香熄了，把教科書裡的謊言擦掉。做不到這些，防衛白皮書寫得再漂亮，也只是軍國主義換皮。東亞的敏感，不在於誰想起了抗戰，而在於有人想讓你忘了抗戰為什麼發生。

歷史不是包袱，是護欄。護欄拆了，軍國主義回潮就不再是比喻，而是日程。

作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。



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