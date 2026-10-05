立法會議員．黃國｜踐行五年規劃灣區融合　完善跨境安老醫療

來稿作者：黃國議員



特區政府早前公布香港第一個五年規劃和2026年《施政報告》，兩者一脈相承，以發展經濟、改善民生為核心，對接國家發展大局，貫徹「有為政府結合高效市場」的施政方向，加快推進大灣區規則和機制對接，開啟香港高質量發展新階段。



在國家「十五五」規劃開局之年，香港首次編制五年規劃，是對國家戰略部署的回應，並將深化落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，加速大灣區融合發展。《綱要》在指導思想中特別提到「解放思想、大膽探索」，期望特區政府未來更加主動作為，以香港第一個五年規劃為契機，促成更多便民利民措施出台，為大灣區民眾增添更多獲得感、幸福感、安全感。



立法會議員、工聯會理事長黃國。（廖雁雄攝）

跨境安老、跨境醫療現已成為很多港人的選擇。現時參加「廣東院舍照顧服務計劃」的院舍共有29家，入住的港人長者約1,400人，較三年前增長九倍，足見需求龐大。近期我的工作團隊實地走訪了參與計劃的院舍，入住的港人長者對院舍服務和居住環境的滿意度高，然而，透過調研亦看到，有不少機制短板尚待解決。

首先是監護人問題，成為很多長者北上安老的攔路虎。院舍一般要求長者有監護人，處理緊急醫療決定及身後善後。縱然法律不要求監護人必須具備血緣關係，但疏堂親戚或朋友大多顧慮承擔責任而不願出任，不少長者因而卡在這一關，需要有系統性方案去應對。建議政府資助本港非政府組織在廣東設立服務中心，在內地相關部門支持、社會福利署監督之下，為有需要港人長者提供監護支援，並設立專項基金處理緊急醫療墊付、身後兜底。

其次，入住評估缺乏人文考量。有九旬獨居長者因尚能自理，未達計分標準，因而無法入住院舍；相反，另一名獨居長者因曾跌倒受傷，「證明」自理能力較差，反而符合入住資格。獨居帶來的安全風險，在現有評估體系未被充分納入，制度雖依規執行，但人文關懷尚待加強。

政府亦要持續擴充「廣東院舍照顧服務計劃」的資助宿位供應。現時大灣區九市內合共有 29 間院舍參與計劃，當中深圳7間院舍中有5間宿位緊張，珠海市唯一一間更表明停止接受新申請，可見有供不應求情況，有意北上安老的長者即使符合資格，亦苦於心儀院舍沒有宿位而無法如願。建議一方面積極招攬更多合資格的優質內地院舍加入計劃，另外，針對需求最殷切的深圳等城市加大宿位投放，朝着五年內大灣區九市總宿位不少於3,000個的目標邁進，回應港人長者的實際入住需求。

優化跨境安老，福利政策必須跟上。不少早年已經定居廣東、福建的香港長者，雖與香港維持緊密聯繫，只因長年留居內地，離港日數超出規限，便不符合「廣東計劃」及「福建計劃」的申領門檻（計劃要求緊接申請日期前的一年，離港不可超過90天）。去年便有多名退休公務員特意回港向筆者反映，在政府部門服務近40年，退休後60多歲便開始定居內地，每年仍就領取的長俸在港交稅，足證「與香港有密切聯繫」。然而，由於超出離港日數規定，無法即時領取「廣東計劃」下的生果金，除非先回港生活275天，對此感到為難，亦有失望、氣結。

事實上，這些長者要回港居住一段時間，現實上存在極大困難，例如家人未必歡迎回港同住，又或年齡較大，不獲業主出租單位。跨境福利金政策既要守好門口，亦要因應新時代、新發展與時俱進，最低限度要因應到大灣區安老作出調整。建議政府彈性審視這一類定居內地長者的離港紀錄，避免僵化執行條文，讓他們可以享受應得的福利。

稅務制度要跟上跨境安老的社會趨勢。現行《稅務條例》之下，納稅人申領「供養父母及祖父母免稅額」，以及申報「長者住宿照顧開支扣除」，均要求受供養的長者必須在香港本地居住或入住本港院舍。促請政府全面檢視條例，研究把大灣區內地九市納入為供養免稅額及住宿照顧開支扣除的適用範圍，做到一視同仁。

跨境醫療方面，《施政報告》提出研究將「長者醫療券大灣區試點計劃」服務點延伸至該計劃下醫療機構的社康中心，並增加試點醫療機構，這將有利於加速拓展「一市多點」。然而，早前調研亦發現，現時計劃下的部分醫療機構，所處地點離港人聚居地甚遠，導致醫療券使用量極低，甚至每天只有一、兩人次。期望未來增加醫療機構時，除了保證醫療質素，亦要以鄰近港人聚居地為重要考量，便利「老友記」求診。

另外，不少港人長者都有做腸胃鏡的需要，但現時醫療券不可用於支付入侵檢查的費用。腸胃鏡屬於較為簡單的檢查，一般二、三十分鐘完成，並非高風險醫療程序，希望局方放寬。

現已在內地安老的長者，不少需要定期回港公院覆診，部分覆診前一星期要空腹回港抽血，來回數小時，只為抽血2分鐘，很折騰。建議資助醫管局病人在醫療券指定醫院覆診，或以購買服務方式資助他們在內地私營醫療機構覆診，免卻頻撲。

五年規劃與《施政報告》相配合，為香港發展擘畫長遠藍圖。未來，需要社會各界同心同德，務實推動各項措施落地，包括促進大灣區融合發展，針對現實痛點補短板、拆壁壘，持續完善跨境協作與配套，共同實現宜居宜業宜遊的灣區願景。

作者黃國是第八屆立法會議員、全國政協提案委員會副主任，工聯會理事長。



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