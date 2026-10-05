來稿｜中央結算系統將落地　黃金市場並非「炒黃金」

來稿作者：劉建誠博士



黃金價格起伏，常會令公眾把「黃金市場」理解為買金、賣金與投資回報。然而，香港要發展國際黃金交易市場，最關鍵的並不是吸引多少人追逐金價，而是能否建立一套可信、有效率而受規管的交易基礎設施。香港貴金屬中央結算系統有限公司（港金結算公司）早前宣布任命陳秉强為首任行政總裁並於10月2日正式履新，系統亦定於明年（2027年）首季啟用黃金中央清算及結算系統正是把這項金融工程由政策藍圖推向落地的重要一步。



黃金交易制度進入「交卷期」

人事任命本身未必引起市民注意，卻標誌着制度建設進入需要實際交卷的階段。港金結算公司由政府全資擁有，將為場外黃金交易提供清算和結算服務，並與精煉商、金融機構等產業鏈參與者合作。所謂清算與結算，簡單說就是在買賣雙方成交後，確保資金、黃金或相關權益可按規則交收。它不是華麗的金融術語，而是市場信任的地基。參與者知道交易如何完成、資產如何保管、出現問題時由誰按甚麼規則處理，才會願意把交易、庫存和資金帶到香港。

這也是香港以黃金作為大宗商品交易切入點的合理之處。香港有自由流通的資金、成熟的金融監管、國際化專業服務和連接內地與全球市場的優勢，但若缺少可靠的清算、交割、倉儲、檢測、保險和風險管理配套，優勢仍難轉化為長期市場份額。新系統若能降低場外交易的交收不確定性和操作成本，便可為精煉、物流、保險、法律、會計、科技和人才培訓帶來新的服務需求，而不只是多了一個金融產品。

2026年《施政報告》已提出一套較完整的部署，黃金中央清算及結算系統明年首季啟用；港交所將公布人民幣計價、實物交收的新黃金期貨合約；監管機構會優化場外衍生工具制度，並協調貴金屬保險安排；政府亦會設「黃金專線」協助海內外金商進入市場。這些環節彼此相扣。期貨可以協助價格發現和風險管理，清算結算制度承接交易，倉儲和保險支撐實物交收，而一站式支援則降低企業初來香港的制度門檻。若各自推進而缺乏銜接，市場只會顯得零散；若能形成閉環，香港才有條件建立在亞洲時區具影響力的黃金交易生態。

制度紅利不應只停留在大型機構

市場做大之前，必須先把市場做穩。黃金具有跨境流通、價值密度高和價格波動等特點，制度設計不能只強調便利，也要把資產保管、交收標準、參與者資格、反洗錢、制裁風險、網絡安全和爭議處理放在核心位置。港金結算公司啟用前，應盡量以清晰易懂方式公布服務範圍、參與模式、風險管理框架和應變安排，讓業界能提早測試和調整流程。透明的規則不是市場發展的阻力，反而是吸引長線資金和國際機構的條件。

同樣值得留意的，是如何讓制度紅利不只停留在大型金融機構。政府研究在北部都會區發展更多認可倉庫、提供實物大宗商品交易的稅務優惠，並探索以代幣化倉單協助企業用商品庫存作抵押融資。這些措施若與中央結算系統妥善對接，可以讓中小型金商、貿易商和物流企業較容易接入一個規範的市場，也讓持有實貨的企業多一項管理流動資金和價格風險的工具。當然，任何融資和代幣化安排都要有足夠的實物核驗、權屬紀錄與投資者保障，不能以「創新」取代審慎。

黃金市場建設不等於鼓勵炒黃金

對普羅市民而言，政策訊息亦應說得更清楚。建設黃金市場，不等於政府鼓勵市民追高炒金。市場基建的目標是讓企業和專業投資者在透明、受規管的環境下管理交易和風險。黃金價格仍會受利率、匯率、地緣政治和市場情緒影響，沒有任何新制度可以消除投資損失。監管機構、金融機構與媒體有責任持續加強投資教育，讓市民認識風險與回報並非只看短期價格走勢。

新市場能否成功，也不能只以成交額作唯一標準。政府和業界可在制度成熟後定期交代清算效率、交收準時率、參與者類型、倉儲及保險服務的發展、風險事件處理和相關專業就業帶動，讓社會看見金融基建如何服務實體經濟。這些指標有助找出瓶頸，也能避免政策陷入只重宣傳、不問成效的慣性。

任命首任行政總裁，只是香港黃金市場建設的新起點。真正值得期待的，不是一個短暫熱話，而是一個以國際標準、審慎監管和實體服務為本的市場。若香港能把清算結算的可信度、實物交收的便利度和風險管理的專業度結合起來，黃金就不只是櫥窗裏的商品，更可成為香港拓展大宗商品生態、強化國際金融中心功能的一塊堅實基石。

作者劉建誠是公共行政學榮譽博士。



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