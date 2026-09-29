林志鵬｜依憲制謀劃發展　以民意凝聚共識

來稿作者：林志鵬



《經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》公布，其意義既在於為未來五年確立發展方向，也在於展現「一國兩制」框架下謀劃香港長遠發展的制度邏輯。這份規劃由特區政府依法制定，主動對接國家發展戰略，並在廣泛聽取社會意見的基礎上形成。理解其深層意義，需要把握兩個方面：憲制安排為謀劃發展確立權責依據，民意參與為推動發展厚植社會根基。



《憲法》和《基本法》共同構成香港特區的憲制基礎。基本法第四十八條規定行政長官領導特區政府、決定政府政策；第六十二條明確特區政府制定並執行政策、編制並提出財政預算等職權。因此，特區政府就經濟社會發展制定中長期策略，有清晰的憲制依據。首份五年規劃，是政府運用既有職權，對香港未來發展作出整體部署的重要實踐。

從這個意義上說，制定五年規劃，體現的是特區依法履行治理責任的主動性。香港面對產業轉型、人口老化、土地供應等長期課題，需要把當前措施與未來需要聯繫起來，把不同政策範疇放在同一幅發展藍圖中考量。以五年為尺度統籌部署，有助於增強政策的連貫性，避免長遠問題被年度工作切割，也使政府對發展方向和施政成效承擔更清晰的責任。

香港規劃與國家規劃之間的關係，同樣應放在「一國兩制」的憲制框架下理解。香港是國家的特別行政區，其長遠繁榮與國家整體發展緊密相連。特區政府以國家「十五五」規劃為重要指引，主動對接國家發展戰略，同時根據香港的制度特點、經濟條件和社會需要制定具體部署，正是把國家發展方向與香港實際相結合。

國家發展為香港提供廣闊腹地、重大機遇和有力支持，如何將這些條件轉化為自身的競爭力，則有賴特區積極謀劃。鞏固金融、航運、貿易優勢，培育創科產業，深化區域合作，都需要香港找準定位、發揮所長。主動對接的要義，在於把國家所需與香港所長具體結合起來，使香港在服務國家發展中拓展自身空間。融入國家發展大局愈深入，愈需要充分發揮香港的獨特功能和制度優勢。

因此，不能僅因採用「五年規劃」這一形式，便將其理解為香港經濟制度的轉變。中長期規劃是一種公共治理工具，其作用取決於具體內容和實施方式。土地開發、交通基建、科研投入和人才培育，本來就需要跨年度部署。政府提前協調這些公共投入，有助企業形成穩定預期、安排長期投資，也有助市民規劃就業和生活。尊重市場規律、保障企業自主與加強政府的長遠謀劃，完全可以相互促進。

在這一過程中，行政主導發揮着重要作用。行政長官領導政府把握方向、協調部門、安排政策優次，將跨領域、跨年度的工作納入整體部署；同時充分聽取立法會和社會意見，在權衡不同訴求後作出決策，並對落實成效負責。首份五年規劃的制定，使這種統籌責任有了更清晰的目標和載體，也對政府的執行能力提出了更高要求。

首份五年規劃的編制，為不同意見進入政策形成過程提供了多層次渠道。在政府與立法會協同研究及意見收集機制下，立法會組成六個專題組，在約一個月內舉行99場諮詢會，接觸各界人士超過4,000人次，收集570份建議書。立法會匯集的專業知識、界別經驗和地區訴求，為政府掌握實際情況、完善政策部署提供了參考。

更廣泛的參與來自公眾諮詢。諮詢由6月15日至8月14日進行，其間政府舉辦逾100場諮詢活動，約30場由行政長官親自主持；政府其後公布，收到超過17,000份有關規劃的意見。這些參與表明，香港社會對未來發展有關切、有期待，也有建言獻策的積極性。首份五年規劃因而具有超越政府內部研究的社會參與基礎。

民意參與的價值，既在於提供資訊，也在於促進理解。政府透過諮詢，更清楚地掌握政策可能面對的實際困難；市民和業界透過討論，更全面地了解城市發展的整體需要。當不同界別的訴求被放在共同的發展框架中考量，社會便有機會從各自關切出發，逐步形成對公共利益的共同認識。凝聚共識，正是在這種相互理解中展開。對市民而言，規劃描繪的方向固然重要，生活能否逐步改善更具說服力；對企業而言，政策承諾能否落實、遇到問題能否及時協調，直接影響其投資信心。社會支持需要以實際成果維繫，規劃的公信力也需要在履行承諾中累積。

五年規劃與年度《施政報告》的銜接，正為這種持續檢視提供了條件。長遠目標透過年度政策逐步推進，再結合財政安排和執行進度加以評估。政府已表明，往後每年的施政報告將因應國際環境、經濟預期和最新情況制定措施，持續落實規劃藍圖。社會由此可以更清楚地了解哪些工作正在推進，哪些目標尚有差距，哪些措施需要調整。

依憲制謀劃發展，使香港的長遠部署有根有據；以民意凝聚共識，使發展方向獲得深厚而持續的社會支持。首份五年規劃的價值，正在於把依法履職的制度力量與共建香港的社會力量結合起來。接下來，香港立足「一國兩制」實踐，把握國家機遇，回應市民期盼，以扎實成效兌現發展承諾，才能將這份五年藍圖轉化為長遠繁榮的基礎、可感可及的民生福祉。

作者林志鵬是全國港澳研究會會員，香港時事政治評論員。



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