來稿｜AI奪走職業「入場券」　應屆畢業生如何逆襲？

來稿作者：羅浚軒



近年，「畢業即失業」一詞頻繁出現在香港不同的公共討論之中。當大學畢業後未能即時找到全職工作，青年往往被視為「與傳統就業路徑不同」，甚至被標籤為面對更嚴重的求職困難。從社工學生的第一視角出發，要理解這個現象，不能只停留在個人層面，而需同時關注兩個層次：一是就業市場的結構性轉變；二是個人在此背景下承受的心理壓力與生活壓力，如何影響其情緒、自我效能感及未來規劃。



AI造成的文職過剩危機

立法會秘書處資料顯示，本港去年約有3.6萬名「非在職、非在學、非受訓」的「尼特族」青年，即俗稱「雙失青年」。勞工及福利局局長孫玉菡表示，根據統計處數據，2023年至去年，15至24歲「尼特族」的青年人數為33,700人至36,100人，佔該年齡組別人口5.7%至6%。他說過去即使在經濟環境暢旺、就業市場人力需求殷切的年份，本港青年「尼特族」比率大多徘徊在6%至7%，反映本港青年一般可能需要較長時間探索就業方向及尋找合適工作，因而待業時間較長。勞福局公布最新「人力推算中期更新」報告，推算至2028年，本港整體人力短缺將由上次推算的約18萬人收窄至約13萬人，惟大部分關鍵產業的人手依然緊張，其中創新科技、航空、建造、城市運作及醫療界別尤為顯著。報告也指出，隨着企業擴大AI應用以處理常規行政工作，推算「文書支援人員」於2028年將出現約2.5萬至3萬人的人力過剩。

在結構層面，「斜槓／多元發展」文化與初創企業興起，正在改變企業對人力的需求模式。傳統企業較常以全職初級職位作為入門起點，強調穩定與明確晉升階梯；然而，初創企業未必需要大量具備全職經驗的新人，反而更傾向以兼職、短期合作或彈性用工回應成本與營運需要。這種模式有助企業減低支出、提高彈性，但也可能令部分畢業生在「由學生過渡到全職」的階段更容易卡住，出現「有工作但難轉正」的狀態。此外，人工智能應用的提升，更為青年就業帶來深遠影響。AI逐漸取代部分初級職位，包括文職工作、程式撰寫及客戶支援等，青年失業率亦較成年人口高出數倍，反映初次求職者更容易遭受市場波動影響。企業在削減成本的考量下，愈來愈多將入門職位自動化，並以實習生、合約人員或外判模式填補短期需要。結果，市場上的入門全職空缺收窄，即使畢業生具備一定能力，也未必能順利取得對應的全職機會。

受整體經濟及人工智能（AI）發展影響，企業招聘取態轉趨審慎，初級職位減少，令缺乏經驗的年輕人難以覓得職場「入場券」。政府統計處最新數字顯示，今年5至7月，20至29歲青年失業率達8.4%，較整體失業率3.7%為高。有支援青年就業的機構表示，今年較去年同期增加過百宗轉介個案，部分青年畢業逾1年仍未能就業，並指長期求職受挫或令青年信心受損，甚至放棄求職，倡擴大青年就業支援。

應屆畢業生應轉型人機協同

從社工視角來看，「畢業即失業」因此不應被簡單視為「青年不夠努力」或「能力不足」，而更像是「市場結構轉變」與「個人適應壓力」同時出現的結果。在這樣的情境下，若公共論述只着眼於「青年要更積極」「多投身初級職位」，便容易忽略制度與環境對他們造成的限制，進一步加重其自責與壓力。

在AI應用愈趨普及的趨勢下，傳統「由文職起步」的就業路徑已不再穩固。AI能協助生成圖片、撰寫廣告文案、支援影片設計，亦可撰寫電郵與部分基礎文章，企業對「新人先從文職／初級全職開始」的依賴程度自然下降，甚至未必需要一名入門人手長期負責某些文書職系工作。這迫使青年必須調整求職策略，由「參與文職工作」走向「善用已有的AI相關知識與技能」，在新職能與新需求中找到定位。然而，從教育現場觀察，AI素養的討論仍多集中在「如何學工具」「如何防止學生抄功課」，較少深入探討「如何在真實工作情境中批判性運用AI」。青協研究顯示，多數青年認同生成式AI的應用是不可逆轉的趨勢，亦傾向相信在職場上與AI共存共事是大勢所趨，但同時表示難以判斷資料真實性及掌握發問技巧，顯示他們需要的不只是操作教學，而是結合技巧、判斷與倫理思考的整全培訓。

給年輕求職者與應屆畢業生的建議：

第一，擁抱AI，成為「人機協同」人才：與其擔心被AI取代，不如學會如何使用它。積極進修提示詞工程（Prompt Engineering）、自動化工作流和AI素養。

第二，善用政府支援計劃與津貼：展翅青見就業計劃（YETP）：勞工處已將此計劃擴展至29歲。參與計劃的僱主可獲每月高達5,000港元的在職培訓津貼（為期6至12個月），這能大大增加企業聘用新人的意願。

第三，善用再培訓與進修資助：善用僱員再培訓局（ERB）的證書課程，或報讀職業訓練局（VTC）的學徒計劃，邊學邊賺取津貼。

第四，鎖定高增長「新藍海」行業：避開正在萎縮的傳統行業，將求職目標轉向數碼轉型、綠色金融（ESG評估）以及健康科技等白領新興領域。

第五，放眼大灣區及海外市場：透過大灣區青年就業計劃或海外實習項目，累積跨地域的工作經驗，跳出本地市場的單一競爭。

生涯規劃須建立可執行目標

這正是生涯規劃教育可以發揮作用的地方。2021年教育局更新《中學生涯規劃教育及升學就業輔導指引》，並提出由初中起便推行生涯規劃教育，協助學生了解個人興趣與能力，訂立學業目標，並在高中階段幫助他們反思與檢討興趣、能力和抱負，訂立中、長期學習或事業目標。學校可透過課堂、職業講座、職場參觀、工作體驗、個人及小組輔導等活動，協助學生擴闊眼界、認識行業、理解自我。然而，生涯規劃活動的意義，最終仍要回到「學生能否建立目標」。不少人誤以為生涯規劃就是參加更多活動、聽更多講座、看更多選項；從社工學生視角來看，活動能帶來資訊與刺激，但若缺少目標，學生容易被選項困住，或把興趣停留在想像。常見情況包括：知道很多出路，但難以取捨；對某行業有憧憬，但不知道需要修讀哪些科目、累積哪些能力；遇到挫折時，因缺乏清晰方向而更易放棄。

因此，建立短期與長期目標是生涯規劃的關鍵步驟。短期目標一般以數個月至一年為期，聚焦可執行的小步驟；長期目標則宜控制在五年以內，以保留適度彈性，應對人生與環境變化。對中學生而言，長期目標可連結選科、升學路向或想探索的行業；對大學生而言，則可連結實習方向、畢業後第一份工作及想累積的技能與作品。SMART原則（具體、可量度、可達成、相關、有時限）有助把抽象願望轉化為可落地的計劃。

例如，當學生說「我對AI有興趣」，若能運用SMART原則把它轉化為「在三個月內完成一個入門課程，並製作一個簡單的AI chatbot或生成式海報作品」，興趣便不再只是想像，而會逐步累積成能力與自信。同樣地，若學生希望投身社福或醫療相關工作，也可把目標拆解為修讀指定科目、參與相關義工或實習、完成基礎培訓等具體步驟。

透過持續反思重塑自我定位

生涯規劃並非一次性的選擇，而是需要反思與調整的持續過程。學生可參考不同反思框架，如Kolb的經驗學習循環或4F（Facts、Feelings、Findings、Future），定期檢視自己在升學、活動、工作上的決策：當初為何作出選擇，過程中遇到什麼困惑，結果如何，下一步可以如何修正。每一次反思，都是重新理解自己的一次契機，即使曾作出未盡理想的選擇，只要願意記錄、整理與修正，仍然可以成為更成熟判斷的基礎。

在此過程中，「觀察」與「經歷」同樣重要。回顧個人求學時期，參與升學講座、就業輔導、職業博覽及校外應用學習課程，有助補足課堂以外較難全面接觸的內容，並提前累積專題研習所需技能。近年亦見不少中學生投入AI學習、義工服務、青年領袖或青年大使計劃，反映他們希望透過多元經驗累積更完整的個人歷程檔案。在訂立目標時，不妨把「參與活動」納入其中，一方面深化經歷與觀察，另一方面亦更有利於日後面試或生涯選擇，能把能力與興趣具體呈現。

當學生在規劃過程中遇到迷惘、情緒波動或價值觀拉扯，及早與老師、升學就業輔導人員或社工討論，往往能更快建構清晰可行的路徑。這樣的介入不只是提供資訊，更是陪伴學生在不確定之中理解自己、重新定位。從社工學生角度看，這種關係與支持，是回應「畢業即失業」焦慮時不可或缺的一環。

培養學生能動性應對市場變局

不少教育推動亦強調學生能動性（student agency）：學生不只是被安排參與活動或累積經驗，而是具備自我決定、自主推動並付諸行動的能力。能動性並非抽象人格特質，而是體現在學生是否擁有選擇的空間（choices）、是否感到自己的聲音被真正聆聽並納入（voices）。當學生感受到自己的想法能影響學習歷程，學習才更容易由「被要求」轉化為「我願意」。

在面對「畢業即失業」的社會氛圍時，生涯規劃真正想培養的，便是一種在不穩定環境中仍能保持主動與自我驅動的能力。這包括：明確短期與長期目標、因應家庭與經濟現實調整選擇、累積可遷移能力（如通用技能與軟技能）、在求職策略上提升與僱主需要的匹配度。同時，也需要學會為自己留白：在不斷追趕目標之前，先停一停、想一想，安頓情緒與方向。當我們願意在平靜之中進行反思與觀察，經歷才更容易轉化為真正成長。對香港青年而言，「畢業即失業」不應成為定型標籤，而應視為提醒——提醒我們正身處一個由AI、產業結構與教育制度共同重塑的新時代。從社工學生的視角出發，最重要的不是否認困難，而是陪伴青年在困難之中，找到屬於自己的節奏與方向，在不確定中仍然保留選擇與希望。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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