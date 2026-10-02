來稿｜五年規劃如何避免淪為「牆上的文字」？

來稿作者：楊華勇



10月1日這天，特首李家超在國慶酒會上講了一段分量很重的話：今天不僅是新中國成立77周年，也是香港第一個五年規劃公佈之後迎來的第一個國慶日，「別具意義」。



首推五年規劃劃定治理新起點

這話不是修辭。過去香港不是沒有規劃，但更多是施政報告、政策藍圖、發展策略；現在第一次有了名為「五年規劃」的中長期綱領，而且和2026年施政報告同日出爐，一長一短，一藍一圖，一管2026到2030，一管當下這一年。

真正值得問的不是「香港要不要規劃」，而是這份規劃能不能把國家的機遇、香港的國際屬性、市民的柴米油鹽，縫進同一套邏輯裡。國慶是情緒的高點，規劃是治理的起點。情緒過去之後，才是硬仗。

五年規劃跌價「國家機遇+國際機遇」

李家超反復講「識變、應變、求變」。這四個字背後，是香港這幾年真實的壓力：地緣格局重組、產業鏈重排、人工智慧改寫產業和就業、利率和財政約束仍在，傳統金融地產引擎又要換擋。香港不能只做風口上的城市，得學會自己造風。

五年規劃的邏輯就在這裡。它主動對接國家「十五五」規劃，但不是照抄內地模式，而是把「國家機遇+國際機遇」的疊加優勢制度化。向南，南部繼續做深金融、航運、貿易、專業服務；向北，北部都會區約三分之一香港土地，拿來放產業、科創、大學城、新社區。中間靠「內聯外通」串起來：一邊接國家雙循環，一邊接全球資本、人才、法律和專業網路。

過去政府換屆、政策易冷，市場最怕不知道你明年還做不做。現在給出105個規劃指標，施政報告再給284個年度指標，每年交卷，投資者和市民至少知道往哪看。規劃最怕變成牆上的字。香港這版如果真能年年對賬，本身就是治理升級。

堅守制度優勢升級超級增值人

李家超特別拎出「一五」規劃三大特有之處，值得認真聽，不全是門面話。

第一，切合香港獨特性。規劃不是把內地的五年規劃搬過來填香港地名。香港是資本主義、普通法、資金人員貨物資訊自由流動，產業底子是金融航運貿易，再加創科、文創、法律仲裁、智慧財產權。規劃寫的是「具有香港特色的政策措施和重大項目」，這個說法克制，也必要。

第二，堅持「一國兩制」和《基本法》框架。這是給市場吃定心丸。投資者怕的不是規劃，怕的是規劃一來，自由流動、普通法、低稅制、市場監管邏輯被模糊掉。李家超明確說，堅持有效市場和有為政府結合，不是政府全包，也不是放任不管。這點非常關鍵：香港的競爭力恰恰在「政府敢佈局，市場能說話。」

第三，把國際定位寫進DNA。「國際定位」在規劃裡出現，在施政報告裡也出現，不是客套，是防線。國際金融、國際航運、國際貿易、國際法律及爭議解決、區域智慧財產權貿易、中外文化藝術交流，這一串都不是內向型城市的配置，而是面向全球的介面。香港若只剩「靠近深圳的城市」，價值就塌一半；香港若還是全球唯一同時接住國家機遇和國際機遇的城市，才有議價權。

所以「超級連絡人」老話要翻新。光聯繫不夠，還要做「超級增值人」——資金進來不是過水，人才進來不是打卡，項目進來要能合規、能融資、能仲裁、能上市、能出海。從連絡人升級到增值人，才配得上國際都會的身價。

聚焦民生指標回應基層訴求

市民不看序言，看上樓和看病。官方材料再漂亮，市民翻到的是房屋那幾頁。香港首個五年規劃把民生放回主線：房屋、醫療、教育、安老、弱勢社群等八個領域被點名。數字最實在：未來五年公營房屋建屋量約19.6萬個單位，持續優化置業階梯，力爭2030年前後基本解決住宅大廈內劣質劏房問題；公立醫院病床到2031年增至約3.5萬張，五年內受惠地區康健中心累計100萬人。這些才是市民信不信規劃的分水嶺。

李家超在立法會答問時講得很直白：施政最終目的是改善民生，經濟發展創造就業和創業機會，資源來自經濟，再回到民生。他還用了龍舟的比喻：政府是第一責任人，議員也是推手，人人不劃，龍舟不快。這個說法比「共同願景」更接近真相——規劃不是特首一個人扛，立法會、商界、專業界、社福界、青年團體，全在船上。

市民也會追問幾件事。一是房子。19.6萬公營房屋是供應側承諾，真正難受的是輪候時間、簡約公屋落地、劣質劏房退場會不會引發臨時安置成本、舊區更新會不會把基層趕得更遠。藍圖寫共同願景「持續增加」，市民要的是哪一年搬得進。

二是青年。規劃講教育、實習、就業創業全鏈條，也講北都大學城「教育、科技、人才、產業、城市」一體。但青年關心的不是「產學研協同」六個字，而是畢業有沒有工，創科有沒有錢，去河套前海南沙是不是真能跨城生活，還是又變成政策旅遊。

三是財政。284項施政報告指標要錢，北部都會區要錢，公屋要錢，醫療也要錢。李家超自己都提醒，政策持續性必須確保資源持續性。未來五年如果息差、賣地、印花稅、消費市道不如預期，哪些指標先砍，要有透明排序，不能只報喜。

四是問責。105加284不是裝飾數字，年底該公佈完成率就公佈，落空要說原因。香港過去不是沒吃過「目標很好、結帳模糊」的虧。規劃公信力，靠年報，不靠致辭。

市民生活變好的規劃才是滿分

李家超引《淮南子》：「積力之所舉，則無不勝也；眾智之所為，則無不成也。」這套話用在香港特別貼。兩個月諮詢、超過17,000份意見、八成來自個別市民，AI輔助分析，立法會也做協同研究，過程本身就在試一種新治理：不是上面畫完下面執行，而是先把社會的力道收進來。

但眾智之後是眾責。規劃不是特區政府發完稿就完成，是未來五年每年都被盯著：北都動土沒有，創科企業來了沒有，公屋落成沒有，劣質劏房少沒有，青年失業降沒有，股市債市資管中心吸不吸得到錢，國際仲裁案子肯不肯來香港排期。

香港第一個五年規劃的意義，不在「終於也有了規劃」，而在能不能證明一件事——「一國兩制」下的香港，可以用自己的制度語法做中長期治理：市場還是市場，法治還是法治，國際還是國際，但政府不再只救火，敢謀五年，敢定指標，敢在國慶日之後繼續交數。

這一天別具意義，是因為起點真的新。但起點新不夠。到2030年，市民記得的不會是2026年國慶酒會那篇致辭，而是：我是不是更早上了樓，看病是不是不用熬通宵，孩子是不是有出路，工資是不是跟得上物價，香港是不是還像香港，又比從前更能打。規劃寫得好，是及格；市民生活變好，才是滿分。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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