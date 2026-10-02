區議會議員．黃遠康｜破解「有人無工做，有工無人做」的供需錯配

來稿作者：黃遠康



近日，勞工及福利局發表「人力推算中期更新」報告，推算到2028年香港勞動人口短缺情況仍然維持，約相差13萬人。其中，部分行業的人手短缺情況嚴重，包括建造業、醫療保健業、製造及新型工業、餐飲住宿等。



職場供需錯配

學歷通脹顯現

然而，奇怪的是，一方面勞動市場出現人手不足，另一方面大學畢業生的全職崗位卻面臨萎縮。據統計，大學畢業生職位出現驚人的跌幅，由2022年約8萬個，減少至2025年約3.1萬個。在人工智能發展日新月異，加上全球經濟不景氣下，意味着職場競爭愈趨加劇，就算有一紙文憑亦未必容易覓得心儀工作。

以上的矛盾情況，說明香港的教育市場和勞動市場出現錯配，造成「有人無工做，有工無人做」的現象。自1990年代起，政府不斷投資專上教育，讓更多人擁有大學學位的同時，亦按照均衡的比例，相應增長不同學系的學額。現時，每年本地大學學額約15,000個，而文科及人文學科佔比約23%，相當於3,500人。然而，在學歷「通貨膨漲」的背後，社會並沒有提供足夠的對應崗位吸納以上專業的人才。在學歷與工種的不相配下，這類學生在勞動市場中經常處於弱勢。而當科技發展及經濟動盪的情況下，人力需求日漸減少，這種劣勢就會更趨明顯。

設立轉型基金

開闢職涯新路

筆者絕對同意特區政府的人力資源策略，就是投入更多資源加強培訓本地工友，協助轉型。不過，除了協助中高齡僱員之外，如何讓大學畢業生，特別是職場競爭力相對較低的一群轉移至其他有更大需求及更好發展的行業，改善人手短缺及人力資源錯配的現象亦同樣重要。

其實早在2002年，特區政府已經意識到「終身學習」的重要性，因而設立持續進修基金，讓在職人士可以透過政府資助下學習其他專業或技能，提升職場價值甚或轉行晉升。多年來，相關部門亦審視度勢，除了增加資助金額之外，亦開放更多不同培訓機構及課程，豐富打工一族的選擇。筆者認為，特區政府可以依循有關思路，為非專業學系的畢業生提供類似的額外培訓機會，例如成立「大學生轉型基金」，為一定年期內畢業、且出現就業困難的大學生提供就讀指定人手短缺行業的培訓課程，讓他們具備相關知識及資格，擴大發展路徑之餘，亦舒緩部分人手壓力。

重劃學額結構

對接市場需求

另一方面，當局亦應重新評估和審視未來的教育發展方針。筆者絕對同意專上教育不應該只是追求求職需要，全人教育、全面發展亦應受到重視。然而，如果教育投資與市場發展脫節，則有機會令「有人無工做，有工無人做」的情況惡化。在不縮減學位規模的情況下，建議相關部門定期按照社會實際情況、經濟發展趨勢及勞動市場需求，就學科名額及學系存廢作出規劃和建議。如此一來，畢業生的技能才可以更好適應實際需要，而公帑亦可以更有效而合理地利用。

當然，長遠而言，仍然離不開推動職業教育學位化。雖然不少國家例如德國、新加坡、中國內地等的專上職業教育發展蓬勃，讓年輕人有更加廣闊的出路，但是香港，不少教育界人士、家長甚至整體社會都依然誤以為職業教育是「低人一等」。因此，除了要在宣傳上「落足功夫」，糾正社會對職業教育的誤解和偏見的同時，也要政府主動開設學位課程，吸引更多學生報讀及更好裝備自己，讓出路更多元化和創造更大經濟價值。

社會願意投放資源在大學教育，都是希望作育英才，未來回報社會。因此，重新配對學位與市場需要是必要之舉，而舒緩人手短缺行業的困難和為年輕人創造更多向上流動機會更是當務之急。希望不久的未來，我們看到的會是一個各盡所能、各施其職的香港。

作者黃遠康是西貢區議員，香港青年事務發展基金會研究主任。



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