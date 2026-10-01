楊莉珊｜領會習近平主席國慶重要講話——在繼往開來中堅定復興信心

來稿作者：楊莉珊



9月30日晚，人民大會堂燈光璀璨，歡聲盈耳。慶祝中華人民共和國成立77周年招待會在這裏舉行，中外人士歡聚一堂，共慶新中國華誕。習近平主席發表重要講話，向全國各族人民、解放軍和武警官兵、各民主黨派和無黨派人士致以節日祝賀，向香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞致以誠摯問候，向關心支援中國建設的國際友人致以衷心感謝。短短一篇講話，既回望七十七載風雨兼程，也指向中國式現代化新征程；既講清治港治澳的大政方針，也亮明反分裂、反干涉的鮮明立場，更向世界傳遞獨立自主、和平發展的確定性和正能量。



七十七年不是抽象數字

兩重奇跡疊印在土地上

77年前，新中國在一窮二白中站起來；77年後，中國是世界第二大經濟體，擁有世界上最完整的工業體系，建成世界最大規模的教育體系、社保體系、醫保體系。講話裏有一句沉甸甸的話：實現中華民族偉大復興勢不可擋。這不是修辭，而是被時間檢驗過的判斷。

中國人民不懈奮鬥，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡。這兩大奇跡放在一起看，才見分量：很多國家有過高增長，但沒能穩住社會；有些地方表面穩定，卻長期陷在低增長和中等收入陷阱裏。中國把「發展」和「穩定」同時握在手裏，靠的不是偶然運氣，而是長期堅持黨的領導、堅持以人民為中心、堅持在發展中保障和改善民生，是在一次次風險考驗中把制度優勢轉化為治理效能。

今天的中國，處在「第一個百年奮鬥目標已經實現、第二個百年奮鬥目標正在推進」的歷史方位上。全面建成小康社會之後，下一步是全面建成社會主義現代化強國。也就是說，慶祝國慶，不是只慶祝過往，更是給前進方向校準座標：我們已經走過最艱難的起步，但遠沒到躺平歇腳的時候；復興前景前所未有地清晰，但前行路上的風浪也前所未有地具體。

制度優勢不是口號

一步一步扎實往前

經過長期探索和實踐，中國特色社會主義制度展現出巨大優勢，國家治理體系和治理能力現代化水準不斷提高。這句話要反過來讀：制度優勢不是天然落在口袋裏的，是長期探索出來的，是治理實踐磨出來的，是遇到危機、扛住壓力、解決問題之後沉澱下來的。

疫情防控轉段後經濟恢復、科技卡脖子下的自主創新、超大人口規模下的脫貧攻堅、複雜輿論場中的社會共識重塑，每一件都不輕鬆。中國式現代化的特殊性就在於：底子大、人口多、差異廣、任務疊層，不能照搬任何現成範本。所以講話說「堅定信心、錨定目標，一步一步扎實往前走」，這是方法論，也是定力。

外部是變亂交織的世界，內部是結構調整陣痛期和新舊動能轉換期疊加。頂壓前行、向新向優，靠的是加快構建新發展格局，靠的是進一步全面深化改革，靠的是統籌發展和安全。「十五五」規劃實施在即，能不能實現良好開局，不看口號多響，看專案落地、看內需提振、看新質生產力長出來沒有、看就業和收入有沒有實打實改善。

民生不是增長的附屬品，而是增長的歸宿。切實保障和改善民生，努力完成全年目標任務，才能讓老百姓把「國家大敘事」和「自家小日子」連起來。人民有獲得感，制度才有說服力；基層有安全感，穩定才有根。

「一國兩制」是定海神針

港澳要在大局中找位置

習近平主席重申，堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局，保持長期繁榮穩定。這句話對香港、澳門來說，是最根本的預期管理。回歸以來，港澳經歷過高光，也經歷過風浪。經驗已經寫得很清楚：離開「一國」談「兩制」，就會跑偏；離開法治和穩定談自由，就會失序；離開國家大局談自身繁榮，就會越走越窄。港澳的真正機會，不在做國家的旁觀者，而在做國家高水準開放、國際金融、科創協同、規則銜接的超級連絡人。

支持港澳融入和服務國家發展大局，不是把港澳內地化，恰恰是讓港澳發揮港澳性：普通法制度、國際網路、專業服務、資本樞紐、葡語平台、文旅軟實力，都是國家現代化需要的稀缺資源。香港做好離岸人民幣、綠色金融、創科轉化、人才樞紐，澳門做好適度多元、中葡平台、文旅會展，就是在服務大局中保住自身繁榮穩定。

對港人澳人而言，接下來要少一點「被安排」的被動想像，多一點主動對接國家戰略的實操：大灣區規則打通、跨境金融、資料流程動試點、專業資格互認、青年北上創業，哪一件做深了，都是幾代人的機會面。國家給的是方針和底氣，落地靠的是特區政府、企業和市民一起把門打開。

兩岸關係交流大門開着

分裂紅線怎麼都碰不得

習近平主席講話對台海問題的表述非常清楚：深化兩岸交流合作，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

這幾句話是一體三面。第一面是善意：交流不是姿態，是讓兩岸同胞繼續往來、繼續通婚經商就學就業，讓血緣、市場、文化、產業鏈把隔閡磨薄。第二面是底線：「台獨」分裂勢力是和平最大破壞者，不是「不同意見」，是改變台海現狀、把兩千三百萬台灣同胞綁上危險戰車的分裂行徑，必須堅決打擊。第三面是清醒：外部勢力干涉從來不是「關心台灣」，而是把台灣海峽當棋子，借機牽制中國、軍售賺錢、製造緊張、服務自身霸權佈局。

講和平發展，不等於模糊統一前景；反分裂，也不等於放棄交流。恰恰相反，越要統一前景，越要民間往來；越反分裂，越要把台灣同胞和「台獨」勢力區分開。祖國統一是大勢，但不是靠喊出來的，是靠實力、靠法理、靠民心、靠兩岸利益交融日深托起來的。

對台灣同胞，信號應該是明確的：大陸這邊的門一直開著，市場、就學、就業、創業、農漁產品採購、基層交流都歡迎；但對台獨分裂活動和外部干涉，不會含糊，不會交易，不會退讓。

世界越是紛亂

越要給出確定性和正能量

習近平主席講話最後落筆在外交：堅持獨立自主的和平外交政策，推動落實四大全球倡議，推動構建人類命運共同體，為變亂交織的世界注入更多確定性和正能量。

這是個亂世敘事下的中國回答。全球增長乏力、地緣衝突反復、供應鏈政治化、多邊機制被削弱，很多國家都在問「明天誰靠得住」。中國的回答不是搞陣營對抗，不是當新霸主，而是把全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議一套體系化方案擺出來，用互聯互通、發展融資、安全協作、文明互鑒、治理改革去補世界公共產品的缺口。

獨立自主四個字很關鍵。它意味著不隨美西方節奏起舞，不被冷戰思維帶溝裏，不因為別人施壓就改弦更張，也不因為自己塊頭大了就搞強權邏輯。和平發展不是軟，是戰略自信；命運共同體不是空話，是區別於零和博弈的另一種世界想像。對中國來說，外交最終要服務國內現代化。穩外貿、穩外資、穩預期，參與國際規則制定，保護海外利益，爭取科技合作空間，都離不開主動外交。世界越不確定，越需要中國穩得住；中國越穩，周邊和全球南方越有緩衝。

復興勢不可擋

但勢是幹出來的

習近平主席講話結尾那幾句很有力量：只要我們堅定信心、錨定目標，一步一步扎實往前走，成功就一定屬於偉大的中國共產黨、偉大的中國人民、偉大的中華人民共和國。

「勢不可擋」不是宿命論。勢，是工業體系全門類堆出來的；是工程師紅利和龐大市場長出來的；是脫貧、防疫、救災、基建一次次組織動員練出來的；也是億萬普通人肯加班、肯上學、肯還房貸、肯把孩子送進實驗室和工地裏熬出來的。沒有實幹，勢就會散；沒有定力，勢就會被噪音拆掉。

舉杯不是終點

是再出發的集結

招待會上，習近平主席提議舉杯：為中華人民共和國成立77周年，為中國繁榮富強和全國各族人民幸福安康，為中國人民同世界各國人民的友誼和合作，為在座各位來賓健康乾杯。

舉杯那一刻是溫情，放下杯子是責任。77年走到今天，新中國最可貴的不是沒摔過跤，而是每次摔了能爬起來，每次關口能選對路，每次危機後能重新凝聚人心。前方有風浪：外部遏制不會自動消失，內部轉型不會自動完成，台海風險不會自動降溫，民生痛點不會自動癒合。但風浪恰恰是用來標定方向的。越是變亂交織，越要回到講話裏那幾根主心骨——制度自信不是空話，實幹篤行不是套話，一國兩制不是權宜，反分裂不是情緒，和平發展不是軟弱，民族復興不是遠方，而是今年、這個季度、這個崗位上的選擇和行動。

77年前，先輩們接過的是一個破敗的家底、一個被打穿的國運。77年後，我們接過的，是一個站起來的大國、一套跑得動的制度、一條看得見的現代化路。前人把「站起來」和「富起來」兩步走成了，我們這一代要把「強起來」走扎實。這就是77周年最該回應的事：不忘來路，不懼風浪，不停腳步。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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