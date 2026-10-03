來稿｜離岸信託監管如何掀起富豪離婚潮？

來稿作者：謝柏梁



2026年盛夏，中國高淨值財富領域迎來劃時代監管變革。7月24日，財政部、國家稅務總局聯合發布《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》（2026年第21號公告），同日配套出台征管層級的2026年第15號公告，正式搭建起中國首套完整的離岸信託個人所得稅征管體系，徹底填補數十年來的監管空白，終結高淨值人群利用離岸架構隱匿資產、規避稅負、隔離婚姻財產分割的灰色時代。與此同時，在岸稅收加大了全方位監管與無盲區實施力度。



新政倒逼頂層富豪「技術性離婚」

政策落地後，頂層財富圈的應對行動迅速鋪開。數據顯示，2026年8月上旬，內地千萬級以上資產人群離婚登記數量，較去年同期大幅增長127%，打破常年穩定的數據曲線。時間線的高度重合，並非偶然的社會現象，而是高淨值群體基於稅收新政的集體風險對沖，一場圍繞財產合規、稅負優化、風險隔離的富豪離婚、易城遷徙、海外資產重構潮全面爆發。

2026年雙重磅稅務公告的落地，實現離岸信託「設立、存續、變更、終止」全生命周期稅務監管覆蓋，徹底顛覆舊有財富運作邏輯。依據21號公告核心條款，新政確立三大剛性征管規則，全面封堵避稅漏洞：第一，中國稅收居民將境內外股權、不動產、金融資產等財產裝入離岸信託時，直接視同財產轉讓，資產增值部分統一按照20%繳納個人所得稅，且完稅後重置資產計稅基礎，杜絕後續重複避稅空間；第二，離岸信託存續期間產生的股息、利息、資本利得等收益，無論是否向受益人實際分配，均需由居民受益人按年度主動申報納稅，徹底終結「收益滯留境外、長期零納稅」的慣例；第三，執行嚴格的實質重於形式原則，對多層嵌套的離岸代持架構全面穿透核查，最終追溯至境內實際控制人，層層拆解隱匿資產的灰色架構。

與此同時，新政設立90天合規補報窗口期，允許高淨值人群主動補報2023年以來離岸信託歷史收益，免於滯納金與罰款處罰，這一彈性規則成為倒逼富豪集中整改的核心催化劑。窗口期結束後，未申報、未繳稅的離岸資產將直接被認定為偷逃稅務，面臨補稅、滯納金、行政罰款，情節嚴重者將追究刑事責任。

離岸信託隱形屏障徹底瓦解

除稅收監管外，新政更打通稅務、外匯、司法、CRS跨境數據交換壁壘，實現離岸資產全透明化。舊規則下，富豪藏於離岸信託的婚後財產，國內法院與稅務機關難以核查舉證，成為婚姻財產分割的最大漏洞；新政落地後，婚姻存續期間置入的所有離岸資產、增值收益、投資回報，全部納入夫妻共同財產司法認定範圍，無法再通過境外架構逃避分割。

2026年的富豪離婚潮，並非單純的情感破裂，而是監管規則重塑下的精準財富避險行為，蔡崇信離婚事件是這輪行業浪潮的典型縮影。公開資料顯示，蔡崇信長期依託開曼、BVI多層離岸架構持有阿里巴巴核心股權與海外投資資產，數十億美元的離岸財產長期處於監管模糊地帶，既無稅務申報壓力，也能完美隔離婚姻財產分割風險。在舊規則下，即便婚姻變動，其離岸信託鎖定的巨額資產，難以被司法認定為夫妻共同財產，配偶無法參與分割。

但2026年稅收新政落地後，這一保護屏障徹底瓦解。新政明確，2023年1月1日後居民個人置入、存續的離岸信託資產，全部納入穿透征管範圍，婚後產生的資產增值與投資收益均屬應稅範圍，同時可被法院認定為夫妻共同財產。這意味着，蔡崇信名下長期隱匿的離岸資產即將全面透明，若未提前梳理婚姻關係，不僅需要補繳巨額歷史稅款，還將面臨高比例財產分割，數十年積累的財富將大幅縮水。

因此，新政落地八日後的快速離婚操作，是專業財稅與律師團隊精準推演後的合規博弈，核心目的是在離岸資產全面合規申報前，完成婚姻風險切割，固化個人財產權屬，規避後續的分割損失與稅務風險。繼蔡崇信之後，2026年8月以來，珠三角製造業上市實控人、江浙滬一級市場投資大佬等眾多高淨值人士密集辦理離婚手續，呈現「低調快速、無財產爭議、窗口期集中辦理」的鮮明特徵，與普通離婚形成明顯區分。

跨境監管收緊終結灰色套利

梳理2023至2026年A股實控人離婚股權分割數據，可清晰看見財富監管收緊的趨勢變化：2023年共出現3起案例，合計分割市值約264.1億元；2024年2起，合計23.26億元；2025年3起，合計16.66億元；2026年截至9月29日共3起，合計分割市值73.35億元。數據變化並非離婚率常態波動，而是監管漏洞收緊後，原本隱藏的婚姻財產風險集中暴露，高淨值人群被動集中處置的結果。

近兩個月來的本輪富豪離婚潮，本質是「技術性離婚」，是高淨值群體應對離岸稅收新政的核心對沖手段，背後隱藏三套清晰的財富保護邏輯，完全不同於普通民眾的情感離婚。

技術性離婚精準切割財產風險

第一，切割夫妻共同財產，鎖定核心資產權屬。舊規則下，離岸信託的隱秘性讓富豪可獨佔海外婚後資產，配偶無法舉證、法院無法核查。新政實現數據穿透後，所有離岸資產的設立時間、資金來源、資產規模、收益流水全部可查，婚後置入的離岸財產增值部分必須依法分割。在90天合規窗口期內完成離婚，可徹底切割婚前與婚後資產邊界，隔離配偶的財產分割權益，保住核心積累財富。

第二，優化稅務主體，降低整體合規稅負。過去多數富豪以家庭為單位搭建離岸信託架構，夫妻交叉持股、共同受益，長期實現零申報、零納稅。新政落地後，此類歷史滯留收益需要集中補報補稅，且後續每年收益均需繳納20%個稅。通過離婚拆分資產主體與信託受益權，可重新規劃稅務架構，拆分合規壓力，同時規避夫妻資產關聯帶來的聯合穿透核查風險，實現稅負合理優化。

第三，抓準窗口期兜底，杜絕長期合規風險。本次新政給予的90天補報窗口期，是高淨值人群最後的無滯納金整改機會。窗口期後，所有未合規的離岸資產將直接定性為偷逃稅務，面臨嚴厲處罰。集中離婚不僅能快速梳理個人資產邊界、完成合規申報，更能一勞永逸隔離未來婚姻變動帶來的二次財產分割風險，實現財富長期穩定。

今年7月1日《國務院對外投資的規定》：首次將居民個人納入境外投資監管，個人設SPV、海外投資需備案 / 登記，不得私自搭建離岸平台轉移資產。離岸信託稅收新政，標誌着中國高淨值財富管理時代的徹底迭代。過去依靠信息不對稱、監管空白、離岸架構嵌套實現的隱匿財富、規避稅負、隔離風險的灰色時代正式終結，財富透明化、合規化、陽光化成為頂層財富運作的唯一準則。銀行對大額、可疑跨境交易上報，海外開戶 KYC 亦要求資金來源與完稅證明。必要時啟動跨境司法協助：可透過稅收協定、司法互助，向離岸轄區調取帳戶資料、凍結及追繳非法轉移境外資產。

從宏觀層面而言，這輪浪潮是國家財富監管體系完善的必然結果。長期以來，離岸信託成為少數頂層人群的避稅特權，加劇稅收不公與財富分配失衡。新政的出台，本質是推動高淨值海外財富陽光化、合規化，而富豪的集中技術性離婚，只是監管收緊過程中市場主體的短期博弈反應。

內地資本加速赴港過渡佈局

面對離岸稅收新政的全面落地，高淨值人群的財富應對不僅限於離婚重組，更延伸至資產轉移、城市遷徙、海外身份重構等多維度操作，形成「離婚優化、投港布局、易城博弈、海外遷移」的完整財富調整鏈條。

首先是財產跨境轉移，重點布局香港市場。值得關注的是，在內地稅務與監管口徑中，香港屬於標準離岸地區。香港擁有獨立普通法體系、獨立稅制、單獨關稅區與自由資本流動機制，內地居民在香港設立的家族信託、持有的離岸人民幣（CNH）資產，完全適用21號公告監管規則，與開曼、BVI信託納入同一征管體系，僅剩資產靈活性優勢，不再具備避稅與隱匿功能。這也讓原本依賴香港架構做財富隔離的富豪，徹底失去灰色操作空間。

內地稅務部門近年持續強化高淨值人群稅務稽查，組建專屬稽查團隊，部分團隊甚至專門跟進單一億萬富翁的稅務合規情況，精準打擊高端避稅行為。數據顯示，僅香港一地保守來看，就沉澱着遠超過1.7萬億美元的內地居民財富，成為富豪規避內地嚴格監管、優化資產配置的核心陣地。雖然香港信託已被納入離岸監管體系，但依舊保留資本自由流動、金融工具豐富、保值期望托底、法律體系成熟的優勢，成為高淨值人群過渡布局的首選。

據港交所9月9日公告，海底撈大股東張勇、舒萍夫婦在新政落地前，通過家族離岸信託大幅折讓配股，出售2.59億股海底撈股份，套現的交易總額為27.51億港元。對外雖稱是個人資金安排，但至少表面上來看，此次大額套現是為應對離岸信託歷史欠稅補繳與稅務合規整改。深層的考慮與家族規劃，當然遠不止此。

富豪移民潮下的財富利益重組

其次是「易城博弈」，利用區域監管差異優化稅負予以討價還價，爭取實現損失最小化。在嚴格的全國性新政框架下，部分富豪利用國內不同城市的稅收執行彈性、招商競爭關係，開展稅務博弈。據市場知情人士透露，廣州某上市企業控股大股東曾收到1億元稅單，隨後以企業整體遷往上海為談判籌碼，最終與當地稅務部門達成協議，將應繳稅額降至500萬元。此類案例並非個例，眾多高淨值企業家通過企業遷址、主體變更、區域稅收談判等方式，對衝新政帶來的高稅負壓力。同時，部分富豪刻意選擇香港、新加坡等境外小型且隱私度更高的金融機構存放資金，避開大型投行的高調監管視野，降低資產曝光與稽查風險。

富豪們的海外移民潮悄然升溫。面對全面穿透的稅務監管與日趨嚴格的合規要求，一流富豪大多搖身一變為外國人，中等富豪也在紛紛攘攘，加急獲得家人與資深的外國護照庇護，在這兩者之間的眾多高淨值人士也迅疾啟動海外身份辦理，提前規劃稅收居民身份轉換，規避未來可能出台的資本退出稅。部分富豪通過沽售境內上市公司股權、梳理離岸資產架構、海外杠杆借款等方式，提前完成資產出表與跨境配置，降低境內資產集中度，分散合規與稅務風險。

本輪富豪離婚、易城、討價與海外遷徙浪潮，從來不是簡單的情感變動或資產搬遷，而是監管規則重塑下的財富利益重組。短期來看，90天合規窗口期內，高淨值人群的資產梳理、婚姻切割、架構重組行為仍會像錢塘大潮一樣高強度持續，市場相關案例將維持高位；長期來看，隨着跨境數據核查、稅務穿透監管、財富合規體系的持續完善，灰色財富運作空間將會有所減少或者另闢蹊徑、再起堂廡。

未來，高淨值人群的財富管理將告別過去的充分套利思維，在很大程度上轉向合規經營、依法納稅、風險前置的專業化模式。離岸信託也將回歸資產保護、財富傳承的本源功能，不再作為大幅避稅的重要工具。與此同時，財富監管的均等化，從國家願望上看將進一步縮小貧富監管差異，優化財富分配格局，推動中國資本市場與財富管理行業走向更規範、更公平的新階段。當然，財富與婚姻、在岸與離岸、偷稅與征稅的利益博弈仍會持續，未來依舊會伴隨着各類資產重組事件，見證頂層財富格局的波翻雲湧、騰挪變化與持續演進。

作者謝柏梁是香港紫荊書院副校長，上海交通大學中文系、中國戲曲學院戲文系原主任。



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