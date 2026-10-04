醫善同行｜認識昏厥警號　切勿胡亂急救

醫善同行｜蔡振興醫生



網上近日流傳一段車Cam片段，一名的士司機載客期間突然失去知覺，車輛一度失控。片中乘客發現司機沒有反應後，有人拍打他的臉、嘗試將他叫醒，亦有人伸手協助控制車輛。事件令人關注，如果身邊的人突然暈倒，我們第一時間究竟應該怎樣做？



突發暈厥病因

警惕身體先兆

引致突然失去知覺的原因很多，其中較需要警惕的包括心臟問題，例如心肌梗塞或嚴重心律失常；其次是中風，包括腦血管阻塞或出血；糖尿病患者亦可能因血糖過低而失去知覺。另外，癲癇發作亦可令人突然沒有反應。

部分情況相對較良性，例如迷走神經性暈厥，但若事件發生在駕駛期間，即使最終原因不嚴重，失去知覺的一刻亦足以造成嚴重交通意外，因此仍須慎重處理。

有些患者事前會出現警號。心臟出現問題時，可能先有胸口不適、心悸或氣促；低血糖患者可能因沒有進食、服用降血糖藥後進食不足等而出現冒冷汗、手震、暈眩；乘客如發現司機突然面色蒼白、冒冷汗、不斷喘氣或表示不舒服，最重要是提醒他減速並盡快在安全位置停車。

不過，並非每一種情況都有明顯先兆，部分嚴重心律失常或急性腦血管疾病可以突然發生。因此駕駛者如感到身體不適或極度疲倦，便不應勉強繼續駕駛。

確認現場安全

切勿強行餵水

不少人見到有人暈倒，第一步必須先確保現場環境安全。例如事件發生在馬路或車廂內，要先確定車輛已經安全停下，避免施救者自己亦身陷危險。

之後可以輕拍患者雙肩，大聲呼喚，檢查他是否仍有反應，不需要掌摑或猛烈搖晃。如果完全沒有反應，下一步便是觀察有沒有正常呼吸，例如留意胸口有沒有規律起伏，一般約5至10秒已可以作初步判斷。

如果患者沒有反應，但仍有正常呼吸，在環境安全及沒有其他明顯創傷的情況下，可讓患者側臥成復原姿勢，同時召喚救護車及持續觀察呼吸。

若患者既沒有反應，亦沒有正常呼吸，甚至只有間歇性、不正常的喘息，便應當作心臟驟停處理，立即召喚救護車、進行心肺復甦，並盡快取用自動心臟除顫器（AED）。

患者失去知覺時絕對不應強行餵水、餵食物或餵藥。昏迷期間吞嚥能力受影響，水或食物有機會進入氣管，嚴重可造成窒息或吸入性肺炎，本來想救人反而可能增加危險。

清醒即時求醫

查明背後病因

部分疾病本身便具有反覆發作風險。例如心律失常可能今次只令人短暫暈厥，但下次發作可以更嚴重；而如果曾出現面歪、手腳無力、說話不清等短暫神經症狀，即使症狀自行消失，亦可能屬短暫性腦缺血發作，是日後中風的重要警號，不能因為醒來後便置之不理。

年紀較大，以及患有高血壓、糖尿病、高膽固醇、心臟病或曾經中風的人士，出現嚴重心腦血管問題的風險相對較高。職業司機長時間久坐、運動不足，如天氣炎熱下流汗多而又沒有適當補充水分，亦可能增加身體負擔，因此更應留意自己的健康狀況。

醫生會因應情況量度血壓、血糖、進行心電圖等檢查；如果懷疑涉及中風或其他腦部疾病，亦可能需要接受腦部電腦掃描或其他進一步檢查。

定期身體檢查

切勿勉強駕駛

對職業司機而言，健康問題不只影響自己，一旦在駕駛期間突然失去控制，乘客、其他駕駛者及行人都可能受到牽連，因此定期進行身體檢查十分重要。

香港現行規定亦將容易突然出現嚴重眩暈或暈厥、癲癇、未受控制的糖尿病等列作可能影響駕駛能力的健康問題。駕駛者如果知道自己患有可能影響安全駕駛的疾病，有責任向運輸署申報。

身體狀況亦不只包括心臟或腦部疾病。例如嚴重頸椎問題令駕駛者無法正常轉動頭部觀察道路盲點，同樣可能影響安全駕駛。

身體檢查當然不能保證一個人日後絕對不會突然患病，但至少有機會及早發現高血壓、糖尿病、心臟疾病等風險因素，並讓患者及早接受治療和評估。

最重要的是，駕駛者本身亦要對自己的身體狀況有警覺。若曾經不明原因暈厥、反覆頭暈、心悸、胸口不適，甚至只是覺得自己疲倦得難以集中精神，都不應勉強繼續駕駛。

作者蔡振興是「醫善同行」醫學顧問，急症科專科醫生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

