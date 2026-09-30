立法會議員．方國珊｜五年規劃落民生　消防科技為舊樓提升安全

來稿作者：方國珊議員



行政長官今年在五年規劃及施政報告中提出要強化防災減災救災能力，當中提及應用物聯網火警偵測系統提升樓宇消防安全水平。這不只是推廣一項新科技，而是為舊樓消防安全改善工程提供了一條新的技術路徑。



立法會議員方國珊。（湯致遠攝/資料圖片）

舊樓消防改善一直面對空間、工程及成本等多重限制。傳統工程需要安裝消防栓、喉轆、水缸等裝置，對空間有限的舊樓而言並不容易；加上工程成本較高，亦可能令業主在推行消防改善時面對較大財務壓力。當消防安全要求不變，如何在現實條件下找到更可行的方案，正是科技可以發揮作用的地方。

物聯網火警偵測系統其中一個重要改變，是將消防由「靜態」帶向「動態」，做到主動預警、實時監控。系統能在火警初期即時傳送訊號，第一時間提醒居民逃生，爭取寶貴的應變時間。對火警而言，及早發現往往直接影響後續應變，將偵測時間提前，本身就是提升消防安全的重要一環。另外，系統還可以持續監察消防裝置的狀態，一旦發現異常，即時可通過裝置內SIM卡，經電訊商通知服務供應商及承辦商跟進維修。這意味着消防安全不只是在發生火警時才發揮作用，日常亦能透過持續監察及時發現設備問題，提升消防裝置的可靠性。

物聯網方案另一個實際優勢，是有助突破空間及工程限制。傳統消防工程涉及較多固定設備，舊樓受原有結構及空間所限，施工往往較為困難；新方案無須大規模改動樓宇結構，有助簡化安裝流程。再加上安裝成本較傳統消防工程低，亦能減輕業主負擔，降低推行消防改善的實際門檻。換言之，物聯網火警偵測系統的意義，不只是多了一套新的消防設備，而是以不同的工程思路，處理舊樓消防改善一直面對的實際問題。

這種以科技突破空間限制、減輕業主財務負擔的施政方案，體現政府在提升城市韌性上的靈活性與創新思維。政府先透過先導計劃驗證物聯網方案在6層或以下舊樓的成效，再逐步擴大應用至7層或以上舊樓，讓新技術經過真實環境檢驗後才推廣，是務實而穩妥的政策做法。要讓創科真正發揮效益，亦需要政府、業主及業界共同推動，將技術優勢轉化為實實在在的消防安全保障。

這亦正是五年規劃落實民生的一個具體例子。五年規劃談創新科技，不能只着眼於研發新技術，更重要的是讓科技走出實驗室，進入城市治理，解決市民每天面對的實際問題。「物聯網火警偵測系統」或許不是最矚目的創科項目，卻直接回應舊樓消防改善面對的空間、設備及成本限制，說明創科未必要追求高端，同樣可以從細微而具體的民生問題入手，提升市民的生活安全。

消防安全標準不能降低，但達致安全的技術方案可以與時並進。從先導試點走向更廣泛應用，物聯網火警偵測系統帶來的不只是一套新設備，更是香港消防安全管理的一種新思路——以科技提升預警能力，以數據強化管理，以更靈活的工程方案，讓舊樓消防改善有更多可行選擇，亦讓科技真正轉化為民生保障。

作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員、西貢區議員、工程師。



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