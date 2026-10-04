來稿｜新時代僑務工作的戰略定位與歷史使命

來稿作者：龍子明



較早前召開的全國僑務工作會議，在「十五五」開局前後這個關鍵節點，中國如何把海內外中華兒女的力量聚起來，把發展和安全的底盤築牢，把經濟大盤穩住，為強國建設、民族復興匯入更扎實的合力。是一套清晰的政治邏輯——人心要聚，底線要守，經濟要穩，統一要大勢推進。僑務不是「聯誼工作」，而是長期性戰略性工程。



全國僑務工作會議7月27日至28日在北京召開，會上傳達了習近平總書記對僑務工作的重要指示。講話中最核心的一句，是「更好凝聚僑心僑力，引導廣大海外僑胞和歸僑僑眷秉承優良傳統、厚植家國情懷，發揮獨特優勢、展現更大作為，積極服務祖國統一大業，促進海內外中華兒女團結奮鬥」。

為什麼把僑務放到這麼高的位置？因為海外僑胞和歸僑僑眷從來不是邊緣群體。中共十八大以來，他們在推動國家經濟社會發展、傳承弘揚中華文化、增進中外交流合作等方面已經作出積極貢獻。新征程上，中國式現代化要突圍、要開放、要講故事、要聯通中外，僑的「獨特優勢」更難替代：懂兩種語言、兩套市場、兩種規則，既能在經貿投資裏搭橋，也能在文化認同裏紮根，更能在反「獨」促統裏發聲。僑務工作是黨和國家的一項長期性戰略性工作。越接近強國建設、民族復興的目標，越要把廣大海外僑胞和歸僑僑眷緊密團結起來。

這裏有幾個信號值得細讀。

一是從「涵養資源」轉向「涵養資源與發揮作用相統籌」。過去僑務強調聯誼、服務、凝聚，現在同等強調「展現更大作為」——不是只把你當親人，也要和你一起幹事。

二是從國內僑務和國外僑務「兩本賬」，走向「相協同」。華裔青年尋根、僑鄉產業升級、海外商會聯通內迴圈和外迴圈，這些事不能再割裂處理。

三是僑務和祖國統一綁定得更緊。明確寫「積極服務祖國統一大業」。僑界反「獨」促統、傳播一個中國敘事，在新征程上會被賦予更實的功能。

對海外僑胞，則是把家國情懷、中華文化、反「獨」促統、中外交流擰成一股繩。構成統一戰線的外圈：國內是大團結大聯合，境外是僑心僑力；港澳是制度銜接，台灣是反獨促統，僑界是文化紐帶的軟聯通。

這也是為什麼僑務指示裏專門提「促進海內外中華兒女團結奮鬥」。中華兒女這個詞，不是修辭，是政治容器：裝得下港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞，也裝得下留學群體、華裔新生代、跨國創業者。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠主席。



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