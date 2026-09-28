來稿｜「尊重、公平、對等」錨定中美新局——八點共識背後有何底氣

來稿作者：高松傑



「打得一拳開，免得百拳來。」這是毛澤東當年決定抗美援朝時說的一句話。七十多年前，新中國百廢待興，卻毅然跨過鴨綠江，與世界頭號強國正面較量。那一戰，打出了中華民族的尊嚴，打出了新中國的國威，也打出了此後數十年的和平建設環境。沒有那一拳，就沒有後來改革開放的穩定外部條件；沒有那一戰，世界不會真正把中國當作一個必須正視的大國。



打出一拳尊嚴

奠定對等新局

從那時起，中國經歷了從一窮二白、改革開放、站起來、富起來到強起來，再到「偉大復興」的重大歷史飛躍。每一步都不是天上掉下來的，而是在一次次外部壓力、封鎖、遏制和貿易戰中，硬碰硬打出來、熬出來、闖出來的。多次貿易戰中，美國也吃不到甜頭。華盛頓一次次揮舞大棒，結果是中國對美出口不降反升，製造業競爭力不降反強，稀土、電動車、太陽能、人工智能等領域的自主能力反而被逼了出來。貿易戰沒有讓中國屈服，反而讓中國更清醒、更團結、更有底氣。

正是在這樣的歷史脈絡下，2026年9月23日至25日，中國國家領導人時隔11年再次對美國進行國事訪問。王毅外長在行程結束之際向隨行記者介紹此訪情況時說，這是中國國家領導人時隔11年再次對美國進行國事訪問，實現兩國元首半年內互訪，創造了中美交往的歷史。美方給予最高規格禮遇：特朗普總統夫婦親赴機場迎接，鳴放21響禮炮，白宮盛大歡迎儀式和國宴，以中國紅裝點東廳。王毅說，這些精心設計的禮賓安排凸顯美方對中國國家領導人的充分尊重和對中美關係的高度重視。這一刻，值得讓我們每一個中國人，包括香港市民在內，感到無比自豪。

王毅說，元首外交是中美關係的定盤星。此訪重要的政治成果，是中國國家領導人同特朗普總統進一步拓展了中美關係新定位的內涵，明確尊重、公平、對等的重要性，同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。

王毅對這三個關鍵詞作了精準闡釋：尊重就是尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切。公平意味着開展互利合作，協商處理分歧，不搞你輸我贏的零和博弈，不追求單方面的絕對優勢。對等意味着兩國主權平等，沒有高低之分，不搞霸道霸凌，對等解決各自關切，平衡發展各領域合作。

中國國家領導人指出，中美兩個大國肩負着促進人類發展進步的歷史重任，應當展現大國擔當，順應人民期盼和時代大勢，探索一條大國正確相處的新路。實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。王毅特別提到，中國國家領導人闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調中方堅定維護國家統一和領土完整，敦促美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題。

筆者認為，將「尊重、公平、對等」六字寫入中美關係新定位，是這次訪問最重要的政治成果。它不僅是對中美實力格局變化的現實確認，更是為未來兩國互動劃定了基本準則：美國不能再以居高臨下的姿態對待中國，而必須以平等姿態與中國協商解決分歧。

落實八項共識

展現大國擔當

中方隨後公布了中美元首會談達成的八點成果共識。這八點成果共識以中方公布內容為準，系統梳理了此訪的具體收穫，值得逐條細讀。

第一，雙方同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。 這是整個成果清單的政治基礎，也是此訪最重要的戰略共識。

第二，雙方同意相互支持對方辦好亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議和二十國集團（G20）領導人峰會。 兩國元首有意出席對方主辦的會議。

第三，兩國元首同意伊朗應履行不發展核武器的承諾，任何國家或機構都不得對國際水道徵收通行費。

第四，兩國元首憶及中國和美國是二戰盟友，並肩作戰贏得戰爭勝利。

第五，經貿方面，兩國元首認可中美經貿磋商機制積極作用和雙方經貿團隊磋商成果，包括建立並推進貿易理事會等機制，達成「300億美元」對等降稅安排，延期吉隆坡經貿磋商成果等，並指示予以落實。 王毅在總結中進一步闡述，訪問前夕雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成了一份新的聯合安排，包括建立並推進貿易理事會和投資理事會、設立農業工作組、「300億美元」對等降稅、延期吉隆坡經貿磋商成果等，穩定了兩國經貿關係，穩住了市場信心，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是利好。中國國家領導人指出，合作是雙行道，中美經貿關係的穩定既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單。美方應當公平對待中國企業，秉持平等、尊重、互惠的精神，通過對話談判找到解決問題的出路。

第六，中美禁毒執法部門合作取得可視化成果。 近期，雙方密切合作，聯合破獲多起涉新精神活性物質及前體化學品案件，在兩國抓獲數十名相關犯罪嫌疑人。王毅說，中美執法合作有力維護了兩國人民的生命財產安全。中方從人道主義和中美關係大局出發，再次新增列管易制毒化學品並加強出口監管，同美方聯合破獲多起涉毒案件，體現了中方的誠意。

第七，雙方同意建立中美人工智能對話，交流人工智能相關風險和惠益。 下次對話將於今年11月舉行。雙方同意建立人工智能事件的溝通渠道。王毅說，中國國家領導人同特朗普總統就人工智能問題深入溝通，指出中美都是人工智能大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智能，確保人工智能發展始終受控於人、造福於民。中美應該各展所長而不是相互設防。

第八，雙方確認，中方租借給美國亞特蘭大動物園的一對大熊貓將抵美。 此外，中美兩軍還同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄，繼續合作搜尋在華美軍失蹤人員遺骸。王毅還提到「月季外交」：特朗普總統5月到訪中南海時，對中國月季讚賞有加；幾個月後，中國月季帶着中國人民的美好祝福，漂洋過海來到美國白宮，成為兩國友好新的象徵。

筆者認為，這八點成果共識覆蓋了政治定位、經貿、執法、人工智能、軍事溝通、人文交流等多個領域，既有戰略框架，也有具體安排，絕非空泛表態。尤其是300億美元對等降稅安排、貿易理事會和投資理事會的建立、人工智能對話機制的啟動，都是可操作、可落實的制度性成果。

實力扭轉格局

底氣源於自主

王毅說，作為世界前兩大經濟體，中美你中有我、我中有你是客觀事實，合則兩利、斗則俱傷是歷史啟示，相互成就、合作共贏是唯一正確選擇。訪問前夕，雙方經貿團隊達成新的聯合安排，穩定了兩國經貿關係，穩住了市場信心，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是利好。

王毅指出，中美經貿關係歷經曲折，今天的穩定局面來之不易。中國國家領導人指出，合作是雙行道，中美經貿關係的穩定既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單。美方應當公平對待中國企業，秉持平等、尊重、互惠的精神，通過對話談判找到解決問題的出路。雙方要相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展，更好造福兩國人民。

王毅還談到執法合作。他說，中美執法合作有力維護了兩國人民的生命財產安全，提升了两國關係發展的「安全系數」。芬太尼濫用給很多美國家庭帶來難以彌合的創傷。儘管這一問題不是中國造成的，但中方從人道主義和中美關係大局出發，始終以最大善意、盡最大努力為美方應對芬太尼危機提供協助。兩國元首責成雙方執法部門繼續加強合作，共同打擊跨國犯罪。

王毅說，民心相通為中美關係發展提供了堅實力量和持久動能。為推動中美人文交流，中國國家領導人宣布了一系列新舉措。在提前兩年半完成「5年5萬」倡議目標的基礎上，宣布未來5年中方將邀請10萬名美國青少年来華交流學習。從5萬到10萬，增長的不仅是數字，更是為中美友好積聚青春力量。最受美國民眾歡迎的好消息，是大熊貓「平平」「福雙」即將落戶亞特蘭大動物園。王毅說，大熊貓是友誼的使者，兩國的熊貓情緣已跨越半個多世紀。「平平」「福雙」的到來，將為中美友好再添佳話。

王毅說，特朗普總統夫婦邀請中國國家領導人夫婦共同參觀美國國家檔案館，與5月中國國家領導人邀請特朗普總統參訪天壇異曲同工，體現了中美兩個大國對彼此歷史文化的理解和尊重。彭麗媛教授應梅拉尼婭之邀共同參觀國立亞洲藝術博物館，欣賞美國青少年合唱《茉莉花》等中國歌曲，拉近了兩國人民心靈的距離。王毅表示，惟以心相交，方成其久遠。中美關係繼續前行，既需要元首層面的「握手」，也需要普通民眾的「牽手」。

筆者認為，人文交流是中美關係最深厚的根基。10萬名美國青少年來華、大熊貓落戶亞特蘭大、月季漂洋過海，這些看似柔性的安排，實則是在兩國關係的土壤中播下長期友好的種子。

王毅說，面對變亂交織的國際形勢，中美關係的世界意義更加凸顯。中國國家領導人指出，雖然中美合作不可能解決世界上所有問題，但沒有兩國合作，世界上很多問題都難以解決。此訪期間，兩國元首就共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，同意加強協調，為世界和平發展作出應有貢獻。

中東和伊朗問題上，王毅說，中國國家領導人強調各國主權和安全都應得到尊重，鼓勵各方堅持和平選擇，支持美伊回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，盡早重啟對話談判，最終達成包括核問題在內的全面協議。雙方同意伊朗永不可擁有核武，以及沒有國家或組織可以在國際水道內徵收費用。國際輿論高度評價中方客觀公正立場，認為中方為中東局勢降溫發揮着建設性作用。

人工智能方面，王毅說，中國國家領導人同特朗普總統深入溝通，指出中美都是人工智能大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智能，確保人工智能發展始終受控於人、造福於民。兩國元首商定，用好中美人工智能對話機制，就其風險和收益進行交流，共同防範人工智能被濫用惡用。

此外，中美相互支持對方辦好亞太經合組織會議和二十國集團峰會，兩國元首有意出席對方主辦會議。王毅還提到，今年是東京審判開庭80周年。中美同為聯合國安理會常任理事國，維護戰後國際秩序、防止軍國主義復活，是雙方的共同責任。

筆者認為，中美在人工智能領域建立對話機制，意義尤為深遠。AI技術發展迅速，風險與收益並存，若缺乏大國之間的溝通協調，很容易引發誤判和衝突。中美同意建立AI事件溝通渠道，表明雙方都認識到必須對這一新興技術進行共同管控。這是大國責任的體現。

擺脫單一依賴

掌控戰略主動

這次訪問，是中國國家領導人時隔11年再度國事訪問美國。2017年特朗普海湖莊園峰會時，中國在多個領域仍落後於美國。但今天，時勢已發生巨大變化。

美國有線電視新聞網分析指出，中國已崛起為科技領域的重量級選手，本土AI模型不斷縮小與美國前沿模型的差距；中國製造業去年創下1.2萬億美元的全球貿易順差，這在一定程度上歸功於其電動車、太陽能板和晶片需求的激增。且中國對稀土等產品供應鏈的掌控力，賦予北京在應對華盛頓及特朗普「美國優先」貿易戰時獨特的籌碼。復旦大學國際問題研究院院長、政府外交政策顧問吳心伯表示：「與九年前相比，中國自信了許多；更重要的是，如今中國已找到制衡美國的有效途徑。」

中國的自信，更源於過去近10年間逐漸形成的自給自足能力。中國目前有能力實現貿易多元化、擺脫對美國市場的依賴，並建立技術自主能力。中美逐漸勢均力敵的實力，讓雙方都深知，如果新的限制措施被中方視為過於激進，可能會重新引發衝突，導致兩國經濟再次陷入去年那種瀕臨全面脫鉤的境地。諮詢公司「亞洲集團」的執行合夥人Kurt Tong表示，這項休戰協議很可能會在本周得到延續。鑑於雙方實力相當，處於「誰也贏不了」的局面，雙方都會謹慎行事，避免將對方逼入絕境。

筆者認為，中國的底氣不是憑空而來的，而是來自完整的工業體系、廣闊的國內市場、堅定的政治意志和日益增強的科技自主能力。正是因為有了這些實力基礎，中國才能夠在談判桌上與美國平起平坐，才能夠在核心利益問題上堅守底線，才能夠在經貿戰中不落下風。多次貿易戰中，美國吃不到甜頭，根本原因就在這裏。這一切，值得讓我們每一個中國人，包括香港市民在內，感到無比自豪。

王毅最後說，此次歷史性訪問豐富了中美建設性戰略穩定關係的內涵，維護了中美關係總體穩定的大局，創造和書寫了中美關係的時代新篇，將對世界和平與發展事業產生深遠影響。從「相聚北京」到「相約華盛頓」，中國國家領導人始終以高瞻遠矚的戰略眼光和兼濟天下的寬廣胸襟，引領中美關係行穩致遠。中國國家領導人從容自信的領袖風範給美國各界留下深刻印象，激發了美國人民走近中國、感知中國的熱情，在美國社會播下了友誼種子。

王毅說，短短一個月時間裏，中國國家領導人3次出訪，輻射周邊國家、聯動全球南方、運籌外交全局，讓中國理念更得人心，大國作用更加凸顯，國際影響力進一步提升。我們要以更昂揚的精神狀態、更堅定的奮鬥意志，全力開創新時代中國特色大國外交新局面，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業營造更有利國際環境、提供更堅實戰略支撐。

看清時代大勢

香港如何自處

把王毅的總結和中方公布的成果清單放在一起看，這次訪問的邏輯非常清晰：常態訪問可以用聯合聲明來彙總成果，但這次具有重大里程碑意義的訪問，真正重要的是通過中國的優勢，兩國日漸形成政治默契。中國對待中美關係的判斷，從來都是政治高度和戰略維度的。只要雙方能夠分清是敵我還是朋友，大單不是問題，合作也不是障礙，有利益競爭也是可以接受的。戰略意圖上的敵對才是最危險的。

中國最核心的任務，就是遊說美國改變對華戰略判斷，放棄敵對，跨越修昔底德陷阱。判斷美國的對華尊重是口頭還是實際，標準只有一個：美國能不能接得住中國提出的改變兩國戰略敵對問題，能不能從戰略高度、長遠高度改變對華態度。

筆者認為，這次訪問的真正成果，可能要在未來幾個月、甚至幾年後才能顯現。八點成果共識擺在桌面上，300億美元對等降稅已經落地，貿易理事會和投資理事會已經啟動，人工智能對話渠道已經建立，10萬名美國青少年將在未來五年來到中國，大熊貓「平平」「福雙」即將抵達亞特蘭大。這些不是空話，而是實實在在的成果。中國國家領導人親自出面的這場超級戰略遊說，是為中美關係定方向、定調子、定底線。這才是這次訪問的頭等大事。

從抗美援朝的「打得一拳開，免得百拳來」，到今天的「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，中國走過了一條不平凡的路。當年那一拳，打出了國威，打出了尊嚴，也打出了今天能夠與世界頭號強國平起平坐、對等對話的資格。中國不惹事，但也不怕事。中國願與美國相向而行，但絕不會以犧牲核心利益為代價。這，就是一個歷經磨難、走向復興的大國，應有的樣子。值得讓我們每一個中國人，包括香港市民在內，感到無比自豪。

中美關係回穩，地緣政治風險降溫，資金流不再輕易因恐慌而急劇轉變。財政司司長陳茂波表示，市場會積極正面解讀中美元首會晤訊息，令投資者布局更安心。筆者認為，香港作為國際金融與貿易中心，無疑是最直接受益者。隨著中美經貿持續穩定向好，雙方在科技與青年交流等領域拓展空間，香港憑藉「背靠祖國、聯通世界」優勢，必將在兩國務實合作中扮演更積極的「超級聯繫人」角色。

香港人務必徹底看清大勢。過去部分人沉迷於西方全力圍堵中國的政治幻象，甚至妄圖挾洋自重，如今連美國總統都親自走到停機坪，以最高規格迎接中國領導人，那些期盼中美交惡、從中漁利的短視之徒，是時候徹底醒悟。大勢不可逆，香港的未來緊緊依附於國家的強大與中美關係的穩定發展。

陳茂波亦提到，全球經濟格局「東升西降」，全球南方經濟增長更穩定、更有力。香港有地理優勢，目前首次及跟進融資額度很大，亦大力發展大宗商品交易及創科。這些都是香港轉型升級的方向。不要留戀過去單靠西方市場的舊模式，而要積極對接國家發展戰略，開拓全球南方、粵港澳大灣區、一帶一路沿線市場。特區政府上周發表香港首份《五年規劃》，將經濟增長訂在合理區間，保持政策彈性，同時把方向、產業、民生目標講清楚。中美關係穩定，正好為香港提供更可預期的外部環境，令五年規劃更有條件落實。

看清大勢，方能立足未來。香港的繁榮穩定，離不開國家，也離不開穩定的國際環境。順應時代潮流，積極融入國家發展大局，香港才能在這場百年未有之大變局中找準定位，迎來真正繁榮與穩定。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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