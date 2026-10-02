北上飛鴻｜從「反對」到「打擊」台獨　背後有何戰略部署？

北上飛鴻｜田暢



在今年77周年國慶招待會上，國家主席習近平只用了短短數十字談兩岸關係，但當中把「台獨」的關鍵動詞從「反對」改成「打擊」。內地連續數年在政府工作報告、建黨紀念大會與國慶場合重申同一套更強硬的表述，意味着相關政策已從防禦性宣示，升級為具備行動意涵的政治指令。



對台目標從「反對」升為「打擊」

「打擊」二字的重量，遠超過字面。它對內統一黨政軍系統的認知與動員方向，對外則向華府、東京與台北傳遞明確信號：中國不再滿足於口頭警告，而是準備把法律、經濟與軍事工具同步推進。

今年3月政府工作報告首次把對台目標從「反對」升為「打擊」，7月建黨大會再予確認，國慶場合則是最高領導人親自背書。這套表述的重複出現，顯示已完成內部論述整合，接下來的重點是執行層面的落實。

將外部干涉納入施壓框架

這個時間點尤其敏感：在剛剛結束中美元首會晤，隨即在國內最重要的節日場合重提「反對外部勢力干涉」。美國對台軍售的節奏正處於微妙狀態：去年底通過的大型軍售案仍在執行，但聚焦防空能量的140億美元案自5月起被擱置，華府內部甚至有人將其視為談判籌碼。

台灣國防部雖獲美方保證政策未變，但補給時程的不確定性已成為防衛規劃的隱憂。與此同時，美日韓三邊協調、AUKUS潛艦與技術合作、四方安全對話等區域機制持續運作，雖未直接點名台灣，卻實質強化了印太嚇阻網絡。

而把相關強硬表述與「反對外部干涉」並列，等於把軍售與區域同盟一併納入施壓框架，顯示其已把軍事準備與外交反制視為同一戰場。

政治表述轉化實質行動

退役將領在招待會上的集體現身，則為這套論述增添了軍事背書的意象。范長龍、常萬全、馬曉天與李作成等人的公開露面，未必直接對應兩岸情勢，卻在特有的政治文化中具有穩定軍心與展示體制延續性的功能。既向內部表明高層對軍方的掌控與信任，也向外部暗示：相關政策不僅有文宣支撐，更有軍事體系的背書。

過去「反對」可以停留在宣示與反制層面，「打擊」則暗示更主動的法律追訴、經濟脅迫與軍事演訓升級。台灣的自我防衛能力、與美國軍售的實質進度，以及區域同盟能否從聲明轉化為可操作的嚇阻，都將決定這套論述會停留在言語，還是進一步走向行動。

北京已經把話講死，接下來要看的是，華府與台北是否還有足夠的時間與空間，去回應這個已被定錨的政治現實。在這場圍繞表述與實力的長期博弈中，語言的升級往往只是行動升級的前奏，真正的考驗還在後頭。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

